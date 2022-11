Österreich führt den mobilen Führerschein für alle Bürgerinnen und Bürger ein

– Neue digitale Ausweis-Wallet-App „eAusweise“ für österreichische Staatsbürger eingeführt

– Einführung des österreichischen Führerscheins als erster digitalisierter Personalausweis

– Gleichzeitiger Start der Zusatz-App „eAusweise Check“, die eine Kontrolle von Person zu Person ermöglicht

– Die Markteinführung markiert den dritten großen Einsatz der digitalen Identitätslösung, die von der österreichischen Staatsdruckerei und ihrer digitalen Tochtergesellschaft youniqx Identity AG entwickelt wurde und sich auf E-Government-Dienste spezialisiert hat

Florian Tursky, österreichischer Staatssekretär für Digitalisierung und Breitbandausbau, und Gerhard Karner, österreichischer Bundesminister für Inneres, haben am Mittwoch, 19. Oktober, im Rahmen einer Pressekonferenz den digitalen Führerschein für die Republik Österreich offiziell vorgestellt. Der österreichische Staatssekretär kündigte den Einsatz der Apps „eAusweise“ und „eAusweise Check“ für Android und iOS für alle österreichischen Staatsbürger an. Beide Apps wurden von der youniqx Identity AG, der Digitaltochter der Österreichischen Staatsdruckerei (OSD), entwickelt. „Dieser Meilenstein markiert unseren dritten erfolgreichen Start einer digitalen Identität in Europa und ist ein absolutes Meilensteinprojekt für uns“, sagte Helmut Lackner, CEO von OSD. „Dieser Rollout macht die digitale Identität für Millionen von Bürgern zur Realität“, sagt Lackner.

Digitaler Führerschein als erster Personalausweis auf der digitalen Plattform

Die neue „eAusweise“-App fungiert als digitale Ausweisplattform der Republik Österreich und steht ab sofort für iOS- und Android-Geräte kostenlos in den jeweiligen App-Stores zum Download bereit. Im Rahmen von „eAusweise“ wurde der digitale Führerschein als erster digitalisierter Personalausweis lanciert und kann der Polizei bei einer Verkehrskontrolle als offizielles digitales Beweismittel vorgelegt werden. Zum Vorzeigen des digitalen Führerscheins ist keine aktive Internetverbindung erforderlich, wodurch die Nutzbarkeit auch in abgelegenen Gebieten gewährleistet ist.

Neben „eAusweise“ wurden von der youniqx Identity AG auch die App „eAusweise Check“ und eine nicht-öffentliche Check-App für kommunale Polizeikräfte entwickelt. Der „eAusweise Check“ kann ohne Auflagen für iOS und Android heruntergeladen werden. Die App bietet eine einfache Funktion, um den österreichischen digitalen Führerschein mühelos und sicher zu verifizieren.

Fundiertes Know-how dank der MIA-Plattform

Seit 2017 bündelt OSD seine Expertise für sichere digitale Identitäten in der internen Digital-Tochter youniqx Identity AG. Mit der eigens entwickelten eID-Anwendung „MIA“ („My Identity App“) gehört die youniqx Identity AG zu den Pionieren im Bereich der elektronischen Identitäten. „MIA“ ist flexibel und deckt mehrere Anwendungsfälle ab, etwa digitale Ausweise oder elektronische Gesundheitsbescheinigungen. „MIA“ wurde in den letzten Jahren bereits in zwei europäischen Ländern erfolgreich eingeführt.





Dank des vorhandenen Know-hows ist youniqx Identity in der Lage, „MIA“ schnell an individuelle Kundenbedürfnisse anzupassen. Nach nur wenigen Monaten Entwicklungszeit wurde die digitale Identität „eID.li“ im April 2020 im Fürstentum Liechtenstein ausgerollt. „Wir haben wiederholt bewiesen, dass wir den aktuellen und zukünftigen Anforderungen einer – einer Behördenlösung – gewachsen sind auf effiziente und sichere Art und Weise“, erklärt Lackner. Dieses Know-how rund um digitale Identitäten und digitale ID-Karten ist nun in die erfolgreiche Einführung des mobilen Führerscheins für die Republik Österreich eingeflossen. „Wir freuen uns darauf, mehr digital zu bringen ID-Apps in Zukunft Millionen von Nutzern zur Verfügung stellen“, sagt Lackner.