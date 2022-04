Marvels „Moon Knight“-Gerät zur Verfolgung des Nachthimmels erhält ein seltsames kosmisches Phänomen

Da ist ein Szene ein Marvel Folge drei Mond Ritter mit einer einzigartigen Zeitreise. Oscar Isaacs Figur Marc Spector steht unter einem klaren Nachthimmel in Kairo, Ägypten, wo das Band der Milchstraße lila und blau schimmert. Mit Hilfe des Gottes Khonshu spulen sie den Nachthimmel zurück, um zu sehen, wie er vor 2.000 Jahren aussah. Sobald die Magie beginnt, scrollen die Sterne im Uhrzeigersinn, bis sie schließlich an dem alten Himmel anhalten, nach dem sie gesucht haben.

In der Disney+-Show ist es magisch – aber die Europäische Weltraumorganisation hat eine ehrgeizige Mission, die Wissenschaftlern helfen kann, den Himmel zumindest auf Computern vor- und zurückzuspulen.

Diese Szene hat eine Menge Dinge richtig gemacht, abgesehen von den ägyptischen Gottheiten. Der Nachthimmel verändert sich von Jahr zu Jahr, wie ein besonderes Weltraumobservatorium beweisen kann. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) Mission Gaia verwendet Sternbewegungen und sehr präzise Optik, um eine dreidimensionale Karte der Milchstraße zu erstellen, um zu zeigen, wie Sterne durch die Zeit reisen.

Die Milchstraße. Zhihong Zhuo/Moment/Getty Images

Wie funktioniert Gaia?

2013 schickte die ESA die Raumsonde Gaia Lagrange-Punkt 2 (L2), ein gravitationsstabiler Punkt im Weltraum, der sich in Bezug auf die Sonne hinter der Erde befindet, fast eine Million Kilometer von unserem Planeten entfernt. Gaia teilt sich diesen Standort mit dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA seit dem 24.01.

Gaia ist weit genug entfernt, um einen klaren Blick auf die Milchstraße zu haben, ohne dass die Erde stört, aber es ist nah genug, um mit Wissenschaftlern zu kommunizieren, während es die Erde auf ihrer jährlichen Reise um die Sonne begleitet.

Im Rahmen der Mission wollen Gaia-Wissenschaftler wissen, wie der Himmel in der Vergangenheit aussah und wie er in Zukunft aussehen wird. Kollisionen alter Galaxien und die eventuelle Verschmelzung der Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie sind Ereignisse, die sich auf Zeitskalen von Milliarden von Jahren ereignen. Aber Gaias besondere Finesse kann inkrementelle Veränderungen über viel kürzere Zeiträume erkennen, was zu einem detaillierteren Verständnis der Bewegung von Sternen führt. Mit einigen Jahren Positions- und Bewegungsdatenerfassung kann dies dazu beitragen, die vergangenen und zukünftigen Bewegungen unserer himmlischen Nachbarn zusammenzusetzen.

Der erste Teil zur Lösung dieses Puzzles besteht darin, einige lustige Wahrnehmungstricks zu berücksichtigen.

Gaia verwendet Parallaxe, dieses interessante Phänomen, bei dem Sie ein Auge schließen, auf ein Objekt starren, es dann schließen und das andere Auge öffnen, und das Objekt scheint sich bewegt zu haben.

Yajnesh Bhat/Moment/Getty Images

Eine Möglichkeit, Gaias Technik zu betrachten, besteht darin, so zu tun, als wäre die Sonne Ihre Nase und die Umlaufbahn der Erde erstreckt sich zwischen Ihren Augen. Wenn Sie nur das rechte Auge geöffnet haben, sehen Sie die Objekte in Ihrem Zimmer – die Umgebung der Milchstraße – so, wie sie im Sommer erscheinen. Schließen Sie dieses und öffnen Sie das linke Auge, und so werden sie sechs Monate später vom neuen Platz der Erde im Weltraum aus aussehen. Gaia untersucht den Himmel in Perioden von 180 Tagen oder etwa sechs Erdmonaten. Also schaut Gaia in den Himmel, wenn sie sich auf der einen Seite der Sonne befindet, und dann wieder, wenn sie sich auf der anderen Seite befindet.

In jeder Periode erscheinen die Sterne der Milchstraße immer an einem ganz geringfügig anderen Ort im Vergleich zu unglaublich weit entfernten Leuchtfeuern wie Quasaren, die sich nicht so stark bewegen. „Quasare sind sehr weit entfernte Objekte außerhalb unserer Milchstraße und sie haben eine Eigenbewegung, die Null ist, weil Gaia sie nicht messen kann. Wenn wir also Eigenbewegungen sehen, bedeutet dies, dass dies auf die Beschleunigung der Sonne zurückzuführen ist. Antonelle Vallenaribeitragender Wissenschaftler zu Gaia, erzählt Umkehren.

Sterne, die näher an der Erde liegen, scheinen sich mehr zu bewegen als weiter entfernte, was ihre Entfernungen preisgibt. Der Rückspulhimmel von Moon Knight zeigte manchmal einen ähnlichen Effekt, wenn große helle Sterne sich mehr bewegten als die Hintergrundsterne, als sich die Rotation des Himmels verlangsamte.

Es ist eine scheinbare Veränderung, was bedeutet, dass sie nicht real ist. Aber wenn Wissenschaftler wissen, wie dieser Beobachtungstrick funktioniert, können sie diesen Effekt erklären und bestimmen, wo sich ein Objekt wirklich im Weltraum befindet. Aus einem Jahr der Beobachtungen kann man nicht viel lernen. Aber Gaia ist eine Langstreckenmission, und die ESA plant, die Positionen von 1 % der Sterne in der Milchstraße für die 12-jährige Mission von Gaia zu verfolgen und zu überwachen eine Milliarde galaktische Sterne.

Im Laufe der Zeit, wie Wissenschaftler die Parallaxe und eine andere unglaubliche Kraft, die durch die Geschwindigkeit der Erde durch den Weltraum verursacht wird, erklären AbweichungSie bemerken, dass sich die Sterne ganz leicht im Raum bewegen.

Wie sah der Nachthimmel zu Zeiten der Dinosaurier aus?

Timo Prusti, ein Wissenschaftler des Gaia-Projekts, sagte, wenn wir die Uhr ein paar tausend Jahre zurückdrehen würden, würden sich die Sterne in der Milchstraße scheinbar linear bewegen. Aber wenn wir auf die Milchstraße herauszoomen und die Bewegung der Sonne über Millionen von Jahren verfolgen würden, würden wir sehen, dass die Sonne und ihre Planeten versuchen würden, aus der Galaxie zu entkommen, aber dann wieder ins Innere und dann wieder in die Galaxie gezogen würden Auf andere Weise oszillieren sie auf und ab, während sie sich um das Zentrum der Milchstraße bewegen, um eine gekrümmte Linie zu erzeugen.

Alles in unserer Ecke der Milchstraße würde sich mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit neben uns bewegen, sagte Prusti. Aber der Himmel würde ganz anders aussehen, und das ist wiederum der Parallaxe zu verdanken. Die Sterne, die uns am nächsten sind, haben eine hohe Eigenbewegung. Sie scheinen sich jedes Jahr viel weiter über die Leinwand des Nachthimmels zu bewegen als die viel weiter entfernten Sterne.

Buena Vista Images/Photodisc/Getty Images

Wenn Sie weit genug in der Zeit zurückgehen würden, hätten Sie einen ganz anderen Nachthimmel. Die Dinosaurier von mittlere Kreidezeit Erdzeitalter wäre auf der anderen Seite der Milchstraßenscheibe gewesen, weil die Sonne dauert etwa 220 Millionen Jahre Reise einmal um den galaktischen Kern.

„Ich denke, der Dinosaurierhimmel war ganz anders“, sagt Prusti Umkehren. „Natürlich bewegt sich in der Nachbarschaft mehr oder weniger alles in etwa gleich schnell. Allerdings nur grob. Das bedeutet, dass der Himmel in dieser Zeitskala von einer Million Jahren völlig anders aussehen würde.

Bei größeren Zeitskalen können Sie auch feststellen, dass sich einige Sterne im Gegenstrom zu anderen bewegen. Dies sind die Überreste des Absturzes von Gaia-Enceladus-Wurstdie alte Galaxie, die vor 10 Milliarden Jahren in eine Proto-Milchstraße stürzte.