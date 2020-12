Mutiertes Coronavirus verbreitet sich in Großbritannien: Erster Fall in den Niederlanden entdeckt

vonUte Fiedler ausschalten

In Großbritannien breitet sich eine hoch ansteckende Mutation des Coronavirus aus. Die Niederlande verbieten daher den gesamten Flugverkehr von der Insel.

Im Großbritannien zügellos mutiert Variante des Coronavirus.

zügellos Variante des Coronavirus. Das mutiertes Coronavirus wird derzeit untersucht. Es soll auch einen Fall in den Niederlanden geben. Das Land ergreift jetzt drastische Maßnahmen.

wird derzeit untersucht. Es soll auch einen Fall in den Niederlanden geben. Das Land ergreift jetzt drastische Maßnahmen. Nach Mutation sollte, dass Coronavirus bis zu 70 Prozent ansteckender Sein.

Update vom Sonntag, 20. Dezember 2020, 10:05 Uhr: Um den Roman zu verbreiten, mutiertes Coronavirus Um Inlandsflüge im eigenen Land zu verhindern, verbieten die Niederlande jetzt Flüge Großbritannien. Die niederländische Regierung kündigte in Den Haag an. Die Regelung gilt daher von Sonntag bis mindestens 1. Januar 2021.

Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die Ausbreitung des neuen Erregers einzudämmen. Dies kann natürlich sowieso nicht verhindert werden. Denn wie auch bekannt wurde, gibt es in den Niederlanden bereits den ersten Fall einer Person, die mit dem mutiert ist Coronavirus infiziert. Es sollte das sein Virus-Variante handeln, die derzeit auch in sind Großbritannien Ausbreitung. Sie überprüfen nun, wie die Infektion entstanden ist und ob es andere verwandte Fälle gibt.

Die B.1.1.7-Linie weist zwei möglicherweise verstärkende und eine möglicherweise schwächende Mutation (ORF8) auf. Andere unklare Mutationen. Originalvirus / Mutante noch nicht im Labor verglichen. Verteilung kann ein Zufall sein, nicht unbedingt ein Auswahlvorteil, aber möglich. Noch nicht in D gesehen. https://t.co/gn6xl2Xrl3 – Christian Drosten (@c_drosten) 20. Dezember 2020

Laut dem Virologen Christian Drosten ist das mutiertes Coronavirus wurde in Deutschland noch nicht gefunden. Drosten kommentierte kurz auf Twitter Mutation und wies darauf hin, dass weitere Untersuchungen der Verteilung und Art der Mutation erforderlich waren.

Mutierte Coronavire: Ausgangssperren in London und Südengland

Update vom Samstag, 19. Dezember 2020, 19:34 Uhr .: In Anbetracht der rasch wachsenden Zahl von Fällen hat England einen Sperrstunde in London und Südostengland verhängt. Ab morgen, Sonntag (20. Dezember 2020), werden die Menschen angewiesen, ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen zu verlassen. Alle Unternehmen, die nicht den Grundbedürfnissen entsprechen, müssen schließen. Nur zwei Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen – und nur im Freien.

Die vielen Neuinfektionen in London und Südostengland sind mit der neu entdeckten Virusvariante verbunden. Das Mutation Nach ersten Erkenntnissen “bis zu 70 Prozent ansteckender” als die bisher weit verbreitete Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag. Bisher deutet jedoch nichts darauf hin, “dass es tödlicher ist oder eine schwerere Form der Krankheit verursacht”, sagte Johnson. Die Wirksamkeit von Impfstoffen wird durch den neuen Virusstamm nicht beeinträchtigt.

Die neuen Maßnahmen in London und Südostengland bedeutet auch, dass rund ein Drittel der Menschen in England auch sind Weihnachten kann mich nicht mit Familie und Freunden treffen. “Mit schwerem Herzen muss ich Ihnen sagen, dass Sie Weihnachten nicht wie geplant feiern können”, sagte Johnson. “Aber wenn sich die Fakten ändern, müssen wir leider auch die Maßnahmen ändern.”

Ab Sonntag, dem 20. Dezember, treten einige Gebiete in England in Tier 4: Stay At Home ein. [Tap to expand the poster] pic.twitter.com/zPKKGrutN2 – Britischer Premierminister (@ 10DowningStreet) 19. Dezember 2020

Mutiertes Coronavirus in Großbritannien: Kommentare der WHO

Erster Bericht vom Dienstag, 15. Dezember 2020, 13:46 Uhr: Während dieser Woche in England wird in der allgemeinen Praxis gegen die gestartet Coronavirus Die Impfung ist neu, insbesondere im Süden des Landes Mutation des Virus entstanden. Dies breitet sich schnell aus.

Gemäß Gesundheitsminister Matt Hancock Mehr als 1000 Menschen haben das bereits benutzt mutiertes Virus infiziert. In 60 verschiedenen Kommunen, vor allem im Süden des Landes unter anderem in London und Kentwurden die Infektionen registriert. Das Weltgesundheitsorganisation (WHO) informiert ist, berichtet die “BBC“. Wissenschaftler haben das bereits begonnen Corona-Mutation erforschen.

Die neue Coronavirus-Mutation stammt wahrscheinlich aus Südengland

Nach Angaben des britischen Gesundheitsministers Matt Hancock Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die neue Variante von Corona* * eine schlimmere Krankheit verursachen. Es gibt auch keinen Grund zu der Annahme, dass die Corona-Impfstoffe sind nicht wirksam gegen das mutierte Virus.

BREAKING: Experten haben eine neue Variante des Coronavirus identifiziert, die möglicherweise für die „schnellere Ausbreitung“ im Südosten Englands verantwortlich ist, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock gegenüber Abgeordneten. Live ansehen ► https://t.co/CVOUrs5vBd pic.twitter.com/RyzY9rwBxA – talkRADIO (@talkRADIO) 14. Dezember 2020

Als die “BBC “ berichtet, wirken sich die Veränderungen oder Mutationen auf die Spike-Protein des Virus – der Teil, der ihm hilft, Zellen zu infizieren.

Experten warnen vor Panik durch mutiertes Coronavirus

Professor warnt jedoch auch vor Panik Alan McNally, Experte bei der Universität von Birmingham. „Lass uns nicht hysterisch sein. Das bedeutet nicht, dass es übertragbarer oder ansteckender oder gefährlicher ist “, sagte er dem BBC.

Man muss die Mutation und die Auswirkungen so im Auge behalten Alan McNally. Es ist wichtig, ruhig und rational zu bleiben, “da dies eine normale Virusentwicklung ist und wir erwarten, dass im Laufe der Zeit neue Varianten kommen und gehen und auftauchen.”

Das mutierte Coronavirus in England ist nicht die erste derartige Entdeckung

Das Coronavirus-Mutation ist nicht der erste, der von Wissenschaftlern entdeckt wird. Im Sommer gab es bereits einen mutierte Variante aufgetaucht, die wahrscheinlich von Spanien aus den Rest Europas erreicht hatte.

Eine weitere Mutation der Coronavirus Forscher hatten auch im November in Dänemark entdeckt – das war aus Nerz an Menschen weitergegeben, woraufhin die Regierung mit drastischen Maßnahmen reagierte: Mehr als 15 Millionen Nerze wurden getötet. (uf) *hna.de ist Teil des landesweiten digitalen Redaktionsnetzwerks Ippen.

