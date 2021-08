Vorschau: LASK Linz vs. St. Johnstone

Sports Mole bietet einen Überblick über das Europa-League-Spiel am Donnerstag zwischen dem LASK Linz und St. Johnstone, einschließlich Vorhersagen, Kadernachrichten und möglicher Aufstellungen.

LASK Linz hoffen, in der dritten Saison in Folge in die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs vorzustoßen, während sie sich auf die Ausrichtung vorbereiten Saint Johnstone in der ersten Phase ihrer Europa-League-Konferenz Play-off am Donnerstag im Wörthersee Stadion in Klagenfurt, Österreich.

Die Österreicher besiegten die serbische Vojvodina in der dritten Qualifikationsrunde insgesamt 7:1, während die Saints in ihrer Europa League-Qualifikation insgesamt 5:3 gegen Galatasaray verloren und sie in dieses Turnier abstiegen.

Spielvorschau

© Reuters

Nach dem Gewinn des österreichischen Pokals vor einer Saison ist LASK bestrebt, in den europäischen Wettbewerb zurückzukehren, nachdem er in den letzten beiden Spielzeiten jeweils die Gruppenphase der Europa League erreicht hat, mit ihrem besten Ergebnis im Jahr 2019. -20, als er in der Achtelfinale von Manchester United.

In der letzten Qualifikationsrunde für diesen Wettbewerb gewannen Die Laskler ihren Auftakt in Serbien mit 1:0, kassierten aber im Rückspiel in der 13. .

Dominik Thalhammer und sein Team sind sehr fortschrittlich in ihrer Herangehensweise an das Spiel, setzen auf viel Ballbesitz und versuchen, den Ball schnell über das Feld zu bewegen.

Diese Herangehensweise hat ihnen in der vergangenen Saison in den Play-offs der österreichischen Bundesliga gute Dienste geleistet, wo sie in nur 32 Spielen 55 Tore erzielten und den vierten Platz belegten.

Sie haben nur drei Spiele gegen schottische Mannschaften bestritten und müssen noch den Sieg erringen. Punkte sammelten sie nur in der Gruppenphase des UEFA Intertoto Cup 1995/96 beim 1:1 gegen Patrick Thistle FC.

© Reuters

In der dritten Qualifikationsrunde gegen den türkischen Giganten Galatasaray zerbrach der Traum, in der Europa League zu spielen.

Ein 1:1-Unentschieden im Hinspiel in Istanbul und ein 1:1-Rückspiel in Schottland, Callum Davidson sah seine Mannschaft in der zweiten Hälfte zusammenbrechen und in der letzten halben Stunde drei Gegentore kassieren.

Nach dem besten Ergebnis in Schottland seit der Saison 2016-17 hofft dieses Team, seine zweite Chance, in dieser Saison in Europa zu spielen, optimal zu nutzen, um die Qualifikationsphase eines europäischen Turniers zu überwinden. seit dem UEFA-Pokal 1999-2000.

Auf nationaler Ebene waren ihre Spiele in der jüngeren Geschichte traditionell eng und hatten keine Tore, da sie in der vergangenen Saison in der Premiership elf Gegentore kassierten, aber auch in elf ihrer Spiele Tore erzielten.

Sie bestritten in dieser Saison beide Partien in der schottischen Premiership unentschieden und erreichten am vergangenen Wochenende die dritte Runde des Scottish League Cup.

LASK Linz Europa Conference League Form:

LASK Linz-Formular (alle Wettbewerbe):

St. Johnstone-Form (alle Wettbewerbe):

Team-News

© Reuters

LASK-Flügelspieler Andreas Gruber kam mit einem Kreuzbandriss heraus, Christoph Monschein hat ein gerissenes Muskelbündel und Tobias Lawal wurde Ende Juni am Knie operiert und wird auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Mamoudou Karamoko startete im Rückspiel der Conference League Playoffs mit Vojvodina in die Offensive und erzielte den Ausgleich und das entscheidende Tor, während Alexander Schlager hob ein weißes Laken im Öffnungsbein dieser Krawatte auf.

Pierre Michorl erzielte das einzige Tor beim Auftaktsieg in der letzten Runde und das einzige Tor bei der Niederlage gegen den SK Sturm Graz in der österreichischen Bundesliga am vergangenen Wochenende.

Michael O’Halloran erzielte spät im Rückspiel der Europa League in St. Johnstone mit Galatasaray ein Trosttor, während Zander Clark Hat in diesem Jahr in der schottischen Premiership in zwei Spielen bereits ein Gegentor kassiert.

Stevie May führte das Team mit fünf Toren in der nationalen Saison 2020/21 an, aber nach zwei Spielen hat bisher kein Saints-Spieler das Netz für sie gefunden, mit ihrem einzigen Tor wegen eines Tors gegen sein Motherwell-Verteidigerlager Stephen O’Donnell.

Jamie Mccart war der Held ihres schottischen Pokalspiels am vergangenen Wochenende und erzielte in der Verlängerung den Ausgleich, um Elfmeter zu erzwingen, wo Ali Mccann erzielte den entscheidenden Elfmeter, um St. Johnstone in die nächste Runde zu schicken.

Mögliche Startzusammensetzung des LASK Linz:

Schlager; Boller, Wiesinger, Filipovic; Potzmann, Grgic, Michorl, Renner; Goiginger, Karamoko, Raguz

Mögliche Startaufstellung in St. Johnstone:

Clark; Kerr, Gordon, McCart, Brown; McCann, Müller, Craig, Booth; O’Halloran, Hendry

Wir sagen: LASK Linz 2-1 St. Johnstone

Die Saints scheinen mit ihrer soliden Defensive immer noch in der Lage zu sein, ein enges Spiel zu halten, aber LASKs Erfahrung sollte ausreichen, um dieses Spiel zu gewinnen, und die Österreicher sind vor dem Tor viel tödlicher, insbesondere auf ihrem heimischen Rasen.