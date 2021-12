Musiker und Musikproduzent Dino Klisura aka SHIYE gewinnt Publikum mit neuem Sound

Wer ist Dino Klisura?

Dino Klisura, geboren 1999, hat die meiste Zeit seines Lebens Musik geschaffen und studiert. In Sarajevo, wo er geboren wurde und immer noch lebt, machte er seine ersten Schritte als DJ. Seine Anfänge als Autor liegen in der elektronischen Musik, hauptsächlich im Electro House, EDM und Big Room House. Sein Debütalbum „Silhouette“, das er in ganz Bosnien und den Clubs der Türkei spielte, bringt ein Erbe von Elektromusik-Legenden wie Hardwell mit, aber auch seine eigene Marke und seine eigene Musik, die seine Kindheit geprägt hat. Hop- und Elektromusik. Sein Interesse an elektronischer Musik setzte sich während seines Studiums der Informatik fort, einer Wissenschaft, mit der er die Welt bereiste.

Dinos Musik heute

Seit 2019 erweitert SHIYE nach ihren eigenen Worten „ihre Vision von Musik“ und erweitert ihre Kunst auf Hip-Hop. Er kreiert nicht nur seine eigenen Samples und Musik, sondern schreibt auch seine eigenen Gedichte und singt. Seine größte Inspiration ist europäischer Hip-Hop, insbesondere französischer (Marseille-Künstler) und österreichischer (Wiener Rapper). Dieser Einfluss zeigt sich in seinem Stil und den Sprachbarrieren, die er durchbricht: Seine Lieder sind nicht nur in seiner Muttersprache Bosnisch, sondern auch in Englisch, Deutsch und es sind erste Lieder in Französisch in Produktion! Aufgewachsen und zu dem Künstler geworden, der er heute ist, sagt Dino, dass sich die Natur seiner Musik verändert hat: „Als ich DJ war, war das Wichtigste bei meinen Kreationen, die Energie, die ich empfand, auf mein Publikum zu übertragen. Jetzt möchte ich mit ihnen durch die Emotionen und Gefühle kommunizieren, die ich durchmache. Kurzum, sich seiner Kunst voll und ganz hinzugeben. Durch seine Musik und seine Philosophie zeigt Dino, dass ein Künstler immer etwas Neues und Frisches in seine Arbeit einbringen muss, dass er nicht aufhören darf zu lernen und sich neu zu erfinden, sonst geht er verloren. Für ihn ist die perfekte Party kein Meer von zufälligen Menschen, sondern eine Gruppe ausgewählter Zuschauer, die den Musiker zu schätzen und zu reagieren wissen und der wahre Künstler ist derjenige, der sein Publikum zu erkennen und ihm zu dienen versteht die richtige Energie und die richtigen Emotionen. .

Als wir Dino nach seinen frühen musikalischen Wurzeln und Inspirationen fragten, sagte er, dass Linkin Park, Jula und RAF Camoru große Namen auf der Weltbühne sind, mit der er aufgewachsen ist, aber wenn er jemanden als Mentor und Inspiration für all die Jahre auswählen kann, ist Kolateral , Rijad Fazlic, Produzent und Musiker, verstorbene Legende der Musikszene von Sarajevo. In Gedenken an Kolateral hat Dino AKA Shiye in seinem neuesten Album eine bemerkenswerte Hommage hinterlassen: Equinox.

Weitere Informationen finden Sie auf Dinos Instagram-Seite unter https://www.instagram.com/djshiye/

