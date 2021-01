Neu entdeckte Kontaminationen der Fukushima-Pflanzen können die Reinigung verzögern

TOKYO (AP) – Ein Entwurf eines Untersuchungsberichts über die Kernschmelze von Fukushima aus dem Jahr 2011, der am Mittwoch von den japanischen Nuklearregulierungsbehörden angenommen wurde, besagt, dass in zwei der drei Reaktoren gefährlich hohe radioaktive Kontaminationen festgestellt wurden, was die Besorgnis über die Herausforderungen der Stilllegung verstärkt.

Dem Zwischenbericht zufolge zeigten die von den Ermittlern gesammelten Daten, dass die oben auf den Sicherheitsbehältern der Reaktoren 2 und 3 angebrachten Verschlussstopfen so tödlich kontaminiert waren wie Kernbrennstoffabfälle, die nach dem Tsunami und dem Boden der Reaktoren geschmolzen und zu Boden gefallen waren Erdbeben vom März 2011 ..

Experten sagten, der Boden der versiegelten Kappe, ein dreischichtiger scheibenförmiger Betondeckel mit einem Durchmesser von 12 Metern (39 Fuß), der sich auf dem Hauptbehälter befindet, sei mit einem hohen Anteil an radioaktivem Cäsium-137 beschichtet.

Der Deckel von Reaktor Nr. 1 war weniger kontaminiert, wahrscheinlich weil die Kappe laut dem Bericht durch die Auswirkungen der Wasserstoffexplosion leicht umgestoßen und entstellt worden war.

Experten haben die Strahlungswerte an mehreren Stellen in den drei Reaktorgebäuden gemessen und untersucht, wie sich radioaktives Material während des Absturzes bewegt und wie Sicherheitsausrüstung funktioniert. Sie sagten auch, dass der Versuch, Einheit 2 zu lüften, um Schäden am Reaktor zu verhindern, nie funktioniert habe und dass die Sicherheitsmaßnahmen und das Gerätedesign noch überprüft werden müssten.

Eine Kontamination der Abdeckung wirkt sich nicht auf die Umwelt aus, da die Sicherheitsbehälter in den Reaktorgebäuden eingeschlossen sind. Der Bericht enthielt keine weiteren Einzelheiten darüber, ob oder wie sich eine Kontamination des Deckels auf den Fortschritt der Stilllegung auswirken würde.

Toyoshi Fuketa, Vorsitzender der Nuclear Regulatory Commission, bezeichnete die Ergebnisse als “äußerst ernst” und sagte, sie würden die Entsorgung von geschmolzenem Brennstoff “schwieriger” machen. Er sagte, herauszufinden, wie man die Deckel entfernt, wäre eine große Herausforderung.

Das Entfernen von rund 900 Tonnen geschmolzenen Brennstoffabfällen aus drei Reaktoren ist eine entmutigende Aufgabe, die voraussichtlich Jahrzehnte dauern wird, und die Beamten konnten nicht genau beschreiben, wann oder wie sie enden könnten.

Das Werk in Fukushima sollte noch in diesem Jahr vor dem 10. Jahrestag des Unfalls damit beginnen, geschmolzenen Brennstoffabfall aus Block 2, dem ersten von drei Reaktoren, zu entfernen. Im Dezember kündigten der Anlagenbetreiber Tokyo Electric Power Co. und die Regierung eine Verzögerung bis 2022 an. Sie sagten, die Entwicklung eines Roboterarms zur Entfernung von Trümmern – ein gemeinsames Projekt mit Großbritannien – habe sich aufgrund der Pandemie verzögert.

Nach dem aktuellen Plan wird ein ferngesteuerter Roboterarm von der Seite des Reaktors eingeführt, um den geschmolzenen Brennstoff zu erreichen, der mit den geschmolzenen Teilen und dem Betonboden des Reaktors gemischt ist. Schließlich sollten auch die Deckel entfernt werden, aber ihre Verunreinigung ist ein großer Rückschlag.

Das Expertenteam betrat Bereiche innerhalb der drei Reaktoren, die zuvor stark kontaminiert und unzugänglich waren, nachdem die Strahlungswerte erheblich gesunken waren. Sie suchen nach Daten und Beweisen, bevor sie bei der Bereinigung verloren gehen.

Die massive Strahlung der Reaktoren evakuierte rund 160.000 Menschen aus der Umgebung der Anlage. Zehntausende Menschen können immer noch nicht nach Hause zurückkehren.

___

Folgen Sie Mari Yamaguchi auf Twitter unter https://www.twitter.com/mariyamaguchi