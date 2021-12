Neuer Deal mit der IAEA soll Kriminelle davon abhalten, neue Ausreden zu finden: Iran

TEHERAN – Die iranische Atomenergie-Organisation (OEI) arbeitet daran, die „Übeltäter und Zionisten der (iranischen) Nation“ davon abzuhalten, Vorwände für anhaltende Sanktionen gegen den Iran durch Lügen zu erfinden, teilte AEOI-Chef Mohammad Eslami am Donnerstag mit.

Eslamis Äußerungen kamen, nachdem der Iran einen freiwilligen Schritt unternommen hatte, um die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu verstärken, einschließlich der Erlaubnis der Vereinten Nationen, Kameras in der Produktionsanlage von Zentrifugen in der Nähe von Karaj zu installieren und die verbleibenden Probleme zu lösen.

Solche Maßnahmen werden die Bösen daran hindern, „psychologische Kriegsführung zu führen und Lügen zu verbreiten“, um die laufenden Gespräche in Wien, die darauf abzielen, die US-Anti-Iran-Sanktionen aufzuheben, zu entgleisen, fügte der Nuklearchef hinzu.

„Wir werden unsere wirksamen Bemühungen fortsetzen, um sicherzustellen, dass niemand Ausreden oder Rechtfertigungen für die Aufrechterhaltung der Sanktionen erfindet“, sagte Eslami gegenüber Reportern unter Berufung auf Press TV.

Er fügte hinzu: „Die Sanktionen sollten aufgehoben werden und wir werden unsere Verpflichtungen auf der Grundlage des Rahmens einhalten. “

Eslamis Äußerungen folgten unmittelbar nachdem AEOI-Sprecher Behrouz Kamalvandi sagte, der Iran werde freiwillige Maßnahmen ergreifen, damit die IAEA die Kameras im Karaj-Komplex ersetzen kann, die im Juni bei einem Sabotageakt beschädigt wurden, der weitgehend Israel zugeschrieben wird.

„Nach einem Meinungsaustausch zwischen der Atomenergieorganisation Irans und der Internationalen Atomenergiebehörde, insbesondere auf der Grundlage der jüngsten Gespräche zwischen den Leitern der Agenturen Mohammad Eslami und Rafael Grossi, wurde beschlossen, dass die Atomenergiebehörde über die erforderlichen Zusammenarbeit. [with Iran] während präziser technischer, sicherheitstechnischer und forensischer Inspektionen der Kameras der Agentur im TESA-Komplex in Karaj. Diese Maßnahme soll die Befürchtungen zerstreuen, dass Saboteure die Kameras ausnutzen könnten “, sagte Kamalvandi.

Er sagte, IAEA-Techniker würden auch die technischen Fragen des Iran zu den Kameras beantworten, und fügte hinzu, dass die IAEA-Kameras nach sorgfältigen und notwendigen Überprüfungen wieder installiert würden.

Eslami sagte auch, dass die Kameras in der Karaj-Zentrifugenproduktionsanlage nur nach gründlichen Sicherheits- und forensischen Inspektionen und nach Feststellung der Faktoren, die bei diesem „terroristischen Vorfall“ eine Rolle gespielt haben, wieder installiert werden können.

In einer Erklärung vom Donnerstag sagte IAEA-Generaldirektor Grossi, die Vereinbarung „ermöglicht es uns, die notwendige Kontinuität des Wissens in dieser Einrichtung wieder aufzunehmen“, und stellte fest, dass die neuen Kameras „in den kommenden Tagen“ installiert würden.

Grossi bezeichnete den Deal als eine wichtige Entwicklung für die Verifizierungs- und Überwachungsaktivitäten der IAEA im Iran.

Grossi hielt am Freitag eine Pressekonferenz ab, um vor Reportern über das Abkommen zwischen dem Iran und der IAEA zu sprechen. Auf die Frage, wer die Bilder sehen kann, sagte Grossi, die IAEA habe als Geste im Februar vorgeschlagen, die Bilder unter dem IAEA-Siegel im Iran zu verbleiben.

„Also gehört es mir, wenn ich es so ausdrücken kann, aber ich kann es nicht sehen, und dann idealerweise irgendwann, wenn das JCPOA wiederhergestellt ist.“

Anschließend öffnete er das Überwachungskameramuster und deutete an, dass die IAEA nur dann Zugriff auf die Bilder hat, wenn das JCPOA reaktiviert wird.

Auf die Frage von Sky News Arabia, dass die Amerikaner mit dem Deal nicht zufrieden seien und ob der Iran die Bilder der IAEA vor Aufhebung der Sanktionen weitergeben werde, sagte Grossi: „Die Informationen werden uns so schnell wie möglich mitgeteilt eine Einigung, und eine der Ideen ist, dass die Einigung nach Aufhebung der Sanktionen erreicht wird. Ich denke, es ist eine andere Art, dieselbe Idee auszudrücken, das heißt, wenn es eine Einigung gibt, vergessen wir eines nicht. Dies [pointing to the sample surveillance camera] ist ein Abkommen zwischen der IAEA und dem Iran… Die Voraussetzung oder die Annahme, dass dieses Abkommen unterzeichnet wurde, war, dass es passieren würde, wenn es ein Abkommen gab, und ich denke, das Abkommen würde nach Aufhebung der Sanktionen kommen, aber es liegt an anderen Leuten zu entscheiden. „

Er sagte auch, niemand in Washington habe ihm gesagt, dass er mit dem Deal mit dem Iran nicht zufrieden sei.

„Ich hoffe aufrichtig, dass wir unsere konstruktiven Gespräche fortsetzen können, um auch alle noch offenen Sicherheitsfragen im Iran anzugehen und zu lösen“, fügte er hinzu.

Ein US-Beamter sagte unter der Bedingung der Anonymität, Washington sehe keine Notwendigkeit für eine Sondersitzung des IAEA-Gouverneursrats, wenn das Abkommen in Kraft tritt.

Russland begrüßte auch das Abkommen und drückte seine Unterstützung für die gegenseitige Verpflichtung der IAEA und des Iran aus, ihre Zusammenarbeit im Rahmen eines umfassenden Sicherungsabkommens und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Plans für gemeinsame umfassende Maßnahmen (JCPOA), allgemein als Nuklearwaffen bezeichnet, fortzusetzen Übereinstimmung.

Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, braucht es nun gute Nachrichten, um in der österreichischen Hauptstadt Wien Gespräche über die Wiederherstellung des JCPOA anzuregen.

Moskau erwartet, dass es durch gemeinsame Anstrengungen „auch möglich sein wird, die Spannungen um das iranische Nuklearprogramm zu überwinden, was mit den Interessen der Nichtverbreitung und der erhöhten Sicherheit auf regionaler und globaler Ebene voll vereinbar ist“, fügte Zakharova hinzu.

Als Reaktion auf das jüngste Abkommen zwischen dem Iran und der IAEA sagte der stellvertretende Sprecher des UN-Generalsekretärs, dass die Vereinten Nationen jeden Versuch des Iran begrüßen, konstruktiv mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten.

„Wir stehen mit unseren Kollegen von der Internationalen Atomenergiebehörde in Kontakt und sie prüfen diese Antwort, und zunächst warten wir auf ihre Reaktion. Aber aus unserer Sicht begrüßen wir sicherlich jeden Versuch des Iran, konstruktiv mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten“, sagte Farhan Hagh.

Hagh fügte hinzu: „Wir fordern den Iran dringend auf, alle Aspekte des Kerns des umfassenden gemeinsamen Aktionsplans (JCPOA) einzuhalten, und wir fordern ihn auf jeden Fall auf, uneingeschränkt mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten.

Der JCPOA wurde im Mai 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgeschafft. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne auf die iranische Wirtschaft ab, die den Iran nicht dazu zwang, einen „neuen Deal“ auszuhandeln.

Der Iran und die fünf anderen Parteien des JCPOA – Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China – haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Sanktionen aufzuheben und das Abkommen wiederzubeleben, nachdem die Vereinigten Staaten unter dem Vorsitz von Joe Biden erklärte sich bereit, zu der Vereinbarung zurückzukehren.

US-Beamte haben angekündigt, nicht alle Sanktionen aufzuheben, die sie nach ihrem Rückzug gegen den Iran verhängt haben. Sie weigerten sich auch zu garantieren, dass die Vereinigten Staaten den JCPOA nicht wieder verlassen werden, sobald er wieder in das Abkommen aufgenommen wird.