FC Bayern: Überraschung! Gegen Bielefeld fehlt plötzlich ein Superstar

Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München: Welche Aufstellung wird Trainer Hansi Flick wählen? Das Update zum deutschen Rekordmeister.

Bundesliga , 4. Spieltag: Arminia Bielefeld – FC Bayern München , Samstag, 18.30 Uhr, SchücoArena

, 4. Spieltag: , Samstag, 18.30 Uhr, SchücoArena Niklas Süle streiten FC Bayern von seiner besten Seite sein Jamal Musiala erneut beweisen? Oder der Brasilianer Douglas Costa ?

streiten von seiner besten Seite sein erneut beweisen? Oder der Brasilianer ? Das ist das Anstellen von FCB-Trainer Hansi Flick.

Update ab 19.45 Uhr: Die Mannschaft von Hansi Flick bekam es zwei Tage nach dem Gewinn des DFB-Pokals mit der neu beförderten Mannschaft Arminia Bielefeld Machen. Auf dem Weg von Bayern nach Ostwestfalen haben die München offenbar einen ihrer Mittelfeldstars übernommen verzichten Muss. Wie Statue gemeldet sollte Joshua Kimmich wahrscheinlich nicht da. Seine Freundin Lina erwartet ihr zweites Kind, und natürlich möchte Papa Joshua für die Lieferung da sein. Kimmich konnte von den Franzosen Corentin Tolisso ersetzt werden.

Joshua Kimmich ist nicht mit mir nach Bielefeld gereist. Seine Partnerin Lina erwartet ihr zweites Kind. [Bild] – FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) 16. Oktober 2020

Positionierung des FC Bayern bei Arminia Bielefeld: Hansi Flick hat erneut die Qual der Wahl

Erster Bericht:

München – Das Gleichgewicht von FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld ist sehr positiv – im Gegensatz zu fast allen Teams der Fußball Bundesliga: 25 Siege entsprechen fünf Niederlagen und vier Unentschieden.

Aufstellung des FC Bayern bei Arminia Bielefeld: Wer bringt Hansi Flick nach Ostwestfalen?

Vor dem Spiel am kommenden Samstag in der SchücoArena (18.30 Uhr, auf tz.de im Live-Ticker) bestätigte Ostwestfalens Trainer Uwe Neuhaus, dass eine der zehn Chancen gegen die Deutsche Rekordmeister Möchte benutzen.

Welches Arrangement setzt ihn FCB-Trainer Hansi Flick Gegenteil? Wir haben darüber nachgedacht.

FC Bayern-Aufstellung: Alexander Nübel muss aus dem Münchner Tor herauskommen

Alexander Nübel machte sein erstes Pflichtspiel um den dreifachen Sieger im DFB-Pokal mit 3: 0 gegen den 1. FC Düren.

Doch nicht weit von seinem alten Fußballheim liegt der 24-jährige Ex-Schalke auf der Couch auf der „Bielefelder Alm“. Endlich ist es soweit Manuel Neuer zurück, und er will immer spielen.

Die Aufstellung des FC Bayern: Niklas Süle kann neben Lucas Hernández in der Abwehr spielen

Niklas Süle sucht nach seiner langen Kreuzbandverletzung weiterhin nach seiner besten Form. Ein Hinweis darauf Wischen die Hessen gegen die Arminia um ihn bei dieser Suche zu unterstützen. Schließlich erwarten die Bayern Schritt für Schritt große Aufgaben.

Der linke Flügel hat derzeit 80 Millionen Männer Lucas Hernandez bessere Aussichten als junge Leute Alphonso Davies, das gerade eine kurze kreative Pause macht – kein Wunder, nach einer Reihe von Top-Leistungen in der vergangenen Saison.

Aufstellung des FC Bayern: Deutsches Mittelfeld in München

In der Mitte des FC Bayern Deutsch wird gesprochen, so wie es der Ehrenpräsident will Uli Hoeneßwer wollte schon immer ein Team mit deutschen Einflüssen.

Für Fußballspieler bedeutet: eine Symbiose Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller. Javi Martinez hingegen sollte in dieser Saison ein Backup bleiben.

🗣️ #Flick Über @ JamalMuseum: “Man muss vorsichtig sein. Jamal hat enorme Qualitäten am Ball, auch eins zu eins. Wo er sich noch verbessern muss, ist die körperliche Stabilität, aber er ist 17 Jahre alt. Er ist sicherlich einer der fortschrittlichsten unter unseren jungen Spielern. “” #MiaSanMia pic.twitter.com/jd4XHZH5NX – FC Bayern München (@FCBayern) 16. Oktober 2020

Aufstellung des FC Bayern: Douglas Costa bekommt seine Chance im Sturm

Und bei dem Angriff? Ist neben Robert Lewandowski wahrscheinlich auf der rechten Seite Serge Gnabry seinem Traumziel für sie folgen Deutsche Nationalmannschaft einstellen. Und Links? Der erst 17-jährige Jamal Musiala hat die Profis erreicht.

Aber es gibt viel zu sagen Douglas Costa. Der Brasilianer ist ein regelmäßiger Rechtsaußen, hat aber einen soliden linken Fuß. Und dass er es in dieser Position einsetzen kann, hat er beispielsweise in seinem allerersten Spiel für die Bayern im August 2015 beim 5: 0-Sieg gegen den HSV (ein Tor, eine Vorlage) bewiesen.

Die erwartete Aufstellung des FC Bayern bei Arminia Bielefeld

Neuer – Pavard, Boateng, Süle, Hernández – Tolisso, Goretzka, Müller – Gnabry, Lewandowski, Douglas Costa

Wir werden Sie über die Aufstellung des FC Bayern auf dem Laufenden halten. (p.m)