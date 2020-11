Golf: Masters in Augusta 2020 – Amen Corner Live-Stream auf Sky | Golf News

Es ist wieder soweit: Die Golfelite um Tiger Woods und Bernhard Langer kämpft um die grüne Jacke. Sky überträgt die Masters von Augusta an allen vier Tagen live. Sky zeigt die Action in Amen Corner in einem Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App – kostenlos für alle!

Himmel zeigt die Masters von Augusta National Golf von 12. bis 15. November LIVE im Fernsehen und Stream.

Kein Golffan sollte die Action in Amen Corner verpassen: Sky zeigt die Highlights an den drei Löchern der berühmten Amen Corner live hier im Bach skysport.de und in der Sky Sport App – kostenlos für alle!

Hier entscheidet der letzte Tag, wer das US Masters gewinnt. Die Amen-Ecke erstreckt sich von der zweiten Hälfte des 11. Lochs bis zur ersten Hälfte des 13. Lochs.

Amen Corner live im Stream auf skysport.de

Donnerstag, 12. November: 13:10 – 22:15 Uhr *

13:10 – 22:15 Uhr * Freitag, 13. November: 13:30 – 22:15 Uhr *

13:30 – 22:15 Uhr * Samstag, 14. November: 16:10 – 21:45 Uhr *

16:10 – 21:45 Uhr * Sonntag, 15. November: 14.10 – 19.30 Uhr *

* Die Zeiten sind ungefähr und hängen von den Startzeiten, der Feldgröße und dem Spieltempo ab. Die Startzeiten können um mehr als eine Stunde von den oben genannten Zeiten abweichen.

Golf live: Ausgewählte Gruppen im Livestream auf skysport.de

Neben der Amen-Ecke zeigt Sky von Donnerstag bis Sonntag auch die empfohlenen Gruppen im Stream für Sky-Kunden (mit Sportpaket) skysport.de und in der Sky Sport App live und in voller Länge!

Hier finden Sie die vorgestellten Gruppen.

Das US Masters aus Augusta leben Ich bin TV & Stream

Sky zeigt die US Masters auch live im Fernsehen. Die Sendezeiten auf einen Blick:

Donnerstag, 12. November: Tag 1 ab 19:00 Uhr bei Sky Sport 1

Tag 1 ab 19:00 Uhr bei Sky Sport 1 Freitag, 13. November: Tag 2 ab 19.00 Uhr bei Sky Sport 1

Tag 2 ab 19.00 Uhr bei Sky Sport 1 Samstag, 14. November: Tag 3 ab 19.00 Uhr bei Sky Sport 1

Tag 3 ab 19.00 Uhr bei Sky Sport 1 Sonntag, 15. November: Tag 4 ab 16:00 Uhr bei Sky Sport 1

Die Kommentatoren an allen Tagen sind Carlo Knauss und Gregor Biernath.

