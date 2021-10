Papst Franziskus beendet seine Reise nach Ungarn und in die Slowakei

Papst Franziskus beendete am Mittwoch seine Reise nach Ungarn und in die Slowakei, in der er überwiegend katholische Länder aufforderte, nicht zu schließen und Religion nicht für die Politik zu verwenden.

Am letzten Tag seiner Reise leitete Franziskus eine Open-Air-Messe für mehr als 50.000 Menschen in einem Nationalheiligtum in der Westslowakei, das traditionell bei Frauen in schwierigen Ehen beliebt ist. Das Heiligtum Unserer Lieben Frau der Sieben Schmerzen in Sastin, nahe der Grenze zu Tschechien und Österreich, hat seinen Ursprung im 16.

Als er sie einmal nach einem Streit aus dem Auto warf, betete sie dort und versprach, eine Statue zu Ehren Madonnas zu bestellen, wenn sie den Ehemann verwandeln würde. Als sie nach Hause ging, drehte sich ihr Mann um, kam zurück, um sie abzuholen und bat seine Frau weinend um Vergebung.

Die 85 x 91 cm große Holzstatue, bekannt als die traurige Madonna, wurde aus dem Heiligtum genommen und in der Nähe des Altars aufgestellt, wo der Papst die letzte Veranstaltung seiner Reise vor seiner Rückkehr nach Rom abhielt. Heute sammelt Sastin Shrine online Gebetsanliegen, hauptsächlich zu familiären Themen wie Eheproblemen.

Am Kreuz über dem Altar wurden zwei Balken einer Kirche angebracht, die im Juni von einem Tornado zerstört wurde, der das benachbarte Tschechien verwüstete. François, 84, der trotz seiner Operation im Juli während der gesamten Reise in guter Verfassung war, bedankte sich am Ende der Messe bei den Organisatoren und den Gläubigen.

Während seiner viertägigen Reise warnte der Papst vor der Ausbeutung der Religion für politische Zwecke und sprach sich gegen Vorurteile und Diskriminierung aus, als er eine Holocaust-Gedenkstätte besuchte und in einer verarmten Roma-Gemeinde Halt machte.

(Diese Story wurde nicht von Devdiscourse-Mitarbeitern bearbeitet und wird automatisch aus einem syndizierten Feed generiert.)