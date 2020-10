Markenvielfalt: Von welchen Marken kaufen Sie ein Coca-Cola-Produkt unbemerkt? Botschaft

Aktien in diesem Artikel

21 Marken mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr

18 Marken in Deutschland

Mehr als 75% Marktanteil im Limonadensektor

The Coca-Cola Company wurde 1892 gegründet und ist heute eine der erfolgreichsten und bekanntesten Marken der Welt. Die Markenabdeckung der großen amerikanischen Gruppe umfasst mehr als 500 Marken alkoholfreier Getränke, deren Produkte in allen Ländern der Welt angeboten werden – mit Ausnahme von Kuba und Nordkorea. 21 dieser Marken haben einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Coca-Cola ist jetzt an mehreren größeren Abfüllunternehmen in Asien, Europa, Mittel- und Südamerika beteiligt, um die Lieferung in die ganze Welt sicherstellen zu können.

Diese Marken gehören Coca-Cola

Das Coca-Cola-Sortiment ist in vier Hauptbereiche unterteilt. 70 Prozent des Sortiments bestehen aus kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken. Dazu gehört neben Coca-Cola auch die beliebte Limonade Sprite oder Fanta. Rund 18 Prozent gehen in den Wasser- und Sportgetränkebereich. Wer im Supermarkt nach Vio, Aquaris oder Powerarde greift, hat auch ein Coca-Cola-Produkt in der Hand. Das Sortiment des amerikanischen Riesen umfasst sogar Säfte, Milchprodukte und Gemüsegetränke. Zum Beispiel der Smoothie-Produzent Innocent, an dem die Gruppe zu 90 Prozent beteiligt ist. Das Unternehmen ist zusätzlich mit 17 Prozent am Energy-Drink-Hersteller Monster beteiligt.



Coca-Cola bietet nach eigenen Angaben 18 Marken auf den deutschen Märkten an. Dies sind: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola-Energie, Fanta, Sprite, Mezzomischung, Lift Apfel-Schorle, Vio, Vio Bio-Limousine, Vio Schorle, Apollinaris, Fuzetea, Honest Bio, Powerade, Aquaris, Chaqwa und Sodenthaler. Der Geschmack ist von Land zu Land leicht unterschiedlich. Dies ist teilweise auf die Art des Wassers und teilweise auf die verwendeten Lösungsmittel zurückzuführen.

Wachsende Popularität der zuckerfreien Sorten

Obwohl der Anteil klassischer Cola, der in Deutschland mit hohem Zuckergehalt verkauft wird, immer noch recht hoch ist, zeigt sich, dass der Trend eher zur zuckerfreien Alternative geht. 2018 lagen sie mit 15 Prozent (Coca-Cola Zero) und 8,5 Prozent (Coke-Light) auf dem deutschen Limonadenmarkt auf den Plätzen zwei und drei, während der erste Platz mit einem Marktanteil von 53 Prozent für den Klassiker unangefochten blieb Variante. Zuckerfreie Alternativen werden immer wichtiger, weshalb Coca-Cola jetzt auch mit großen Kampagnen für zuckerfreie Getränke wirbt.

Finanzen.net Redaktion

Weitere Neuigkeiten über Coca-Cola Co.

Bildquellen: aswadie / Shutterstock