Mindestens 31 Tote bei Flugzeugabsturz der philippinischen Luftwaffe

Die Behörden teilten am Sonntag mit, dass beim Absturz eines Flugzeugs der philippinischen Luftwaffe bei der Landung mindestens 31 Menschen getötet wurden, darunter mindestens 29 Armeesoldaten und zwei Zivilisten, die sich am Boden befanden.

Videos und Fotos, die in sozialen Medien geteilt wurden, zeigten große schwarze Rauchwolken, die von der Website ausgingen, auf der die Die Lockheed C-130 Hercules stürzte ab und fing Feuer. Bilder zeigten Flügelstücke und andere Trümmer des Flugzeugs, die sich in einem Gebiet des Dorfes Bangkal in der Bergstadt Patikul ausgebreitet hatten.

Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf den Philippinen sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen https://t.co/SsKbSYHpjw pic.twitter.com/NlZiJvEI23 – Das Nationale (@TheNationalNews) 4. Juli 2021

Gemäß Die Associated PressDer philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana sagte, das Flugzeug habe 96 Menschen an Bord gehabt, von denen mindestens 50 von Rettungskräften gerettet wurden.

Mindestens 17 Soldaten in dem Flugzeug, das nach Angaben von Beamten für Operationen zur Aufstandsbekämpfung bestimmt war, werden noch immer vermisst.

Reuters berichteten, dass die 50 geretteten Menschen in Krankenhäuser der Umgebung gebracht wurden.

In einer Erklärung des Militärs heißt es, dass einige Soldaten des Flugzeugs, das zum Flughafen Jolo in der Provinz Sulu flog, „gesehen wurden, wie sie aus dem Flugzeug sprangen, bevor es auf dem Boden aufschlug, und sie von der durch den Unfall verursachten Explosion verschonte“. laut AP.

Beamte sagten, viele der Truppen im Flugzeug seien neuere Soldaten, die gerade eine Grundausbildung für den Einsatz in Sulu absolviert hatten, wo die Streitkräfte des Landes seit Jahrzehnten gegen die islamistischen Kämpfer von Abu Sayyaf kämpfen.

Die Vereinigten Staaten und die Philippinen betrachten Abu Sayyaf ist eine Terrororganisation.

Der AP berichtete, dass Zeugen sagten, das Flugzeug habe die Landebahn überschossen, bevor es am Rande des Flughafens abstürzte, obwohl die Beamten die genaue Ursache der Katastrophe noch nicht genannt haben.

Der Chef des Militärstabs, General Cirilito Sobejana, sagte der PA: „Das Flugzeug hat die Landebahn verfehlt und versuchte, die Stromversorgung wiederzuerlangen, aber es schlug fehl und stürzte ab.

“Es ist sehr bedauerlich”, fügte der Militärchef hinzu.

Laut Reuters war das Flugzeug eines von zwei Flugzeugen, die von der US-Regierung über . geliefert wurden der Agentur für die Zusammenarbeit im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich.

Eine Reihe von tödlichen Abstürzen hat die Philippinen in den letzten Jahrzehnten getroffen, darunter der schlimmste im Jahr 2000, als ein Absturz einer Boeing 737 von Air Philippines 131 Menschen tötete.

Im vergangenen Monat stürzte ein philippinischer Militärhubschrauber Black Hawk während des Trainings ab und tötete sechs Menschen.