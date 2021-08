Motorrad-Vinales entschuldigt sich bei Yamaha, nachdem er gesperrt wurde

Der gesperrte spanische MotoGP-Fahrer Maverick Vinales entschuldigte sich am Samstag bei Yamaha, nachdem er vom österreichischen Grand Prix abgezogen worden war, weil er angeblich versucht hatte, den Motor seines Motorrads im vorherigen Rennen zu zerstören. Yamaha gab am Donnerstag bekannt, dass es den 26-jährigen Fahrer wegen “unerklärlichen unberechenbaren Betriebes des Motorrads” vom Red Bull Ring-Rennen zurückgezogen habe.

In-Car-Aufnahmen, die von der MotoGP auf der offiziellen Website des Sports veröffentlicht wurden, zeigten, wie der Fahrer in der letzten Runde mit dem Titel “Ist das der Grund, warum Yamaha Vinales in Österreich suspendiert hat?” in der Boxengasse wiederholt auf den Drehzahlbegrenzer traf. Vinales sagte, es sei eine traurige Situation, die durch Frustration ausgelöst wurde.

“Ich möchte mich bei Yamaha entschuldigen, denn am Ende ging es nur um Frust, auch um viele Nerven. Ich bin das Motorrad in den letzten Runden anders gefahren”, sagte er in einem MotoGP.com-Interview. “Es war eine große Explosion von Emotionen, von Frustration.

“Ich habe die Seele eines Kriegers, ich möchte auf der Strecke sein, jede Runde kämpfen. Es war nicht so, aber trotzdem ist es eine Entscheidung, die ich von Yamaha respektiere, ich bin immer noch ein Yamaha-Fahrer.” Im Gespräch mit Sky Sports Italy sagte Vinales auch, er wolle niemanden oder sich selbst in Gefahr bringen und es sei schwierig, das Geschehen vom Wochenende als Zuschauer zu verfolgen.

Yamaha hat ihn für das Rennen nicht ersetzt. Der neunmalige MotoGP-Rennsieger hatte sich bereits mit Yamaha gestritten und wird voraussichtlich zum Saisonende ausscheiden, nachdem er seinen Vertrag ein Jahr zuvor gekündigt hatte.

Er wird voraussichtlich 2022 zu Aprilia wechseln, obwohl noch nichts angekündigt wurde. Vinales ist nach 10 Rennen Sechster in der Gesamtwertung, aber 77 Punkte hinter seinem französischen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo.

(Diese Story wurde nicht von Devdiscourse-Mitarbeitern bearbeitet und wird automatisch aus einem syndizierten Feed generiert.)