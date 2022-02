Cyberpunk 2077-Spieler erfahren mehr über geheime Änderungen am Spiel

CD Projekt Red hat ein absolut massives Album veröffentlicht Cyberpunk 2077 Diese Woche auf Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X aktualisiert. Update 1.5, wie es genannt wird, hat das Spiel auf breiter Front drastisch überarbeitet und kam mit von Klebenotizzettel das enthüllte und detailliert alles, was CDPR mit dem Update mit dem Spiel gemacht hat, oder so dachten wir. Die Patchnotizen sind riesig und gehen sehr ins Detail, aber die Spieler haben nicht herausgefunden, dass sie nicht annähernd alles beschreiben, was sich mit dem Update geändert hat.

Zu diesem Zweck haben die Spieler damit begonnen, alles zu katalogisieren, was das Update tut, was nicht in den Patchnotizen aufgeführt ist. Seit Beginn dieser Bemühungen haben wir erfahren, dass ein riesiger Nerf für Critical Chance und Critical Damage bei Statistiken, Kleidungsmods, Waffen und nicht nur Cyberware, sondern Cyberware-Mods erstellt wurde. In der Zwischenzeit wurden auch Änderungen an Perks und Perk-Progression vorgenommen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt keine einzige bahnbrechende Änderung, aber sie summieren sich und machen das Spiel merklich anders.

Unten können Sie sich mit freundlicher Genehmigung von YouTuber ein vollständiges Video ansehen, das all diese „nicht aufgeführten Quoten des Gleichgewichts“ untersucht Ein Drache:

Wie immer halten wir Sie über die Entwicklung der Situation auf dem Laufenden. Die Chancen stehen gut, dass Spieler mehr nicht aufgeführte Änderungen entdecken werden, je tiefer sie in das Update einsteigen. Wenn etwas Auffälliges dabei herauskommt, lassen wir es Sie wissen.

Cyberpunk 2077 ist auf Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar. Für mehr Berichterstattung über das Open-World-Ego-Rollenspiel, einschließlich nicht nur der neuesten offiziellen Nachrichten, sondern auch der neuesten inoffiziellen Gerüchte , Lecks und Spekulationen – klick Hier.

