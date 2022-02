Mercedes-Teamchef Toto Wolff hält es für richtig, Michael Masi als Formel-1-Rennleiter abzusetzen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat die Entscheidung des Motorsport-Weltverbands begrüßt, an der Spitze der Formel 1 Veränderungen vorzunehmen.

Die FIA ​​​​hat Michael Masi als Rennleiter abgesetzt, nachdem der Australier in eine große Kontroverse um seinen Umgang mit dem Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi verwickelt war, bei dem Max Verstappen von Red Bull den Titel vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton gewann.

In einem dramatischen Ende des Rennens befahl Masi, die zwischen den Titelkonkurrenten positionierten Autos auszurollen, was es Verstappen ermöglichte, den britischen Fahrer zu überholen und seinen ersten Fahrertitel zu gewinnen.

Langstrecken-WM-Direktor Eduardo Freitas und Niel Wittich, ehemaliger Rennleiter der Deutschen Tourenwagen Masters, übernehmen die Rolle im Wechsel.

Wolff freut sich über die Nachricht und sagt: „Ich finde es sehr ermutigend zu sehen, dass gehandelt wird. Es gibt jetzt eine viel robustere Struktur und Stützstruktur für den Race Director. Die FIA ​​sagte, es werde einen virtuellen Rennkontrollraum geben – modernste Technik. Die neuen Jungs werden für den Barcelona-Test an Ort und Stelle sein, und ich denke, die richtigen Etappen.

Mit Blick auf die neue Saison hofft Wolff, dass sein Team zum neunten Mal in Folge Konstrukteursmeister werden kann. Der Sieg der letzten Saison wurde durch Hamiltons Niederlage in der Fahrerwertung getrübt, aber der Österreicher hofft auf einen sauberen Sieg von Mercedes.

„Es ist ein bisschen surreal, dass wir als Team dies acht Mal in Folge erreichen konnten. Offensichtlich gab es diesen Schatten mit der Fahrermeisterschaft, mit der Lewis-Meisterschaft, der Situation in Abu Dhabi. Wir blicken in die Zukunft und Wir wollen auf jeden Fall dort weitermachen, wo wir angefangen haben, aber wir haben kein Anspruchsdenken“, sagte er.

Es gab Fragen über Hamiltons Zukunft, nachdem ihm der Titel entzogen wurde, da der britische Fahrer in den Monaten nach der Yas Marina-Kontroverse nicht öffentlich sprach.

Der siebenmalige Weltmeister hat jedoch zugesagt, als Mercedes-Fahrer auf die Rennstrecke zurückzukehren, und erklärte trotzig: „Ich habe nie gesagt, dass ich aufhören würde“, bei der Vorstellung des neuen W13-Autos seines Teams.

Wolff freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Hamilton und sagt: „Wir haben 2013 zur gleichen Zeit mit diesem Projekt begonnen fester Bestandteil des Teams. Zehn Jahre sind eine unglaubliche Zeit.

Hamilton war lange Zeit das Gesicht von Mercedes, wird aber in dieser Saison einen neuen Teamkollegen haben, mit seinem Landsmann George Russell an seiner Seite.

Wolff weiß, dass das Paar eine großartige Partnerschaft eingehen wird, wobei Hamilton der ideale Teamplayer ist.

„Eine Situation, die alles beschreibt, es sah so aus, als hätten wir die Fahrer-Meisterschaft verloren, als Lewis für das Sprintrennen in Brasilien disqualifiziert wurde. Um die Fahrer-Meisterschaft zu gewinnen, lasst uns wenigstens die Team-Meisterschaft für uns gewinnen.“ Er ist ein Teamplayer und, wie ich bereits sagte, ein super wichtiger Teil von uns“, sagte er.

