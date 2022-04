Der Deutsche Johannes Ludwig gewinnt olympisches Gold

PEKING (AP) – Johannes Ludwig ließ im November alle seine Konkurrenten wissen, dass er derjenige sein würde, den es bei den Olympischen Spielen in Peking zu schlagen gilt.

Er hatte recht.

Ludwig ist der erste Olympiasieger der Männer und damit der älteste – er ist acht Tage vor seinem 36. Geburtstag – der bei diesem Rennen Gold gewonnen hat. Ludwig absolvierte vier Läufe im Yanqing Sliding Center in 3 Minuten, 48,735 Sekunden, 0,160 Sekunden vor Wolfgang Kindl aus Österreich und 0,951 Sekunden vor dem Bronzemedaillengewinner Dominik Fischnaller aus Italien.

„Ich hatte viele nicht so erfolgreiche Jahre“, sagte Ludwig. „2014 habe ich mich nicht für Olympia qualifiziert. Ich hatte viele vierte Plätze bei Weltmeisterschaften; Ich denke, vielleicht fünf. Der Spaß an diesem Sport besteht darin, immer weiterzumachen, und ich denke, diese Medaille ist ein Zeichen dafür, dass ich das Richtige getan habe.

Es ist keine Überraschung, dass ein Deutscher gewonnen hat, und es sollte keine Überraschung sein, dass Ludwig an der Reihe ist. Es wurden 16 olympische Rennrodelrennen der Männer ausgetragen; ein Deutscher hat 11 gewonnen. Ludwig war vor vier Jahren Bronzemedaillengewinner bei den Spielen von Pyeongchang, dann machte er klar, dass er derjenige sein würde, den es bei den Spielen in Peking zu fangen gilt, als er zur Eröffnung der Weltmeisterschaft und einfach nach China kam führte das Peloton.

„Ich kenne diesen Moment und Johannes, er hat lange auf diese Medaille hingearbeitet“, sagte Felix Loch, zweifacher Olympiasieger aus Deutschland, der als Vierter ins Ziel kam und Ludwig am Ende des Rennens herzlich umarmte. „Und jetzt hat er die Medaille. Es ist großartig für ihn und wir werden mit ihm feiern.

Ludwig war fast eine Sekunde besser als alle anderen bei dieser Weltmeisterschaft im vergangenen Herbst, die nur zwei Runden umfasst, nicht die olympischen vier. Sein Siegesvorsprung bei dieser Weltmeisterschaft war der größte aller Zeiten im Rennrodeln seit fast acht Jahren, eine einfach dominante Leistung.

Kindl hat bei den Spielen in Peking die Brücke zwischen Ludwig und dem Rest der Welt geschlagen.

Nicht genug.

Damit ist die Traumsaison für Ludwig – Gesamtweltcupsieger und nun Olympiasieger – zu Ende. Er wusste bereits, wie olympisches Gold aussah, nachdem er Teil des Teams war, das in Pyeongchang die Staffel für Deutschland gewann.

Diesmal jedoch gehörte die oberste Stufe des Podiums ihm und ihm allein.

Kindl schnappte sich am Ende seines Rennens eine österreichische Flagge, rundum zufrieden mit dem olympischen Silber. Fischnaller konnte seinen Jubel nicht zurückhalten, als er seine Medaille entgegennahm und seine langjährige Partnerin Emily Sweeney aus den Vereinigten Staaten umarmte – sie tritt beim Frauenrennen an, das am Montag beginnt – und schreit in die eisige Luft.

„Hoffentlich ist das ein wirklich gutes Omen und vielleicht hat sie in zwei Tagen etwas um den Hals“, sagte Fischnaller.

Ludwig war Bronzemedaillengewinner bei den Spielen in Pyeongchang und verweigerte Fischnaller eine Medaille um 0,002 Sekunden – bei weitem nicht lange genug, um mit den Augen zu blinzeln. Fischnaller trug diese Enttäuschung vier Jahre lang.

„Endlich habe ich es jetzt und bin sehr aufgeregt, glücklich, erleichtert“, sagte Fischnaller.

Der amtierende Olympiasieger David Gleirscher aus Österreich hatte am Sonntag in beiden Läufen zu kämpfen und wurde nur 15.

Das Feld stieg von 34 auf 20 Läufer für die vierte und letzte Runde, und alle drei amerikanischen Männer qualifizierten sich für die vierte Runde. Chris Mazdzer, der Silbermedaillengewinner der Spiele von Pyeongchang, wurde Achter. Tucker West wurde 13. – sein bestes Ergebnis bei drei Olympia-Teilnahmen. Und Jonny Gustafson wurde bei seinem Olympia-Debüt 19.

„Ich werde definitiv den achten Platz belegen“, sagte Mazdzer, der später in dieser Woche bei seinem mit ziemlicher Sicherheit letzten olympischen Event in der Mannschaftsstaffel antreten wird. „Mein bestes Ergebnis in diesem Jahr. Es fühlt sich gut an. Es tut.“

Zum Zeitpunkt des vierten und letzten Rennens war es eindeutig ein Zwei-Mann-Rennen. Abgesehen von einer Katastrophe würden Ludwig oder Kindl die Gewinner sein; Ludwigs Vorsprung auf Kindl betrug nach drei Läufen 0,112 Sekunden, 0,722 Sekunden – das ist ein großer Vorsprung im Rennrodeln – auf Fischnallers dritten Platz.

Ludwig, der letzte Schlitten auf der Strecke, war fehlerfrei.

Er ließ sich das Gold nicht entgehen und schnappte sich ungläubig seinen Helm, bevor er in eine Menge glücklicher deutscher Athleten und Trainer sprang, um die Feier zu beginnen.

„Ich bin ziemlich glücklich“, sagte Ludwig.

Neben anderen bemerkenswerten Persönlichkeiten belegte Fan Duoyao – Chinas erster männlicher Olympiateilnehmer im Rennrodeln – den 24. Platz. Mateusz Sochowicz aus Polen, der Läufer, der sich bei einem Trainingssturz auf der Yanqing-Strecke im November die linke Kniescheibe brach und sich das rechte Bein bis auf den Knochen aufschürfte, war der 25.

Und Saba Kumaritashvili, der Cousin von Nodar Kumartashvili – der Läufer aus der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien, der Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Spiele 2010 in Vancouver bei einem Trainingsunfall ums Leben kam – belegte den 31. Platz. Er überquerte die Ziellinie, lächelte breit und hob jubelnd die Fäuste.

„Ich bin sehr glücklich“, sagte Kumaritashvili. „Ich habe getan, was ich brauchte.“

Er ging mit dem Gefühl, ein Gewinner zu sein. Viele andere auch. Ludwig übertraf sie alle.

___

