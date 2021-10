Nach Anschlägen, J&K zu Wanderarbeitern: zur Arbeit gehen oder Maßnahmen ergreifen

Der Divisionskommissar von Kaschmir hat am Samstag die stellvertretenden Kommissare der 10 Distrikte Kaschmirs angewiesen, dafür zu sorgen, dass Wanderarbeiter das Tal nicht verlassen müssen und “jeder, der abwesend ist, nach den Dienstvorschriften behandelt wird”.

Während einige stellvertretende Kommissare, die sich weigerten, genannt zu werden, sagten, sie würden auf einen Befehl der Regierung warten, bevor sie handeln würden, wobei sich Mitarbeiter, die das Tal verlassen hatten, nach einem Schulleiter Sikh und einem kaschmirischen Hindu-Lehrer unsicher fühlten wurden letzte Woche von Terroristen getötet, sagte, die Verwaltung sei “unsensibel”.

Diejenigen, die nach Jammu zurückgekehrt sind, sind immer noch vorsichtig mit der Rückkehr zur Arbeit im Tal und einige entscheiden sich, vorerst zu bleiben. Siddharth Raina (Name geändert), die 2015 mit einem Job in der J&K-Bildungsabteilung im Rahmen des Programms des Premierministers nach Srinagar zurückkehrte und letzte Woche nach Jammu zurückkehrte, sagte, die meisten von ihnen seien Lehrer und gaben Online-Kurse für Studenten.

„Die Mitarbeiter kamen zu Jammu, weil sie befürchteten, dass ihr Leben in Gefahr wäre. Anstatt ihre Ängste zu zerstreuen, für Sicherheit zu sorgen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, droht ihnen die Verwaltung, nach den Regeln des Dienstes zu handeln “, sagte ein Mitarbeiter, der 2015 ins Tal zurückgekehrt war, nachdem er eine Stelle im Rahmen des Programms des Premierministers erhalten hatte.

„Die Befehle wurden möglicherweise mit guten Absichten erteilt. Viele Mitarbeiter bleiben jedoch in ihren eigenen Mietwohnungen an Standorten in Südkaschmir. Es ist nicht bekannt, wie sie von der Sicherheit profitieren werden “, sagte ein anderes Mitglied der Minderheit, das unter der Bedingung der Anonymität einen Job im Rahmen des PM-Programms bekommen hat.

Es war eines von vielen Themen, die mit allen DCs und SPs in den Talbezirken während eines Treffens diskutiert wurden, das am Samstag von Pandurang Pole, dem Divisionskommissar von Kaschmir, einberufen wurde, um die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen und Regierungsunterkünfte für “geschützte Personen” zu identifizieren.

Er teilte den Anwesenden mit, dass die Unterbringung für „geschützte Personen“ durch das Büro des Divisional Commissioner, das in 14 Hotels in Srinagar bereitgestellt wird, seit dem 5. Oktober „als gelöst gilt“.

Darüber hinaus sind die Anweisungen zur Unterbringung von „geschützten Personen“, PSOs und Wächtern im betreffenden Bezirk „in Wort und Schrift zu befolgen“. Pole reagierte nicht auf Anrufe und Nachrichten.

Während einer Demonstration der kaschmirischen Hindu-Gemeinde nach terroristischen Aktivitäten im Kaschmir-Tal in Jantar Mantar in Neu-Delhi am Samstag, 9. Oktober 2021, steht ein Schild mit der Aufschrift “Wo ist mein Zuhause”. (PTI Photo / Kamal Singh)

„Der Präsident (Divisional Commissioner, Kaschmir) befahl allen Stellvertretenden Kommissaren und dem SSP (Chief Superintendent of Police), innerhalb von 2-3 Tagen ein persönliches Treffen mit Vertretern / Führern aller politischen Parteien zu gewährleisten, um ihre Befürchtungen hinsichtlich Sicherheit und Unterbringung zu überwinden , etc. und ihre tatsächlichen Forderungen berücksichtigen“, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Sitzungsprotokoll.

Der Abteilungskommissar ordnete auch an, dass Minderheiten ohne Migrationshintergrund – Arbeiter, Facharbeiter usw. – in den Bezirken identifiziert sind und für diese angemessene Sicherheitsmaßnahmen sowie regelmäßige Interaktionen getroffen werden. Er sagte auch, dass Wanderarbeiter zu diesem Zeitpunkt vorzugsweise in sicheren und geschützten Gebieten und nicht in abgelegenen und gefährdeten Gebieten stationiert werden sollten, so das Protokoll.