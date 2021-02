Nawalny fordert die Russen im Gefängnis auf, ihre Angst zu überwinden

MOSKAU (AP) – In einem Gefängnisprotokoll forderte Oppositionsführer Alexej Nawalny am Donnerstag die Russen auf, ihre Angst zu überwinden und das Land von einer “Gruppe von Dieben” zu “befreien”, während der Kreml die Verhaftung von Tausenden von Demonstranten als angemessene Reaktion vorstellte . bei nicht autorisierten Versammlungen.

Navalny, der Anfang dieser Woche zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt wurde, sagte in einer auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Erklärung: „Eisentüren wurden mit einem ohrenbetäubenden Geräusch hinter meinem Rücken zugeschlagen, aber ich fühle mich wie ein freier Mann. Weil ich überzeugt bin, dass ich recht habe. Danke für deine Unterstützung. Vielen Dank für die Unterstützung meiner Familie.

Der 44-jährige Nawalny, ein Antikorruptionsaktivist, der der entschlossenste politische Feind des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist, wurde am 17. Januar nach seiner Rückkehr von seiner fünfmonatigen Genesung in Deutschland verhaftet, nachdem er mit Nervenagenten vergiftet worden war. Er beschuldigte den Kreml. Die russischen Behörden bestreiten jegliche Beteiligung und geben an, keine Beweise dafür zu haben, dass er trotz Tests mehrerer europäischer Laboratorien vergiftet wurde.

Ein Moskauer Gericht schickte Navalny am Dienstag ins Gefängnis und entschied, dass er während seiner Genesung in Deutschland gegen die Bedingungen seiner Bewährung verstoßen habe. Das Urteil stammt aus einer Veruntreuungsverurteilung von 2014, die Navalny als erfunden abgetan hat und die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für illegal erklärt hat.

Er sagte, seine Inhaftierung sei “Putins persönliche Rache” für das Überleben und die Aufdeckung des Attentats.

„Aber darüber hinaus ist es eine Botschaft von Putin und seinen Freunden an das ganze Land:‚ Hast du gesehen, was wir tun können? Wir spucken auf die Gesetze und rollen über jeden, der es wagt, uns herauszufordern. Wir sind das Gesetz. “”

Die Proteste gegen Navalnys Verhaftung und Inhaftierung haben sich in den vergangenen zwei Wochenenden auf die elf Zeitzonen Russlands ausgeweitet und Zehntausende in den größten Protest gegen die Unzufriedenheit mit Putins Regierungszeit seit Jahren hineingezogen.

In einer einwandfreien Reaktion auf den Protest verhaftete die Polizei mehr als 10.000 Protestteilnehmer in ganz Russland und schlug laut OVD-Info, einer Überwachungsgruppe, die Punktzahl. Viele Häftlinge verbrachten Stunden in Polizeibussen, nachdem die Haftanstalten in Moskau und St. Petersburg schnell keinen Platz mehr hatten. Nach langem Warten wurden sie ohne Vorsichtsmaßnahmen in überfüllte Gefängniszellen gepfercht, um zu verhindern, dass sie mit dem Coronavirus infiziert wurden.

Einige der Insassen sagten, ihre Zellen hätten keine Betten und sie müssten auf dem Boden schlafen, während andere sich über den Mangel an Betten beschwerten und die Insassen abwechselnd ein Nickerchen machten.

Leonid Volkov, Chefstratege von Navalny, der derzeit im Ausland lebt, sagte in einer Live-YouTube-Sendung, dass die Proteste voraussichtlich bis zum Frühjahr nach dem Höhepunkt enden werden. Er sagte, die Demonstranten hätten einen “großen moralischen Sieg” errungen und argumentiert, dass der Versuch, jedes Wochenende Kundgebungen abzuhalten, nur zu Tausenden weiteren Verhaftungen führen und die Teilnehmer zermürben würde.

Stattdessen forderte er die Anhänger auf, sich darauf zu konzentrieren, die Kremlkandidaten bei den Parlamentswahlen im September herauszufordern und weitere westliche Sanktionen gegen Russland zu erwirken, um die Freilassung von Navalny voranzutreiben. Er sagte, das Navalny-Team werde versuchen, sicherzustellen, dass “jeder Weltführer die Freilassung von Navalny nur mit Putin bespricht”.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte am Donnerstag ein Telefoninterview mit dem US-Außenminister Antony Blinken, der laut dem russischen Außenministerium die Navalny-Frage ansprach. Er sagte, Lawrow betonte die Notwendigkeit, das russische Recht zu respektieren.

Putins Sprecher Dmitry Peskov sagte, Russland werde nicht auf westliche Kritik an Navalnys Verurteilung und Polizeieinsatz gegen Demonstranten hören. “Wir werden solche Aussagen bezüglich der Anwendung unserer Gesetze auf diejenigen, die gegen sie verstoßen, und der Urteile russischer Gerichte nicht berücksichtigen”, sagte Peskov.

Er ignorierte Fragen zu den Häftlingen, die viele Stunden in Polizeibussen warteten und in engen Zellen eingesperrt waren, und sagte, dass sie selbst verantwortlich seien. „Die Situation wurde nicht von der Polizei verursacht. Es wurde von Teilnehmern an nicht autorisierten Aktionen provoziert “, sagte Peskov während eines Gesprächs mit Journalisten.

Ein Häftling, der 30-jährige Architekt Almir Shamasov, der 10 Tage in einem Internierungslager in Sacharowo bei Moskau verbracht hatte, sagte, er habe 20 Stunden in einem Polizeiwagen verbracht, der beim Abstellen des Motors mit Rauch überflutet oder erschaudert war.

„Wenn Sie mit Motor und Heizung in einem Polizeiwagen sitzen, ist der Geruch von Benzin oder Diesel unerträglich. Wenn es ausgeschaltet ist, kommt Dampf aus Ihrem Mund “, sagte er, nachdem er am Mittwochabend freigelassen wurde.

Eine andere Insassin, Eva Sokolova, sagte nach dem Verlassen der Haft in Sacharowo, sie habe zwei Nächte auf dem Boden einer Polizeistation geschlafen, bevor das Gericht sie drei Tage lang inhaftierte.

Ungefähr 150 Angehörige der Häftlinge warteten am Mittwoch viele Stunden draußen im Schnee, um Lebensmittel und das Nötigste zu liefern. Eine von ihnen, Tatiana Yastrebova, sagte, sie habe sechs Stunden darauf gewartet, dass die Behörden einige Gegenstände annehmen, die sie für ihren Sohn mitgebracht habe.

Nach Navalnys Verhaftung handelten die Behörden auch schnell, um seine Verbündeten zum Schweigen zu bringen und zu isolieren. Letzte Woche hat ein Moskauer Gericht seinen Bruder Oleg, den Senior Associate Lyubov Sobol und mehrere andere im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen für zwei Monate unter Hausarrest gestellt – ohne Internetzugang. Coronavirus-Beschränkungen während Protesten. Sobol wurde am Donnerstag offiziell beschuldigt, durch die Organisation von Protesten den Verstoß gegen die Gesundheitsvorschriften angestiftet zu haben.

Nawalny hat für Freitag eine weitere Anhörung in Moskau geplant, um einen Veteranen des Zweiten Weltkriegs zu diffamieren. Er wies den Fall als politische Rache des Kremls ab.

Nawalny argumentierte, das Vorgehen gegen Proteste sei ein Zeichen der Schwäche, sagte, die Macht der Regierung sei illusorisch und forderte die Russen auf, sich nicht davor zu fürchten.

“Sie können nur an der Macht festhalten und sie nutzen, um sich zu bereichern, indem sie sich auf unsere Angst verlassen”, sagte er. „Wenn wir diese Angst überwinden, können wir unser Heimatland von einer Gruppe von Besatzungsdieben befreien. Und wir werden es tun. Wir müssen es für uns selbst und für zukünftige Generationen tun. “”

___

Kostya Manenkov hat zu diesem Bericht beigetragen.