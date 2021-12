Angelika Gifford wird neue Meta-Vizepräsidentin für Europa, den Nahen Osten und Afrika

Angelika Gifford ist die neue Vizepräsidentin von Meta für Europa, den Nahen Osten und Afrika und folgt auf Nicola Mendelsohn, die Anfang des Jahres Vizepräsidentin der Global Business Group wurde.

Angelika kam im Januar 2020 zu Meta und hat Meta gegenüber Partnern, politischen Entscheidungsträgern, gemeinnützigen und kommunalen Organisationen in 34 mitteleuropäischen Ländern vertreten, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, die Benelux-Region sowie Osteuropa und Russland.

Angelika verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei führenden Technologieunternehmen, darunter Hewlett-Packard (HP), wo sie Software- und Digitalisierungsaktivitäten für den deutschsprachigen Raum leitete, und Microsoft, wo sie verschiedene Positionen in der Region innehatte. Angie ist Vorstandsmitglied des deutsch-amerikanischen Transatlantikverbandes „Atlantik-Brücke“ und Mitglied des Aufsichtsrats von Thyssenkrupp.

Nicola Mendelsohn, Vice President, Global Business Group, Meta, sagte: „Ich freue mich über die Ernennung von Angelika Gifford zur Leitung des Geschäfts von Meta in EMEA. Angie war ein unschätzbares Mitglied des EMEA-Führungsteams von Meta und spielte eine entscheidende Rolle bei der Skalierung und Erweiterung unserer Aktivitäten in Mitteleuropa. Angie verfügt über einen unglaublichen Erfahrungsschatz, arbeitet mit großartigen Marken zusammen und treibt digitale Innovation und Transformation voran. Sie ist einzigartig positioniert, um weiterhin sicherzustellen, dass Meta Wachstum und wirtschaftliche Auswirkungen für alle fördert, die sich auf unsere Dienstleistungen und Technologien verlassen. Die EMEA-Region ist eine so vielfältige und lebendige Region, und ich freue mich, die großartige Arbeit zu sehen, die Angie bei der Führung der EMEA-Region leisten und Unternehmen jeder Größe dabei helfen wird, zu gedeihen und zu wachsen.