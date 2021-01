Mindestens ein Verdächtiger nach Terroranschlag in Wien noch auf freiem Fuß

WIEN – Mindestens ein Verdächtiger bleibt nach einem tödlichen Terroranschlag in Zentralwien auf freiem Fuß, sagte der österreichische Innenminister Karl Nehammer.

Es gab mehrere Todesfälle, darunter den eines schwer bewaffneten Angreifers, sagte Nehammer in den frühen Morgenstunden des Dienstags gegenüber Reportern.

“Es ist der schwerste Tag, den Österreich seit vielen Jahren gesehen hat”, sagte er und forderte die Menschen auf, in der Innenstadt und außerhalb der Innenstadt zu bleiben .

Beamte sagten zuvor, dass mindestens 15 Menschen bei dem Angriff verletzt wurden und ein Zuschauer getötet wurde.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, die Angreifer seien “sehr professionell” in ihrer Vorbereitung und gut bewaffnet.

Kurz sagte, der Angriff sei definitiv terroristischer Natur, aber laut einem Bericht der Nachrichtenagentur APA gab es derzeit keine Informationen zu einem Motiv in Kommentaren zur Nachrichtensendung ZiB Spezial. .

Die Polizei hat zuvor getwittert, dass mehrere mit Gewehren bewaffnete Verdächtige gegen 20 Uhr Ortszeit in der Seitenstettengasse, einer Straße im Zentrum von Wien, mit dem Schießen begonnen hätten.

Nach Angaben der Polizei wurden an sechs verschiedenen Orten Schüsse abgefeuert. Ein schwer verletzter Polizist war unter den Verletzten.

Die Beamten, die nicht versuchten, die Angreifer festzunehmen, waren damit beschäftigt, Menschen aus der Wiener Innenstadt zu vertreiben. Diejenigen, die bereits drinnen waren, wurden aufgefordert, dort zu bleiben.

“Bitte verlassen Sie den 1. Bezirk”, riefen bewaffnete Beamte Fußgänger und Radfahrer an, als sie versuchten, das Gebiet zu räumen, berichtete die APA.

Autos, die versuchten, das Gebiet zu betreten, mussten sich umdrehen, da das Stadtzentrum schnell verschwand. Hubschrauber waren ebenfalls in Kraft, und Beamte benutzten einen Lautsprecher, um die Leute zu bitten, “bitte von der Straße abzusteigen, Schutz in den Gebäuden zu suchen”.

Der ORF berichtete in den frühen Morgenstunden des Dienstags, dass einige Menschen, die seit den Anschlägen in Bars und Restaurants gefangen waren, nach Hause zurückgekehrt waren. Andere durften kostenlos in einem Stadthotel übernachten.

Ein 53-jähriger Mann, der mit der APA sprach, teilte allen Gästen mit, wo er an Land gebracht wurde, und wartete etwa zwei Stunden, bis die Polizei kam und ihnen sagte, sie sollten das Stadtzentrum verlassen.

“Wir hörten die Schüsse und dann wurde uns gesagt, ‘die Lichter gehen aus, die Türen sind geschlossen'”, sagte er.

Der französische Präsident Emmanuel Macron gehörte zu den führenden Politikern der Welt, die den Angriff verurteilten.

“Wir Franzosen teilen den Schock und die Trauer des österreichischen Volkes”, schrieb Macron auf Twitter auf Französisch und Deutsch. „Dies ist unser Europa. Unsere Feinde sollten wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir geben nicht auf.

Frankreich ist derzeit in höchster Alarmbereitschaft, nachdem im vergangenen Monat ein islamistischer Angriff auf eine Kirche in Nizza und die Enthauptung eines Lehrers in einem Pariser Vorort stattgefunden haben.

Der Angriff vom Montag begann in einem Teil der Stadt, der für sein Nachtleben bekannt ist. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig teilte der APA mit, sie hätten “wahllos” angefangen, sowohl in Bars als auch in Innenhöfen auf Gäste zu schießen.

Es gab auch den Verdacht, dass einige mit Sprengstoff geschnürte Gürtel getragen hatten.

Mindestens ein Angriff fand in der Nähe einer Synagoge statt, obwohl die Polizei nicht bestätigt hat, ob die Synagoge ein Ziel war oder nicht. Oskar Deutsch, der Leiter der jüdischen Gemeinde in Wien, twitterte, dass die Synagoge zum Zeitpunkt des Angriffs geschlossen sei.

Ein Zuschauer, der darum bat, nicht genannt zu werden, sagte dem ORF, dass die Aufnahmen anfangs wie Feuerwerkskörper klangen.

“Dann haben Sie bemerkt, dass es Schüsse waren”, sagte er. „Er hat wild geschossen. Dann kam die Polizei und begann zu schießen.

Andere Zeugen sagten einem anderen Sender, oe24, dass sie mindestens 50 Schüsse gehört hätten. Es veröffentlichte Aufnahmen einer verletzten Person, die blutete und behandelt wurde, sowie ein Video eines maskierten Mannes, der mindestens zwei Schüsse abgab, sowie ein Bild einer Blutlache vor einem Restaurant.

Österreich wird einen weiteren Stopp einlegen, um die wachsende Zahl von Coronavirus-Infektionen einzudämmen. Am Montag waren die Restaurants und Bars am letzten Abend geöffnet.