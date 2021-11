Mann im Rollstuhl baut solarbetriebenen „Aufzug“, um sich in die Wohnung zu heben [Video]

Ein Mann im Rollstuhl demonstrierte seinen genialen solarbetriebenen „Aufzug“, der ihn in seine Wohnung im dritten Stock rauf und runter hebt.

Bilder zeigen Alexander Yudin, 69, vom Boden abgehoben und mit einem von ihm entworfenen Gerät auf den Balkon seiner Wohnung in Südrussland transportiert.

Das Video zeigt ihn, wie er vor seinem Wohnhaus in Timashevsk in der Region Krasnador ankommt und darauf wartet, dass das Gurtzeug von seinem Balkon herunterkommt.

Er wird dann gesehen, wie er ihn an seinen Rollstuhl schnallt, bevor er ihn vom Boden und aus dem Gebäude hebt.

Endlich erreicht er seinen Balkon, öffnet ein Tor, richtet seinen Rollstuhl auf und schlüpft hinein.

Herr Yudin, ein ausgebildeter Elektriker, installierte auch Sonnenkollektoren, um den Aufzug mit Strom zu versorgen, damit er bei einem Stromausfall in seiner Stadt nicht innerhalb oder außerhalb seines Hauses stecken blieb.

Alexander Yudin baute den „Aufzug“ an der Seite seines Wohnhauses in Timashevsk, Südrussland

Herr Yudin, 69, befestigt sich sicher am Fahrzeug, bevor er beginnt, es vom Boden zu heben

Herr Yudin erreicht sein Haus am oberen Ende des Aufzugs, indem er eine Tür zu seinem Balkon öffnet und seinen Körper und seinen Rollstuhl schwingt, um hineinzukommen

Das Video zeigt, wie Herr Yudin in seine Wohnung im dritten Stock gehoben wird

Herr Yudin brauchte Monate, um das Gerät zu bauen, das er erfand, nachdem er immer weniger mobil wurde.

In den 90er Jahren verlor er ein Bein bei einem Autounfall, aber vor drei Jahren brach er sich bei einem Sturz das andere Bein und konnte nicht mehr gehen.

Ihr Gebäude hatte keinen barrierefreien Zugang für Bewohner und die Treppen sind zu eng für ihren Rollstuhl.

Im Gespräch mit Reuters sagte er: „Ich lag in einem Gipsverband und dachte darüber nach, wie ich es vermeiden kann, mich selbst zu immobilisieren, wie ich mich aus dieser Situation befreien kann.

„Selbst wenn ich aufstehe, braucht es noch eine Person, die mich aus dem Haus holt. Da alle arbeiten, war dies keine Option.

Der Aufzug von Herrn Yudin wird mit Sonnenkollektoren betrieben, so dass ein Stromausfall in der Umgebung ihn nicht in oder außerhalb seines Hauses stranden lässt