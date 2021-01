Mindestens 5 Tote bei einem Angriff auf die sudanesische Grenze, da die Spannungen mit Äthiopien eskalieren

In der umstrittenen Region Al-Fashqa, die auf der sudanesischen Seite ihrer umstrittenen Grenze liegt, haben die Spannungen zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten nachgelassen. Die Situation verschlechterte sich am Mittwoch weiter, nachdem die Sudanesen äthiopische Militärflugzeuge beschuldigten, den Luftraum des Sudan verletzt zu haben.

Während eines Besuchs im Bundesstaat East Gedaref am Mittwoch, wo sich Al-Fashqa befindet, war der Präsident des Souveränen Übergangsrates (TSC) und Oberbefehlshaber der sudanesischen Streitkräfte, Generalleutnant Abdul-Fattah Al-Burhan sprach die an der Grenze stationierten Soldaten an.

“Wir sind Ihnen hier alle treu, bis unser Recht gewaltsam, in gutem Glauben oder auf andere Weise bewiesen wird. Es ist unser Land und wir haben das legitime Recht, es von allen zu verteidigen und zu schützen. die verfügbaren Mittel “, sagte er.

Ein auf der Facebook-Seite des TSC veröffentlichtes Video mit Burhans Äußerungen zeigte ihm, dass der Sudan angesichts der militärischen Konfrontation nicht zurückweichen würde.

„Wie lange müssen wir geduldig sein? Alles hat eine Grenze und diese Situation hat ihre Grenzen überschritten. Dies ist unser Land und wir sind alle bereit, hier für dieses Land zu sterben, bis der letzte Mann steht. Der Sudan versuchte "die Situation anzuzünden". Diese jüngsten Bemerkungen sind Teil einer Reihe von zunehmend spaltenden öffentlichen Äußerungen der beiden Länder. Die Sprecherin des äthiopischen Außenministeriums, Dina Mufti, sagte Reportern in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba Dienstag dasDer Sudan versuchte "die Situation anzuzünden". "Wie lange wird Äthiopien das Problem weiterhin mit Diplomatie lösen? Nun, es gibt nichts, das keine Grenzen hat. Alles hat Grenzen", sagte Mufti. Die äthiopische Regierung antwortete nicht auf die Bitte von CNN um Stellungnahme. Ein Sprecher der äthiopischen Armee sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe keine "greifbaren Informationen" über die Vorwürfe des Sudan und die Situation an der Grenze sei am Mittwoch "normal". Bei einem Angriff entlang der Grenze wurden am Dienstag mehr als 80 Zivilisten getötet, sagte ein Sprecher der äthiopischen Menschenrechtskommission (EHRC) gegenüber CNN. "Die Informationen, die wir erhalten haben, zeigen, dass mehr als 80 Zivilisten im Metekel-Gebiet von Benishangul-Gumuz bei einem Morgenangriff massakriert wurden", sagte Aaron Maasho. Der EHRC, der sich selbst als „unabhängige nationale" Institution bezeichnet, sammelt weiterhin Details und hat nicht angegeben, wer den Angriff durchgeführt haben könnte. „Solche grausamen Vorfälle passieren viel zu lange. Es bleibt nichts anderes übrig, als dass die Bundes- und Regionalbehörden die Sicherheitspräsenz in der Region stärken und die Koordinierung zwischen ihnen stärken – ein Aufruf, den die äthiopische Menschenrechtskommission erneut gestartet hat mal ", fügte Maasho hinzu. Die äthiopische Regierung führt seit November eine Militärkampagne in ihrer Region Tigray durch, die an den Sudan grenzt. Zivilgesellschaftliche Gruppen im Sudan sagten CNN, sie befürchten, dass eskalierende Spannungen zwischen den beiden Ländern nur dazu beitragen werden, die Region weiter zu zerbrechen. Mehr als 45.000 Flüchtlinge sind seit Beginn des Konflikts aus der äthiopischen Region Tigray in den Sudan geflohen, so die UN-Flüchtlingsagentur.