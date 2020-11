Cheyenne Ochsenknecht ist zum ersten Mal schwanger

Neuzugang in der Familie Ochsenknechts. Das Baby erwartet zum ersten Mal Nachkommen. Es wird nicht so lange dauern, bis das Baby geboren ist.

“Ich bin bereits in meinem sechsten Monat, es ist ein absolutes Traumkind”, enthüllte Cheyenne Ochsenknecht jetzt gegenüber “Bild am Sonntag”. Das jüngste Kind und die einzige Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht kann die Babybauch nicht mehr verbergen. Der Nachwuchs wird Anfang nächsten Jahres geboren.

Nicht nur die 20-jährige selbst ist voller Vorfreude, sondern auch ihre prominente Familie. Genau wie Mama Natascha hatte Papa “Tränen in den Augen”, weil “beide sehr glücklich waren”, erklärte das Model der Zeitung. Um ihren Eltern die guten Nachrichten zu übermitteln, gab sie laut Cheyenne beiden einen Umschlag mit einem positiven Schwangerschaftstest und einem Strampler.

Cheyenne Ochsenknecht ist seit anderthalb Jahren in einer Beziehung mit ihrem Freund. Seit einigen Monaten lebt sie mit ihm in seinem Haus in der Steiermark in Österreich. Seitdem hat auch Mama Natascha viel Zeit dort verbracht. Vor zwei Wochen gab sie sogar bekannt, dass sie ihr zweites Zuhause in der neuen Wahlheimat ihrer Tochter angemeldet hatte. Die werdende Mutter kann sicherlich die Unterstützung der werdenden Großmutter gebrauchen.