Minister Logar beim Central 5-Treffen über Europas wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie

Die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie war das zentrale Thema dieses Ministertreffens aus fünf Ländern. Im Namen des Landes, das die Ratspräsidentschaft innehat, unterstrich Minister Logar die Verpflichtung der EU, ihre Mitgliedstaaten bei der Erholung nach der Pandemie zu unterstützen, und stellte fest, dass die Union bewiesen habe, dass wir zusammenarbeiten und schnell auf Krisen reagieren können. Der Wiederaufbau- und Widerstandsmechanismus bietet den EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit, stärker, grüner, digitaler und wettbewerbsfähiger zu werden.

Die Außenminister der Zentralgruppe 5 diskutierten den europäischen Weg zur Klimaneutralität und die Bedeutung der digitalen Transformation. Sie veranstalteten auch ein Arbeitsessen, bei dem sie andere aktuelle Themen diskutierten, wie beispielsweise steigende Energiepreise, die sich in Zukunft ernsthaft auf Bürger, Unternehmen und die Wirtschaft Europas auswirken könnten.

Während der Plenarsitzung tauschten sich die Außenminister auch über die Östliche Partnerschaft, den für Dezember 2021 geplanten nächsten Gipfel der Östlichen Partnerschaft und die Lage in Weißrussland, der Ukraine und Russland aus.

Seit ihrer Gründung auf dem Höhepunkt der Epidemie im vergangenen Jahr hat die C5-Gruppe, bestehend aus dem österreichischen Außenminister Michael Linhart, dem tschechischen Außenminister Jakub Kulhánek, dem ungarischen Außenminister Peter Szijjártó, dem slowakischen Außenminister Ivan Korčok und der slowenischen Außenministerin Anže Logar , hat sich als hervorragendes Forum für den Meinungsaustausch und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern Mitteleuropas erwiesen.

Am Tag vor der Sitzung traf Minister Logar mit in Slowenien akkreditierten ausländischen Botschaftern in Wien zusammen und präsentierte aktuelle Ansichten zur Außenpolitik.