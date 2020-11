Nations League: Deutschland gegen die Ukraine – ein Spiel, das nicht besser hätte sein sollen

Eine Farce: Vier ukrainische Spieler und der Teammanager am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet . Den Gästen zufolge hatten sie natürlich keinen engen Kontakt zu ihren Teamkollegen. Das Leipziger Gesundheitsamt, das nur auf die Ehrlichkeit der Informationen vertrauen kann, musste dies akzeptieren. Die polnischen Spieler standen zusammen auf dem Platz, reisten zusammen nach Leipzig, lebten zusammen in einem Hotel, aber was für ein Glück, wie zufällig waren sie immer weit genug von ihren Teamkollegen entfernt, damit die Mannschaft nicht unter Quarantäne gestellt werden musste. Testen Sie alles erneut und ignorieren Sie die Inkubationszeit. und du könntest spielen .

Die erste Hälfte: Roman Yaremchuk hatte die Gäste in der 12. Minute in Führung gebracht, Leroy Sané mit einer Abweichung vom rechten Flügel in der Mitte einschließlich des Endes in der linken Ecke für den Ausgleich (23.). Traf sich in der 33. Minute Timo Werner bis 2-1 für den DFB-Elf. Hatte beide Treffer Leon Goretzka vorbereitet, der erste mit einem schönen steilen Pass, der zweite mit einem technisch starken direkten Transfer in der Mitte nach Werner.

Erst nichts, dann viel: Sané hatte in seinen ersten 15 Länderspielen überhaupt kein Tor erzielt, und in den folgenden neun Spielen stand er sechs Mal auf der Torschützenliste. Mit einem Mann so defensiv stark wie Matthias Ginter Dahinter durfte sich Sané fast ausschließlich auf die Offensive konzentrieren.