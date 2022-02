Mikaela Shiffrin geht ohne Einzelmedaille raus, während Michelle Gisin triumphiert

Es war die fünfte Goldmedaille der Schweiz im alpinen Skisport bei den Olympischen Spielen in Peking und das zweite Mal, dass jemand nach dem Österreicher Matthias Mayer seinen Titel im Super-G der Männer verteidigte.

Michelle Gisin aus der Schweiz feiert, nachdem sie den Kombinationsslalom der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 am Donnerstag, den 17. Februar 2022, im Pekinger Bezirk Yanqing beendet hat. (AP Foto/Luca Bruno)

Yanqing, China: Mikaela Shiffrin wird die Spiele in Peking ohne Einzelmedaille verlassen, nachdem sie am Donnerstag in der alpinen Kombination, die von der Schweizerin Michelle Gisin gewonnen wurde, dramatisch gestürzt ist.

Gisin, der seinen Titel bei den Spielen 2018 in Pyeongchang verteidigte, war nach der Abfahrt Zwölftschnellster, aktivierte aber im Slalom die Nachbrenner, um insgesamt 2 Minuten 25,67 Sekunden zu fahren.

Es war die fünfte Goldmedaille der Schweiz im alpinen Skisport bei den Olympischen Spielen in Peking und das zweite Mal, dass jemand nach dem Österreicher Matthias Mayer seinen Titel im Super-G der Männer verteidigte.

Gisins Schweizer Teamkollegin und zweifache ehemalige Weltmeisterin Wendy Holdener holte Silber mit 1,05 Sekunden Rückstand, während Federica Brignone aus Italien mit 1,85 Sekunden Rückstand Bronze holte.

Die zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin Shiffrin konnte nur frustriert zusehen, nachdem sie, wie sie sagte, einen „atemberaubenden“ dritten Ausfall in China hatte, nachdem sie zuvor bei den Slalom- und Riesenslalomrennen mit Skiern ausgeschieden war.

„Ich habe das Ziel noch nicht erreicht und es sind ungefähr 60 % meiner DNF-Rate (Did not finish) meiner gesamten Karriere bei diesen Olympischen Spielen“, sagte Shiffrin.

„Ich habe da keinen Druck gespürt. Ich meine, es gibt immer Druck, aber ich habe mich einfach locker und entspannt gefühlt.

Shiffrin hielt länger als die fünf Tore durch, die sie in den beiden technischen Rennen überwunden hatte, bevor sie auf einem von ihrem eigenen Trainer Mike Day festgelegten Kurs ausrutschte, aber nicht viel.

Die 26-jährige Amerikanerin, die die Kanten ihrer Ski forcierte, kam in einer Kurve zu weit und trotz ihrer Bemühungen konnte sie ihre Flugbahn nicht korrigieren.

Kopfschüttelnd blickte sie auf die „Ice River“-Strecke zurück und wusste, dass sie nichts zu den Goldmedaillen beitragen würde, die sie im Slalom bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi und im Riesenslalom vier Jahre zuvor in Pyeongchang gewonnen hatte.

„Ich hatte eine gute Geschwindigkeit und bewegte mich in die richtige Richtung, aber ich blieb zu sehr in dieser doppelten Haarnadel stecken“, erklärte Shiffrin.

Shiffrins Auftritte ihres Lieblings-Slaloms und -Riesenslaloms hier waren das erste Mal seit 2011 – als sie im Alter von 16 Jahren ihr Weltcup-Debüt gab – dass sie zwei aufeinanderfolgende technische Rennen nicht beenden konnte.

Diese Misserfolge ließen sie an ihrem Selbstvertrauen zweifeln, aber sie gelobte, keine Tränen zu vergießen, da es „Energieverschwendung“ sei, und zeigte bewundernswerte Demut und erneute Entschlossenheit, an den fünf Einzelveranstaltungen sowie dem gemischten Programm der teilzunehmen Ende Samstag. paralleles Team.

Vor Beginn des Wettbewerbs gab Shiffrin zu, dass sie enttäuscht wäre, die Olympischen Spiele in Peking ohne Medaille zu verlassen, warnte aber auch davor, dass es unmöglich sei, zwei „perfekte Wochen“ bei den Spielen zu haben.

