JinkoSolar entwickelt Wasserstoff-Solarkraftwerke – pv magazine Deutschland

JinkoSolar mit Sitz in China, derzeit der weltweit größte Hersteller von Solarmodulen, hat mit dem chinesischen Ölgiganten Sinopec Star eine strategische Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Wasserstoff-Solarkraftwerken unterzeichnet. „Sinopec Star plant, mehrere solarbetriebene, emissionsfreie Wasserstoffproduktionsanlagen im industriellen Maßstab im ganzen Land zu errichten, die als Proof-of-Concept für den solaren Wasserstoff dienen werden, der aus der Technologie gewonnen wird, wenn Solarstrom rentabel ist“, schrieben die Unternehmen letzte Woche. . Laut Kangping Chen, dem Gründer von JinkoSolar, könnte die Zusammenarbeit die allererste Integration der N-Typ-Technologie der nächsten Generation in die solare Wasserstoffproduktion sein.

Russland ist bereit, mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten zu Wasserstoffprojekten, schrieb die Regierung TASS Das teilte die Nachrichtenagentur am Dienstag unter Berufung auf den russischen EU-Gesandten Wladimir Tschischow mit. „Die Gaspipelines der neuesten Generation, wie die Nord Stream 2, können sich rechtzeitig darauf einstellen, möchte ich betonen. Natürlich werden Brownfield-Pipelines wie die ukrainische Transitpipeline eine solche Gelegenheit nicht bieten “, sagte Chizhov angeblich.

Alle amerikanischen Segler hat angekündigt, dass Sea Change, eine 70-Fuß-Elektrofähre mit 75 Passagieren und Wasserstoff-Brennstoffzelle, in der Bay Area von Kalifornien verkehren wird. „Dies wird die weltweit erste kommerzielle Passagierfähre mit Wasserstoffbrennstoffzelle sein und einen monumentalen Schritt beim Übergang der US-Schiffsindustrie in eine nachhaltige Zukunft darstellen“, schrieb das Unternehmen auf seiner Website. Das Schiff ist mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenpaket von Zero Emissions Industries ausgestattet, das aus 360 kW Cummins-Brennstoffzellen und Hexagon-Wasserstoffspeichertanks mit einer Kapazität von 246 kg besteht. Das System ist mit 100 kWh einer Lithium-Ionen-Batterie von XALT und einem 2×300 kW elektrischen Antriebssystem von BAE Systems integriert. „Während noch an der Zulassung von Wasserstoff-Kraftstoffsystemen für Seeschiffe mit der US-Küstenwache gearbeitet wird, wird die fertiggestellte Fähre die Lebensfähigkeit dieser kohlenstofffreien Schiffsantriebstechnologie für die kommerziellen und regulatorischen Gemeinschaften demonstrieren.“

Das Institut für Luft- und Raumfahrttechnik (ATI), das die Technologiestrategie für die britische Luft- und Raumfahrt entwickelt, sagte, die optimale Konfiguration für Wasserstoff werde den zwei Jahrzehnte dauernden Versuchen ähneln, die in den 19070er Jahren begannen und zum zweimotorigen Design führten. „Ich bin mir sicher, dass wir mit Wasserstoff dasselbe haben werden – wir werden viele verschiedene Versionen haben und wieder werden wir weise und sicher daraus lernen.“ Es ist arrogant, vorzuschlagen, dass wir von Null zum Helden gehen und das richtige Setup im ersten Produkt finden können, das wir bauen, aber ich bin mir sicher, dass es sicher sein wird “, schrieb das britische Institut unter Berufung auf Chief Engineer Tim Galsworthy. by FlyZero. Anfang dieses Monats stellte die ATI ein Konzeptflugzeug vor, das es Passagieren ermöglichen könnte, „kohlenstofffrei und mit einem einzigen Zwischenstopp überall auf der Welt zu fliegen“. Das Konzept wurde von einem Team britischer Experten im Rahmen des von der Regierung unterstützten FlyZero-Projekts entwickelt und weist auf das „riesige Potenzial“ von grünem Flüssigwasserstoff für den Flugverkehr für globale Konnektivität hin. „Die Realisierung eines größeren Flugzeugs mit einer größeren Reichweite ermöglicht es auch, neue Infrastrukturen auf weniger internationale Flughäfen zu konzentrieren und so den Aufbau eines globalen Netzwerks von CO2-freien Flügen zu beschleunigen und die Emissionen von Langstreckenflügen zu bekämpfen. „

ÖBB PostfachÖsterreichs größtes Busunternehmen hat fünf Einheiten des Wasserstoffmodells Solaris Urbino 12 für die Stadt Villach im Südosten Österreichs bestellt. „Dies ist die erste Bestellung im Rahmen eines Anfang 2021 abgeschlossenen Rahmenvertrags mit der Option, bis zu 40 Fahrzeuge dieses Typs durch den Kunden zu kaufen. Die Investition fällt zeitgleich mit der Durchführung des Projektes H2 Kärnten, das die Entwicklung der Wasserstofftechnologie in dieser Region vorantreiben soll“, schrieb ÖBB Postbus am Mittwoch. Der Rahmenvertrag sieht die Möglichkeit des Zukaufs bis 2023 vor. „Dank der eingesetzten Technik kann der Bus unter allen Bedingungen eine Strecke von rund 350 km emissionsfrei zurücklegen. Solaris wird die Fahrzeuge bis Ende November 2022 ausliefern.

Italienische Gruppe Snam und Torino Airport Management Company unterzeichneten eine Spezifikation für den Bau eines wasserstoffbereiten Brennstoffzellensystems im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb mit einer Leistung von 1,2 MW am Flughafen Turin. „Die Brennstoffzelle, die von der Snam-Geschäftseinheit Hydrogen in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen FuelCell Energy entworfen und entwickelt wurde, ist die erste ihrer Art und Größe in Italien, die mit unterschiedlichen Anteilen an gemischtem Wasserstoff betrieben werden kann von Strom und Wärme“, schrieb der Betreiber des Mailänder Gastransportnetzes am Mittwoch. Das Unternehmen sagte, die Brennstoffzelle werde im zweiten Quartal 2023 installiert. Sie könne bis zu 1,2 MWh Strom und 840 kWh Wärme pro Stunde produzieren und mit Wasserstoff gemischt mit bis zu 40 Vol.-% Erdgas betrieben werden . . Die Auftragssumme soll rund 14 Millionen Euro betragen.