Neue Auslosungsergebnisse der UEFA Champions League: Fehler zwingen zu neuer Auslosung und PSG-Real Madrid-Spiel

Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo wird also nicht stattfinden, aber wir werden PSG gegen Real Madrid haben. Nach Fehlern bei der Auslosung für das Achtelfinale der UEFA Champions League am Montag hat der europäische Dachverband die Ergebnisse der ersten Auslosung annulliert und mit einer neuen Auslosung drei Stunden später fortgesetzt.

Die Probleme rührten von drei Fehlern her, die bei der ersten Ziehung am Montag um 6 Uhr ET gemacht wurden.

Zunächst wurde der Name von Manchester United gegen Villarreal fälschlicherweise in den Draw Pot gesetzt. Da jedoch beide Mannschaften im selben Kader spielten, hätte dies nicht erlaubt sein dürfen. Die Regeln besagen, dass Teams aus derselben Gruppe und aus demselben Land im Achtelfinale nicht antreten können.

Später bemerkte ein Reporter auch, dass Manchester United nicht als Option gegen Atletico Madrid aufgenommen wurde, als sie es hätten sein sollen. Liverpool, das im gleichen Kader wie Atletico Madrid spielte, wurde stattdessen fälschlicherweise ausgewählt.

Die UEFA führte die Probleme auf „ein technisches Problem mit der Software eines externen Dienstleisters zurück, die den Offiziellen mitteilt, welche Mannschaften teilnahmeberechtigt sind.“

Infolgedessen wurde die Auslosung für ungültig erklärt und wird um 15.00 Uhr MEZ komplett wiederholt. – UEFA (@UEFA) 13. Dezember 2021

Unten sind die Ergebnisse der zweiten Ziehung, die die letzte ist. Liverpools Spiel wurde härter, von RB Salzburg bis zum italienischen Meister Inter Mailand, während Real Madrid Benfica durch einen Turnierfavoriten bei PSG ersetzte. Der ehemalige Kapitän von Real Madrid, Sergio Ramos, wird ins Bernabeu zurückkehren, ebenso wie der ewige Rivale Messi:

Spiel Heimmannschaft – 1. Runde Heimmannschaft – 2. Runde 1 RB Salzburg vs Bayern München 2 Sport CP vs Manchester Stadt 3 Benfica vs Ajax 4 Chelsea vs LOSC Lille 5 Atletico Madrid vs Manchester United 6 Villarreal vs Juventus Sieben Inter Mailand vs Liverpool 8 PSG vs Real Madrid

Hier sind die Ergebnisse der ersten Ziehung, die jetzt durchgestrichen werden:

Spiel Heimmannschaft – 1. Runde Heimmannschaft – 2. Runde 1 Benfica vs Real Madrid 2 Villarreal CF vs Manchester Stadt 3 Atletico Madrid vs Bayern München 4 RB Salzburg vs Liverpool 5 Inter Mailand vs Ajax 6 Sport CP vs Juventus Sieben Chelsea vs LOSC Lille 8 Paris St. Germain vs Manchester United

Ergebnisse der Auslosung der Champions League

(Alle östlichen Stunden)

9:16 Uhr: Und damit bleibt PSG gegen Real Madrid. Los Merengues, die offenbar die Fortsetzung ihres ersten Unentschiedens gegen Benfica gefordert haben, müssen nun erneut gegen Messi und ihren ehemaligen Kapitän Sergio Ramos antreten.

9:16 Uhr: Inter Mailand wurde gezogen und sie bekamen Liverpool. Der italienische Meister hatte Ajax im ersten Remis und jetzt Liverpool. Beeindruckend.

9:15 Uhr: Villarreal kam als nächstes ins Spiel, aber sie hatten nur einen möglichen Gegner, den Andrey Arhsavin unentschieden spielt, und das ist Juventus. Falls Sie sich fragen, warum sie Liverpool nicht gegenübertreten konnten:

Liverpool könnte nicht gegen Villarreal spielen, weil dann die einzigen möglichen Gegner für Inter Juve (gleiches Land) oder Real Madrid (gleiche Gruppe) wären. – Conor Murphy (@ ConorMurphy97) 13. Dezember 2021

9:14 Uhr: Atletico Madrid wird der nächste sein. Sie bekommen Manchester United. Juventus war die andere validierte Möglichkeit für sie.

9:13 Uhr: Chelsea dann und nach einem Validierungsprozess sind die Blues gegen LOSC Lille. Sie hatten Glück. Real Madrid war der andere potenzielle Gegner.

9:11 Uhr: Benfica ist als nächstes dran. Und sie treten gegen Ajax an. UEFA-Offizielle überprüfen jedes Mal die Mannschaften und listen die Namen der Mannschaften auf, die gegen sie antreten dürfen.

9:10 Uhr: Anschließend wurde der CP Sporting gewählt. Und die UEFA-Führungskräfte gehen viel langsamer vor. Der portugiesische Klub bekommt Manchester City.

9:08 Uhr: Jetzt geht das schon wieder los. Der FC Salzburg zog als Erster. Und sie bekommen den FC Bayern München.

7:43 Uhr: Die UEFA sagt, dass die Ergebnisse der ersten Auslosung abgesagt wurden und eine neue Auslosung stattfinden soll.

Nach einem technischen Problem mit der Software eines externen Dienstleisters, die den Offiziellen mitteilt, welche Mannschaften teilnahmeberechtigt sind, ist bei der Auslosung des Achtelfinals der UEFA Champions League ein wesentlicher Fehler aufgetreten. – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13. Dezember 2021

7:38 Uhr: Atletico Madrid hat angekündigt, mit der UEFA in Gesprächen zu sein und „nach den Fehlern bei der Auslosung für das Achtelfinale um Erklärungen und eine Lösung zu bitten“.

Wir sind in Gesprächen mit der UEFA, um nach den Fehlern bei der Auslosung der K.-o.-Phase der Champions League um eine Erklärung und eine Lösung zu bitten – Atlético de Madrid (@Atleti) 13. Dezember 2021

7:24 Uhr: Real Madrid bittet die UEFA anscheinend, die Auslosung nach dem Paar Benfica-Real Madrid zu beginnen. Los Merengues gefiel ihr Unentschieden.

6:36 Uhr: Ein Journalist bemerkte einen Fehler bei den ausgewählten Bällen für die Auslosung des Gegners von Atletico Madrid:

6:22 Uhr: Chelsea kommt und die Blues können nur gegen den französischen Klub LOSC Lille antreten. Das bedeutet also, dass PSG im Achtelfinale gegen Manchester United antritt.

6:21 Uhr: Sporting CP ist der nächste Vizemeister. Arshavin nimmt Juventus aus dem Pot. Keine schlechte Auslosung für das italienische Team.

6:20 Uhr: Als nächstes kommt Inter Mailand. Und der italienische Meister wird mit dem Gruppensieger Ajax Amsterdam gepaart.

6:19 Uhr: Der nächste Finalist ist der österreichische FC Salzburg, das erste österreichische Team im Achtelfinale. Und ihr Gegner ist Liverpool.

6:18 Uhr: Atletico Madrid ist der nächste Zweitplatzierte. Sie spielen gegen Bayern München.

6:16 Uhr: Jetzt ist es Villarreal, der gefeuert wird und mit Manchester United zusammenarbeitet. Aber da sie im gleichen Kader spielten, muss Arshavin erneut unentschieden. Und das ist Manchester City.

6:15 Uhr: Benfica ist der erste Zweitplatzierte in der ausgelosten Gruppe. Und sie spielen gegen Real Madrid.

6:13 Uhr: Jetzt spricht Michael Heselschwerdt, Leiter der UEFA-Klubwettbewerbe, über die Regeln. Er sagt, dass wir erst heute Nachmittag den offiziellen Zeitplan kennen werden. Die UEFA bestimmt, welche Spiele an jedem der acht Spieltage ausgetragen werden.

6:09 Uhr: Andrey Arshavin wird vorgestellt. Er wird Marchetti helfen, die Eier aus den Töpfen zu holen. Und jetzt stellt ihm der Tombola-Gastgeber Pedro Pinto ein paar Fragen.

6:06 Uhr: Das Mikrofon hat der stellvertretende UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti. Er ist der Zeremonienmeister.

6 Uhr morgens : Wir warten auf den Beginn der Auslosung in Nyon, Schweiz. Es beginnt mit einem Hype-Video der 16 Qualifikanten.

5:15 Uhr: Falls Sie sich fragen, warum Andrey Arshavin heute in der Auslosung ist: Er ist in St. Petersburg geboren und aufgewachsen und hat für den örtlichen Verein gespielt. Hier findet das Finale am 28. Mai statt.

5:12 Uhr: CBS Sports veranstaltet eine Live-Watch mit der Auslosung, die Sie unten sehen können. Los geht es um 5:50 Uhr:

4 Uhr morgens: Die Auslosung ist der perfekte Zeitpunkt, um einen neuen Champions-League-Ball für das Achtelfinale zu enthüllen:

So lief die Auslosung der Champions League

Die acht Gruppensieger wurden gegen die acht Zweitplatzierten aus dem Achtelfinale gezogen, jedoch konnte kein Team gegen ein anderes aus der gleichen Gruppe oder aus dem gleichen Land gezogen werden.

MEHR: Die endgültige Gruppenwertung der Champions League

Nachfolgend finden Sie die Qualifikanten für das Achtelfinale nach Gruppen geordnet:

Gruppe Topf A (Gruppensieger) Topf B (Finalisten) EIN Manchester Stadt Paris St. Germain B Liverpool Atletico Madrid VS Ajax Sport CP D Real Madrid Inter Mailand E Bayern München Benfica F Manchester United Villarreal g LOSC Lille RB Salzburg h Juventus Chelsea

Hier sind die Qualifikationen für das Achtelfinale nach Ländern geordnet:

Nation Gesamtzahl der Vereine Vereine England 4 Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City Spanien 3 Real Madrid, Atlético Madrid, Villarreal Frankreich 2 Paris Saint-Germain, LOSC Lille Italien 2 Inter Mailand, Juventus Portugal 2 Sport CP, Benfica Österreich 1 RB Salzburg Deutschland 1 Bayern München Niederlande 1 ajax Amsterdam

Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Champions League

Sobald das Achtelfinale feststeht, findet am Freitag, 18. März, eine Viertelfinalauslosung statt, die auch den Rest der Gruppe bis zum Finale festlegt. Bei dieser Auslosung gibt es keinen Samen, und im Gegensatz zum Achtelfinale können Teams aus dem gleichen Land gegeneinander ausgelost werden.

Die Viertel- und Halbfinals werden nach den gleichen Regeln wie das Achtelfinale gespielt: die Mannschaft mit den meisten Toren insgesamt nach zwei Vorstößen im Hinspiel. Wenn die Teams nach dem Rückspiel unentschieden sind, spielen sie 30 Minuten Verlängerung, und wenn die Pattsituation andauert, wird der Sieger in einem Elfmeterschießen ermittelt. Der Auswärtstorschütze wird nicht mehr verwendet.