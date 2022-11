Moody’s senkt den Ausblick für europäische Banken, einschließlich Deutschland, bei Kreditproblemen

Von Tom Sims

FRANKFURT (Reuters) – Die globale Kreditratingagentur Moody’s hat am Mittwoch ihren Ausblick für Banken in Deutschland, Italien und vier weiteren Ländern von „negativ“ auf „stabil“ herabgestuft, da die Energiekrise und die hohe Inflation in Europa die Volkswirtschaften schwächen.

Die Herabstufung wirkt sich auch auf die Bankensektoren in der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen und der Slowakei aus, und Moody’s sagte, dass die Gruppe diejenigen umfasst, die am stärksten von der Energiepreisinflation und einer möglichen Rationierung bedroht sind.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Betriebsbedingungen weiter verschlechtern werden“, sagte Louise Welin von Moody’s.

Einige der größten europäischen Banken haben vor wachsenden Risiken gewarnt, da die Wirtschaft einbricht, nachdem sie letzte Woche unerwartet starke Gewinne veröffentlicht hatten.

Europäische Bankaktien sind von ihren Höchstständen vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar um fast 25 % gefallen.

Moody’s sagte, es erwarte einen Rückgang der Qualität der Bankkredite, der Rentabilität und des Zugangs zu Finanzmitteln.

„Steigende Preise werden die Kreditwürdigkeit vieler Unternehmen und Haushalte beeinträchtigen und die Bildung neuer Problemkredite auslösen“, sagte Welin.

Die Aussichten für britische und österreichische Banken blieben laut Moody’s stabil.

In Deutschland werden die staatlichen Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft die Herausforderungen für Unternehmen und Verbraucher nicht vollständig ausgleichen, so Moody’s.

„Die deutsche Wirtschaft wird in eine Rezession gehen“, sagte er.

Für Italien nannte Moody’s Risiken einer Stagflation und erwartet, dass die Wirtschaft 2023 nicht wachsen wird, nachdem sie 2022 um 2,7 % gewachsen ist.

„Steigende Preise werden die Kreditwürdigkeit kleiner Unternehmen und Haushalte beeinträchtigen und neue Problemkredite schaffen“, sagte die Ratingagentur über Italien.

In Polen werden die Banken laut Moody’s im nächsten Jahr mit einer nahezu stagnierenden Wirtschaftsentwicklung konfrontiert sein, verbunden mit stark steigenden Zinssätzen und Inflation, was „Wachstumsmöglichkeiten einschränken“ wird.

