Mystery-Syndrom schockiert die USA: Panik, als Beamte in Berlin besorgniserregende Symptome melden | Wissenschaften | Neu

Mindestens zwei in Deutschland stationierte US-Beamte mussten ärztliche Hilfe leisten, nachdem sie Symptome einer als Havanna-Syndrom bekannten Krankheit entwickelt hatten. Zu den Symptomen gehören Übelkeit, starke Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Trägheit. Sie wurden in den letzten Monaten anderswo gemeldet, und einige Diplomaten gaben an, arbeitsunfähig gemacht worden zu sein.