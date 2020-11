Microsoft reagiert auf Videos von Raucherkonsolen [Update]

Aktualisieren: Microsoft reagiert auf die Rauchvideos mit einem ziemlich lustigen Twitter-Kommentar. Sie können nicht glauben, dass Sie das sagen müssen, aber Sie sollten laut Microsoft keinen “Dampfrauch” in Ihre Xbox Series X blasen.

Xbox-Veteranen erinnern sich vielleicht noch an den berüchtigten Roten Ring des Todes, der den vorzeitigen Niedergang der Xbox 360 ankündigte. Das Problem beruhte auf einem Herstellungsfehler und trieb Tausende von Fans zur Verzweiflung. Während der Xbox One solche Fehler erspart blieben, könnte Microsoft mit der Xbox Series X vor einer ähnlichen Katastrophe stehen – zumindest behaupten dies verschiedene Videos, die in letzter Zeit die Runde gemacht haben.

Potenziell gefälschte Videos von Raucherkonsolen ausgesetzt

Derzeit sind auf Twitter und reddit verschiedene Aufnahmen einer Xbox Series X im Umlauf, wobei weißer Rauch von den Fans aufsteigt. Xbox-Fans und Experten stellen jedoch zu Recht die Frage, ob es sich bei diesen Videos um Bilder von echten Produktionsfehlern oder einfach um clevere Fälschungen handelt. Die Windows Central-Redaktion hat sich die Aufnahmen genauer angesehen und ist aus verschiedenen Gründen der Ansicht, dass es sich um eine Fälschung handelt:

Das Design der Entlüftung, die kühle Luft von unten ansaugt und durch das Konsolengehäuse strömen lässt, macht es sehr einfach, Rauch von einer anderen Quelle durch die Konsole zu leiten.

Die Xbox Series X. im Video vom Twitter-Nutzer @Arek_Adamowicz steht auf einem Rahmen, der eine alternative Rauchquelle abdecken könnte.

Das Brennen von Komponenten in der Konsole sollte tatsächlich zu einer lang anhaltenden Rauchentwicklung und Ausbreitung des Feuers führen und das Kunststoffgehäuse der Xbox Series X in Brand setzen – die Videos halten jedoch nur wenige Sekunden.

Die Xbox Series X verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die die Konsole herunterfährt, wenn es zu heiß wird.

Der Twitter-Benutzer @XboxStudio hat eine eigenes Video aufgenommenin dem er die “brennende” Konsole rekonstruiert hat. Das Video sieht genauso aus wie die angeblichen Rauchaufnahmen.

Moderatoren haben den reddit-Beitrag mit der rauchenden Xbox Series X verfasst. inzwischen gelöscht und als gefälschte Nachrichten in Bezug auf verschiedene Medienberichte klassifiziert.

Microsoft kommentierte die Videos ebenfalls mit den Worten: “Wir nehmen alle Produktsicherheitsberichte sehr ernst und unsere Produkte erfüllen oder übertreffen die Industriestandards. Wir untersuchen dies weiter.”

Das Unternehmen möchte die Berichte (noch) nicht als Fälschungen bewerten. Da es keine soliden Beweise dafür gibt, dass die Xbox Series X tatsächlich Feuer fangen kann, müssen sich Konsolenbesitzer keine Sorgen machen.

