Nationaler Sicherheitsberater: Die USA haben begonnen, über Geiseln mit dem Iran zu kommunizieren

Margaret Brennan, Moderatorin von CBS “Face the Nation”, fragte Sullivan, ob Geiselverhandlungen begonnen hätten, und stellte fest, dass mindestens fünf US-Geiseln im Iran festgehalten werden.

“Wir beabsichtigen, sehr direkt mit den Iranern über die totale und völlige Empörung, die humanitäre Katastrophe der ungerechten und illegalen Inhaftierung amerikanischer Bürger im Iran, zu kommunizieren”, sagte Sullivan.

“Wir haben begonnen, mit den Iranern über dieses Thema zu kommunizieren, ja”, fuhr Sullivan fort. „Und wir werden dies auch weiterhin tun, wenn wir vorwärts gehen. Und unsere starke Botschaft an die Iraner wird sein, dass wir keinen langfristigen Vorschlag akzeptieren werden, in dem sie weiterhin Amerikaner auf unfaire und illegale Weise festhalten. Es wird eine wichtige Priorität dieser Regierung sein, diese Amerikaner sicher nach Hause zu bringen.

Brennan fragte auch, ob Teheran letzte Woche auf ein Angebot der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union reagiert habe, sich über das Atomabkommen von 2015 zu treffen, und ob das Angebot noch gültig sei, da der Iran angekündigt habe, den Zugang zum Atomkraftwerk der internationalen Gemeinschaft zu kürzen Wachhund.

"Joe Biden ist beabsichtigt, entschlossen zu verhindern, dass der Iran eine Atomwaffe erwirbt. Zweitens glaubt er, dass kompromisslose und klare Diplomatie der beste Weg ist, dies zu erreichen ", antwortete Sullivan und sagte, das Verhandlungsangebot sei noch gültig.

„Es ist der Iran, der jetzt diplomatisch isoliert ist, nicht die Vereinigten Staaten. Und der Ball ist in ihrem Spielfeld “, sagte Sullivan.

Die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur Fars News Agency (FNA) teilte nach dem Interview eine Erklärung des Sprechers des iranischen Außenministeriums mit, der Berichte ablehnte, wonach direkte Gespräche stattgefunden hätten.

“Wir haben von der Schweizer Botschaft Nachrichten über den Austausch von Gefangenen erhalten”, sagte der Sprecher in einem übersetzten Tweet der FNA. “Die Freilassung iranischer Gefangener in amerikanischen Gefängnissen ist unsere Priorität, aber es gab keinen direkten Dialog, und das ist nicht wahr.”

Die Schweiz vertritt die Interessen der Vereinigten Staaten im Iran.