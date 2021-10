Moskau verurteilt US-Entscheidung, Russen aus Visagründen als “obdachlos” zu bezeichnen

MOSKAU, 24. Oktober (Reuters) – Russland hat am Sonntag den Schritt der USA verurteilt, Russen, die ein US-Visum beantragen, in eine Liste von „obdachlosen Staatsangehörigen“ aufzunehmen, die in Drittländern Visa beantragen können.

Der Schritt ermöglichte es Russen, US-Visa in Warschau statt in ihrem Heimatland zu beantragen, nachdem die US-Botschaft im Mai die Bearbeitung der meisten Visumanträge aufgrund des Moskauer Beschäftigungsverbots für Botschaftspersonal in Russland eingestellt hatte.

Das US-Außenministerium listet Antragsteller aus Ländern, in denen die USA keine konsularische Vertretung haben oder in denen konsularisches Personal aufgrund der politischen oder Sicherheitslage kein Visum ausstellen kann, als „obdachlos“ auf.

Russland wurde das zehnte Land auf der Liste, nach Kuba, Eritrea, Iran, Libyen, Somalia, Südsudan, Syrien, Venezuela und Jemen.

“Amerikanische Diplomaten zerstören seit vielen Jahren das konsularische Dienstsystem in Russland …”, schrieb die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, in den sozialen Medien.

“Sie haben ein technisches Verfahren, eine Routine für das 21. Jahrhundert, zur Hölle gemacht.”

Da die Verbindungen bereits auf dem Tiefpunkt nach dem Kalten Krieg waren, wetteifern Russland und die Vereinigten Staaten um die Zahl der Diplomaten, die sie in ihre jeweiligen Hauptstädte entsenden können, und haben in diesem Monat bei den Gesprächen keine Fortschritte gemacht. Weiterlesen

Darüber hinaus hat Russland die USA auf eine Liste “unfreundlicher” Länder gesetzt, die eine Erlaubnis zur Beschäftigung russischer Staatsangehöriger beantragen müssen – und die US-Quote auf Null gesetzt.

Während der Gespräche sagte Moskau, es sei bereit, alle in den letzten Jahren verhängten Beschränkungen aufzuheben, und Washington sagte, es wolle eine Gleichstellung beim diplomatischen Personal und die Gegenseitigkeit bei Visa.

