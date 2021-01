Schwarzenegger beruft sich auf Nazi-Deutschland in einem kraftvollen Video, in dem es um Aufstände auf dem Capitol Hill geht

Der frühere Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, veröffentlichte am Sonntag ein bewegendes Video über seine Kindheit in Österreich, während er die Aufruhr letzte Woche in Washington das tötete fünf Menschen.

In dem fast achtminütigen Clip berief sich der zum Politiker gewordene Schauspieler direkt auf Kristallnacht, den Angriff der Nazis auf jüdische Häuser, Geschäfte und Synagogen von 1938, der ein Auftakt zum Holocaust war – und sprach ihn an sein eigener Vater. Nazi-Falle.

Präsident Trump “suchte einen Putsch, indem er Menschen mit Lügen täuschte. Mein Vater und unsere Nachbarn wurden ebenfalls durch Lügen in die Irre geführt “, sagte Schwarzenegger österreichischer Abstammung und fügte hinzu, dass die Kristallnacht„ vom Nazi-Äquivalent der Proud Boys “, einem der beiden, betrieben wurde rechte Gruppen, die zusammenkamen zur Unterstützung von Trumps falschen Wahlansprüchen. Von Trump ermutigtRandalierer stürmten das Kapitol und setzten die Zertifizierung des Kongresses für den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden im Wahlkollegium vorübergehend aus. Der Kongress berief Bidens Sieg später in dieser Nacht wieder ein und bestätigte ihn.

„Mittwoch war Broken Glass Day hier in den USA. Das zerbrochene Glas befand sich in den Fenstern des Kapitols der Vereinigten Staaten “, sagte Schwarzenegger im Video. „Aber die Menge hat nicht nur die Fenster des Kapitols eingeschlagen. Sie haben die Ideale, die wir für selbstverständlich hielten, zerstört. Sie haben nicht nur die Türen des Gebäudes geöffnet, in dem sich die amerikanische Demokratie befand. Sie haben die Prinzipien, auf denen unser Land gegründet wurde, mit Füßen getreten.

Ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger. (Screenshot: Twitter)

Anschließend sprach er von einer „schmerzhaften Erinnerung“ an seine Kindheit in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg.

“Ich war von gebrochenen Männern umgeben, die die Schuld an ihrer Teilnahme am bösesten Regime der Geschichte tranken”, sagte er.

„Mein Vater kam ein- oder zweimal pro Woche betrunken nach Hause und schrie und schlug uns“, fuhr er fort. „Ich habe ihn nicht voll verantwortlich gemacht, weil unser Nachbar seiner Familie dasselbe angetan hat wie der nächste Nachbar.

Schwarzenegger, der letzte republikanische Gouverneur von Kalifornien und ein häufiger Kritiker von Trump, hat seine jüngsten Angriffe auf den amtierenden Präsidenten nicht zurückgehalten.

„Präsident Trump hat versucht, die Ergebnisse einer Wahl zu verwerfen … indem er Menschen mit Lügen getäuscht hat. … und ich weiß, wohin solche Lügen führen. Präsident Trump ist ein gescheiterter Führer. Er wird als der schlechteste Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Das Gute ist, dass es bald so irrelevant sein wird wie ein alter Tweet “, sagte er.

Ein Arbeiter reinigt Glasscherben an einem der Eingänge zum US-Kapitol. (Brendan Smialowski / AFP über Getty Images)

Der ehemalige Bodybuilder und “Terminator” -Star beendete das Video dann dramatisch, indem er ein Schwert schwang und es mit der Stärke der amerikanischen Demokratie verglich.

“Es ist Conans Schwert”, sagte Schwarzenegger, der auch in “Conan the Barbarian” mitspielte.

„Unsere Demokratie ist wie der Stahl dieses Schwertes. Je temperierter es wird, desto stärker wird es.

