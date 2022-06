NAMA erhält Glückwünsche vom österreichischen Botschafter für Luftraumsicherheit – Businessamlive

Von Sade Williams/Business am

Thomas Schlesinger, Österreichs Botschafter in Nigeria, gab Matthew Pwajok, dem amtierenden Generaldirektor der Nigerian Airspace Management Agency (NAMA) und seinem Team einen soliden Rückenschuss, um die Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Flugnavigation durch die Partnerschaft mit AVSATEL Communications zu verbessern Begrenzt auf die Bereitstellung erstklassiger Flugverkehrsmanagementsysteme, Kommunikationssysteme, Überwachungsmonitore und Wettersysteme für die Kontrolltürme von Lagos, Abuja, Kano und Port Harcourt im Rahmen des Security Tower-Projekts, das vorläufige Flugverkehrsdienste auf nigerianischen internationalen Flughäfen automatisierte .

Der Botschafter machte die Bemerkungen am Freitag während eines Höflichkeitsbesuchs im Hauptquartier der Agentur in Abuja.

Schlesinger sagte: „Ihre Verantwortung hier berührt mich sehr, denn das Leben von Passagieren und das Leben von Militärangehörigen im Flug liegt in Ihren Händen. Und daran müssen wir uns immer erinnern, wenn Sie sich zu Recht an die traurigen Flugzeugabstürze von 2005 und 2006 erinnern, weil Sie damals nicht über diese sicherheitskritische Ausrüstung verfügten, die jetzt das System der Flugnavigation in Nigeria verändert hat. Daher ist es auch als Einzelner sehr beruhigend, weil wir häufig in Flugzeugen sitzen, seien es nigerianische oder andere internationale Flugzeuge, und es ist gut zu wissen, dass unsere Sicherheit gewährleistet ist. Und ich bin sehr dankbar, sehr dankbar. Ich bin sehr beeindruckt von der guten Arbeit, die Sie leisten.

Pwajok lobte in seiner Ansprache an den Botschafter, der von Antonia Bierbaumer, Sekretärin der Botschaft, und George Eder, Geschäftsführer von AVSATEL Communications, begleitet wurde, AVSATEL dafür, dass es NAMA mit einer hochwirksamen und effizienten Ausrüstung ausgestattet hat, die die Sicherheit erheblich verbessert hat den nigerianischen Luftraum im Laufe der Jahre.

Laut dem Chef von NAMA „hat AVSATEL uns mit einer der besten Ausrüstungen aller Zeiten ausgestattet, das muss ich zugeben. Eines der allerersten Projekte, das Nigeria mit der Bereitstellung automatisierter oder elektronischer Flugverkehrsmanagementsysteme in unseren Kontrolltürmen im Jahr 2007 an die Spitze der internationalen Szene brachte.

Es wird daran erinnert, dass Nigeria in den Jahren 2005 und 2006 bereits eine Reihe tödlicher Flugzeugabstürze verzeichnet hatte und die damalige nigerianische Regierung durch das „Safe Tower“-Projekt intervenierte, das Wettersensoren zur Meldung von Echtzeitwetter und geringer Windscherung umfasste Alarm. Systeme.

Das Projekt stellte den Fluglotsen durch das elektronische Flugfortschrittsstreifen-Managementsystem und das begleitende Sprach- und Kontrollkommunikationssystem für die Boden-Boden-Kommunikation zwischen Flugkontrolleinheiten, dem Luftverkehr und für die Luft-Boden-Kommunikation zwischen Flugsicherung und Flugzeugen eine erhöhte Kapazität zur Verfügung . im Flug.

Die Integration von Wettersensoren, die im Rahmen des Projekts „Safe Tower“ luftseitig an internationalen Flughäfen eingesetzt wurden und digitale Echtzeit-Wetterinformationen liefern, hat die Flugsicherheit erheblich verbessert – das Fehlen dieser sicherheitskritischen Einrichtungen war für einige mitverantwortlich der wetterbedingten Flugzeugabstürze in den Jahren 2005 und 2006. Dies ist ein fantastisches Projekt, und als es 2007 geliefert wurde, hatte es kein Land in Afrika, und wir sind sehr stolz darauf, sagen zu können, dass es das erste automatisierte Kontrollturmsystem für das Flugverkehrsmanagement überhaupt war von Afrika“, Pwajok

Der NAMA-Chef sagte, die Agentur sei rechtlich verantwortlich für die Bereitstellung von Flugnavigationsdiensten, einschließlich Flugverkehrsdiensten, Fluginformationsdiensten, Flugkommunikationsdiensten sowie Such- und Flugrettungsdiensten, die durch den Einsatz von Kommunikations-, Navigations- und Überwachungsinfrastrukturen unterstützt werden.

Er fügte hinzu, dass die Agentur derzeit für die Bereitstellung dieser Dienste und Einrichtungen an 40 Bundes-, Landes- und Privatflughäfen sowie gemeinsam genutzten Militärflughäfen verantwortlich sei.

Pwajok und sein Managementteam führten den Botschafter auch durch die Einrichtungen der NAMA am Nnamdi Azikiwe International Airport.

Zu den besuchten Einrichtungen gehört der Kontrollturm des Flughafens Abuja, wo die Sicherheitsturmausrüstung erstmals installiert wurde und wo derzeit Software- und Hardwaresystem-Upgrades durchgeführt werden.

Der Botschafter besuchte auch den neu eingesetzten mobilen ATC-Kontrollturm für Oberflächenbewegungen und Bodenkontrolle sowie den Abuja-Radarkomplex, wo er von den Feinheiten der Flugverkehrskontrolle erstaunt war und seinen Besuch als „einen denkwürdigsten Tag meines Lebens“ zusammenfasste die ich nie vergessen werde.“

Anschließend dankte Pwajok im Namen der Agenturleitung und des gesamten Personals dem österreichischen Botschafter. Seiner Exzellenz Thomas Schlesinger und den Mitgliedern von AVSATEL Communication Limited für den Besuch.