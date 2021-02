Netflix-Fans am Boden zerstört, nachdem die beliebte Show nach einer Saison abgesagt wurde!

15. August 2020 – 22.15 Uhr MESZ



Laut dem Hauptdarsteller der Show, Daniel Mays, hat Netflix eine seiner Hit-Shows nach nur einer Staffel abgesagt.



Netflix Die Fans waren am Boden zerstört, nachdem eine seiner vielversprechendsten Shows nach nur einer Saison abgesagt worden war!

Laut einem der Hauptstars der Serie ist das Krimidrama weiße Linien erhielt kein grünes Licht für eine zweite Rate.

Der Schauspieler Daniel Mays teilte ein Foto seines Charakters Marcus mit und bestätigte die traurige Nachricht auf Instagram. “Nach den Berichten in der Presse in den letzten zwei Tagen und an alle, die mich hier fragen, Mit schwerem Herzen poste ich, dass das Schiff #WhiteLines Staffel 2 tatsächlich gesegelt ist.” er schrieb.

„Ein großes Dankeschön, Respekt und Bewunderung an @netflix @netflixuk @alexpinaoficial @leftbankpictures und @vancouvermedia_ für die Reise ihres Lebens.

“Ich liebe die großartige Besetzung und Crew und all die großartigen Fans, die auf der ganzen Welt zugesehen haben. Ihre Unterstützung der Show bedeutete uns die Welt. Also DANKE! Lebewohl, Marcus … Sie waren mein Favorit.”

Daniel May spielte Marcus im Netflix-Krimidrama

Die Fans beeilten sich, Daniel zu trösten und ihre Trauer über die Absage von White Lines auszudrücken. “Es ist eine Sünde. Ich habe es geliebt!” schrieb einen. Ein zweiter fügte hinzu: “Ausgenommen … es ist das Beste auf Netflix in diesem Jahr.“”

Ein dritter fügte hinzu: “Es ist so schade, dass ich Serie 1 wirklich genossen habe. Wir haben es mit Begeisterung gesehen, ihr wart großartig.” Und ein vierter schrieb: Nein, es ist schrecklich. Ich freute mich sehr auf Staffel 2. “

Ein anderer Fan fragte, ob eine Petition Netflix überzeugen würde, der zweiten Staffel grünes Licht zu geben, und schrieb: “Wie viele Unterschriften würde eine Petition benötigen, um dieses Boot wieder auf das Wasser zu bringen?!?!”

weiße Linien Sterne Erfassen Schauspielerin Laura Haddock und Victoria Star Laurence Fox. Er folgt einer jungen Frau, die nach Ibiza reist, um das Verschwinden ihres Bruders zu untersuchen.

Die offizielle Inhaltsangabe lautet: “Die Leiche eines legendären DJ aus Manchester wird zwanzig Jahre nach seinem mysteriösen Verschwinden von Ibiza entdeckt. Als seine Schwester auf die wunderschöne spanische Insel zurückkehrt, um herauszufinden, was passiert ist, führt seine Untersuchung sie durch eine aufregende Welt von Tanzclubs , Lügen und Vertuschungen, die sie zwingen, sich den dunkleren Seiten ihres eigenen Charakters an einem Ort zu stellen, an dem Menschen an der Grenze leben. “

