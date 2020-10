Neuinfektionen verzeichnen: Frankreich plant Sperrung für Paris, Lyon und Marseille – Nachrichten im Ausland

Die Pandemiesituation in Frankreich gerät außer Kontrolle.

Angesichts der neuen Rekordzahlen neuer Koronainfektionen plant die französische Regierung offenbar eine neue Sperrung für drei große Ballungsräume, nämlich für den Großraum Paris, Lyon und Marseille. Die ersten Pläne hierfür wurden in einer Sitzung am Montag ausgearbeitet.

Laut BILD-Informationen könnte ab Freitagabend eine dreiwöchige Sperrung in diesen Metropolen beginnen – Einzelheiten werden am Mittwoch bekannt gegeben. Ob dieses drastische Szenario letztendlich gewählt wird, wird in den nächsten zwei Tagen entschieden.

In diesem Fall würden folgende Regeln in Kraft treten:

► Eine allgemeine Ausgangssperre sollte ab 19 Uhr gelten

► Für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist eine entsprechende Genehmigung erforderlich. Eine allgemeine Ausgangssperre sollte sogar am Wochenende gelten.

► Alle Geschäfte – mit Ausnahme der Supermärkte – sollten schließen.

► Außerdem sollten Sie immer von zu Hause aus arbeiten.

Frankreich meldet mehr als 26.000 neue Koronainfektionen

Tatsächlich ist die Situation in unserem Nachbarland immer schlimmer.

In Frankreich wurden innerhalb eines Tages mehr als 26.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesundheitsbehörde meldete am Montagabend innerhalb von 24 Stunden 26.771 Neuinfektionen.

Das war deutlich weniger als am Sonntag, als ein neues Hoch mit mehr als 52.000 Infektionsfällen verzeichnet wurde, aber immer noch vor mehr als einer Woche.

Frankreich ist eines der am stärksten von der Koronapandemie in Europa betroffenen Länder. Seit einigen Wochen ist die Zahl der Infektionen wieder stark angestiegen.

Auch die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, hat deutlich zugenommen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde befanden sich am Montag mehr als 2.760 Patienten auf Intensivstationen – 186 mehr als am Sonntag. Insgesamt 17.761 Infizierte werden derzeit in französischen Krankenhäusern behandelt.