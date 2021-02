Mikaela Shiffrin bricht mit dem kombinierten Weltmeistertitel die Rekorde von Ligety und Vonn

Mikaela Shiffrin gewann die Super-Kombination bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften für einen sechsten US-Rekord-Weltmeistertitel und eine neunte Karriere-Weltmedaille und brach damit Rekorde, mit denen sie sich teilte Ted Ligety und Lindsey Vonn.

Shiffrin gewann mit 0,86 Sekunden Vorsprung gegen die Slowakei Petra Vlhova. schweizerisch Michelle Gisin gewann Bronze mit 0,89 Rückstand und kombinierte Super-G- und Slalom-Zeiten in Cortina d’Ampezzo, Italien.

ALPINE WELTEN: Fernsehprogramm | Ergebnisse

Shiffrin teilte zuvor den US-Rekord für fünf Weltmeistertitel mit dem kürzlich pensionierten Ted Ligety. Letzten Donnerstag verband sie Vonns US-Rekord für die Gesamtweltmedaille mit ihrem achten, einer Bronze im Super-G, ihrem ersten Sprintrennen seit über einem Jahr.

Shiffrin hat die ganze Saison über Fangen gespielt. Sie verbrachte 300 Tage zwischen den Rennen, nachdem ihr Vater am 2. Februar gestorben war und eine Rückenverletzung vor der Saison hatte. Sie verbrachte ein ganzes Jahr zwischen dem Anziehen von Super-G-Skiern und hatte nur vier Tage Training in dieser Disziplin, die zu den Welten führte.

“Ich versuche immer, an der Spitze zu sein, aber nicht wegen dieser Rekorde”, sagte Shiffrin. „Ich habe Dinge getan, die noch niemand zuvor getan hat. Ich habe immer versucht, die Grenzen zu überschreiten, zuerst meine eigenen Grenzen zu überschreiten und dann zu versuchen, die Grenzen im Sport zu überschreiten. Ich habe das Gefühl, dass ich das in meinen sehr guten Tagen mache.

Shiffrin hat an sieben Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilgenommen und jeweils mindestens eine Goldmedaille gewonnen.

“Ich möchte nicht nur die nächste Lindsey Vonn sein, weil ich sonst nur jemanden kopiere und das ist alles, was ich jemals bekommen werde”, hat sie in der Vergangenheit gesagt. “Ich möchte versuchen, weiter zu gehen als jemals zuvor.”

Montag später Österreicher Marco schwarz war der Überraschungssieger der Männer zusammen. Mehr dazu hier.

Shiffrin hält jetzt olympische oder Weltmeistertitel bei vier von fünf traditionellen alpinen Ski-Events – Super-G, Riesenslalom, Slalom und kombiniert – und verpasst nur noch die Abfahrt (die sie bei der Weltmeisterschaft gewonnen hat).

Nur schwedisch Anja Parson hat seit der Einführung von Super-G im Jahr 1987 in allen fünf Ländern olympische oder Weltgoldmedaillen gewonnen. Pärson, der Star der 2000er Jahre, ist heute der einzige Skifahrer mit mehr individuellen Weltmeistertiteln als Shiffrin in den Autonomen Welten der Neuzeit.

Shiffrin, der zum ersten Mal bei den Weltmeisterschaften um die Kombination kämpfte, lag hinter dem Italiener Federica Brignone um .06 nach dem Morgen Super-G. Doch Brignone, der erste Skifahrer im Slalom, fiel nach dem dritten Tor.

Shiffrin fuhr dann die schnellste Zeit im Slalom. Vlhova, Shiffrins wichtigster Slalom-Rivale in den letzten Saisons, wurde Zweiter im Slalom, aber 0,52 langsamer, was Shiffrins Hoffnungen auf einen fünften Slalom-Weltmeistertitel in Folge am Samstag stärkte.

Gisin, der Shiffrin bei den Olympischen Spielen 2018 auf kombiniertes Silber verwies, belegte im Slalom zwei Plätze hinter Shiffrin. Sie zog 0,02 hinter Shiffrin, dem höchsten Slalomfahrer der Geschichte, früh an, bevor sie zurückfiel.

“Mikaela hat uns gezeigt, wie es geht”, sagte Gisin. “Ich konnte sie noch nicht aufstehen, aber vielleicht finde ich einige Lösungen für nächsten Samstag [in the slalom]. “”

schweizerisch Wendy HoldenerDer Weltmeister 2017 und 2019 in der Kombination, der nach dem Super-G 0,97 Rückstand hatte, fiel im Slalom in die gleiche Zone wie Brignone.

Die Weltmeisterschaften werden am Dienstag mit den parallelen Veranstaltungen für Männer und Frauen fortgesetzt. Shiffrin wird nächsten Donnerstag im Riesenslalom antreten, den sie bei den Olympischen Spielen 2018 gewonnen hat.

OlympicTalk ist aktiviert Apple News. Favorit uns!

Folgen Sie @nbcolympictalk