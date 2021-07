Hacker hackte Apex-Legenden, um sich über Titanfall-Hacker zu beschweren • Eurogamer.net

Titanfall-Fans haben Apex Legends gehackt, um die Aufmerksamkeit des Entwicklers Respawn zu erregen.

Melden Sie sich jetzt auf dem PC bei Apex Legends an und Sie erhalten anstelle der üblichen Playlists die URL “savetitanfall.com” mit der Unterüberschrift “[Titanfall 1] wird angegriffen, ebenso wie Apex”.

Die Spieler erhalten außerdem am Ende jedes Spiels eine „wichtige Nachricht“, in der die Spieler aufgefordert werden, „savetitanfall.com“ zu besuchen und zu melden, eine Website, die seit mindestens März 2021 online ist. Betroffene Spieler können anscheinend nicht auf andere Spielmodi zugreifen, was im Grunde verhindert sie davon ab, überhaupt zu spielen.

Titanfall ist ein Franchise, das von vielen geliebt wird, und Hackerprobleme haben zugenommen [sic], “eine Aussage über die Webseite besorgt besteht. “Die Titanfall-Community hat Respawn seit über drei Jahren angefleht, dieses Problem zu beheben, aber ohne Erfolg. Heute ist dieses Spiel immer noch im Angebot, obwohl es völlig unspielbar ist. Es ist an der Zeit, dass wir darüber sprechen.

„Titanfall 1 ist derzeit auf dem PC nicht spielbar, da Hacker Exploits verwenden, die Spieler daran hindern, das Spiel zu spielen“, fügt die Erklärung hinzu (danke, Apex Legends-Neuigkeiten). „Dieses Problem besteht seit Jahren und Respawn behauptet bereitwillig, dass sie sich der Situation nicht bewusst sind.

Spieler erhalten diese „wichtige Nachricht“ nach Abschluss eines Spiels. pic.twitter.com/SGKvduO95p – Apex Legends-Nachrichten (@alphaINTEL) 4. Juli 2021

“Bis heute ist Titanfall 1 immer noch auf Origin und seit kurzem auf Steam erhältlich, obwohl es nicht spielbar ist. Respawn, die Entwickler, wurden mehrfach diesbezüglich kontaktiert. Auch wenn die Entwickler direkt kontaktiert wurden Als das Thema der Titanfall 1-Ausgabe zur Sprache kam, reagierten sie nicht mehr. Electronic Arts, die Muttergesellschaft von Respawn und der Herausgeber von Titanfall 1 sind sich der Situation bewusst und haben im Laufe der Jahre unzählige Berichte an ihren Kundensupport und Foren abgegeben.”

Bisher hat sich Entwickler Respawn nicht öffentlich zu dem Hack geäußert.

Ironischerweise sind Hacker und Betrüger ohnehin schon im Kopf von Respawn, wenn es um Apex Legends geht. In den letzten Monaten haben Spieler mit Respawn . über eine Zunahme von DDoS-Angriffen auf Ranglistenspiele berichtet Versprechen, “große Schritte” zu unternehmen um das Problem zu lösen.

Wie kürzlich auf Twitter erklärt, sagte Respawn, dass es eingestellt wird “Mehr Menschen konzentrieren sich auf manuelle Verbote”, und erforscht auch neue Wege, um Betrüger zu fangen und aus Spielen zu entfernen – vermutlich durch automatisierte Tools. Respawn ging auch speziell auf das DDoS-Problem ein und sagte, dass “mehr Tools entwickelt werden, um DDoS-Angriffe automatisch zu erkennen und zu stoppen”.