Komet Leonard und was die Menschheit mit den Sternen spricht: Diese Woche am Nachthimmel von Storyteller

In diesem Monat vor fast 100 Jahren. Der österreichische Philosoph, Wissenschaftler und Esoteriker Rudolf Steiner hat eine Zeile über die sich verändernde Beziehung zwischen Mensch und Sternen geschrieben, die einen interessanten Hintergrund für die große astronomische Neuigkeit dieser Woche bietet: Komet Leonard.

Der Vers beginnt mit der Stelle in der Geschichte, an der die die Sterne sprachen zu den Menschen. Wir können uns vorstellen, dass sich dies auf die Zeit der alten Babylonier und Ägypter vor mehreren tausend Jahren bezieht und auf jene Kulturen, die aus dieser Sprache eine Wissenschaft entwickelt haben, die wir als Astrologie kennen.

Im Laufe des menschlichen Schicksals, so fährt der Vers fort, verstummte das Wissen um diesen Astrologos und wich der wissenschaftlichen Revolution und der Vorherrschaft der Mathematik und Physik als Mittel zur Kenntnis der Sternenwelten, anstatt „durch den Diskurs der“ himmlische Wesen. . Es wurde als Wissenschaft der Astronomie bekannt.

Der Vers endet mit einem Bild davon, was sich in unserer Beziehung zu den Sternenwelten entwickeln kann, wenn wir ihr Wort kennen, ihre Stille erfahren haben, während wir unseren Platz im Raum sortieren, bis wir uns bewusst werden, wer wir sind. mit den Sternen sprechen, wie eine Astrosophie oder die Weisheit der Sterne. Und hier kommt Komet Leonard ins Spiel, denn jetzt müssen wir starke Bilder in der Nacht sehen, um durch Wissenschaft und Kultur die Eindrücke zu verstehen, die wir in unserer himmlischen Umgebung machen, und nicht, welchen Eindruck sie auf uns macht .

Leonard rast durch die Region von Ophiucus, dem mächtigen Heiler, der die Schlange in seinen Händen hält. Leonardo kam hier an, nachdem er Boötes, die Region des guten Hirten, durchquert hatte.

Was also können wir uns in dieser Saison als Botschaft an den Kometenbesucher vorstellen?