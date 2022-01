Moderner Radsport ist viel aggressiver, weniger kontrolliert‘: Bernie Eisel kehrt als DS zur WorldTour zurück

„Lernen ist definitiv der Schlüssel“ für Bernie Eisel und sein neues Bora-Hansgrohe-Team, sagt der Österreicher.

Er wechselt nach zwei Jahren Abseits des Profipelotons, in denen er als Journalist und Experte für Eurosport/GCN tätig war, ins Sportmanagement.

In diesem Jahr wird Eisel dem Bora-Team beitreten, da das Team auch eine ganze Reihe neuer (und wiederkehrender) Fahrer rekrutiert. Zu den Neuverpflichtungen gehören Sam Bennett, Danny van Poppel, Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita und Jai Hindley.

Sie werden nicht die einzigen sein, die verstehen, wie das Team funktioniert. Eisel sagte: „Für uns ist das Lernen jetzt definitiv wichtig. Verstehen, natürlich Old-School-Sachen mitbringen, sich aber gleichzeitig an das anpassen, was die Fahrer an den Tisch bringen. Wir sind wirklich offen, und das schätzen die Jungs jetzt sehr – die Freiheit zu haben, offen zu sein und auch ihr eigenes Ding zu machen.

Obwohl sich das Team mehr auf die Gesamtwertung konzentriert hat, gibt es immer noch eine große Sprintgruppe mit Bennett, Matt Walls und Jordi Meeus.

Walls sagte Anfang dieser Woche, dass er wie Eisel noch lernt. „Ich versuche immer herauszufinden, wo ich als Fahrer reinpasse“, erklärte Walls. „Ich glaube nicht, dass ich aufgrund meiner Statur ein vollwertiger Sprinter werde, aber hoffentlich sollte ich einige der härteren Tage, ein bisschen hügelig, aber auch mit einem Sprint, haben ein bisschen Glück.

„Ich denke, wir werden gut zusammenarbeiten. Wenn das Team mich zum Arbeiten braucht, werde ich arbeiten. Wenn ich meine eigene Chance habe, dann werde ich meine eigene Chance haben.“

Der Radsport hat sich seit Eisels Tagen in seiner Blütezeit bei HTC verändert, und das ist dem Österreicher klar. Er sagte: „Modernes Radfahren ist viel aggressiver, weniger kontrolliert, also weiß man es nie wirklich. Wir wollen von Anfang an an der Spitze stehen.

„Hier ist Matt [Walls] passt da richtig richtig gut rein, weil er jung ist, kommt nicht aus einer gewissen Erfahrungsbox wo man einfach ab Kilometer 0 fahren muss. Man weiß ja nie im modernen Radsport, manchmal ist es nach 60 km entschieden.

Für die Sprintgruppe des Teams wird es eine Zeit geben, herauszufinden, was funktioniert, trotz der Behauptung von DS-Kollege Rolf Adag, dass das Team „den stärksten Vorsprung der Welt“ hat.

Eisel erklärte: „Es ist eine Lernkurve für uns alle, wo sie reinpassen, welche Rennen sie zusammen bestreiten werden. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, der wir in den kommenden Wochen, den nächsten Monaten sicherlich begegnen werden. Haben Sie einen Plan, drücken Sie dann die Daumen und hoffen Sie das Beste.

„Wir hoffen, dass alles gut geht und dass die Blase im Radsport gut läuft, aber es werden sicherlich Anpassungen vorgenommen werden müssen. Man kann sich einen großen Plan ausdenken, dann passiert etwas und man muss ganz von vorne anfangen.