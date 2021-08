Malala Yousafzai fordert die Länder nachdrücklich auf, die Grenzen für afghanische Flüchtlinge zu öffnen, wenn die Taliban die Macht übernehmen

Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin und Aktivistin Malala Yousafzai fordert die Länder auf, ihre Grenzen für afghanische Flüchtlinge zu öffnen, so wie das Land ist von den Taliban überholt. Yousafzai wurde 2012 von einem Taliban-Schützen in den Kopf geschossen, weil der Teenager die Bildung von Mädchen verteidigte.

Die Terrorgruppe kehrte in Afghanistan schnell an die Macht zurück, als die Vereinigten Staaten ihre Truppen nach dem 20-jährigen Krieg unter der Führung der Vereinigten Staaten abzogen. Taliban-Kämpfer übernahmen die Kontrolle über den Präsidentenpalast und Der afghanische Präsident Ashraf Ghani ist aus Kabul geflohen am Sonntag.

Videos zeigen, wie Dutzende Zivilisten am Montag auf dem Rollfeld des internationalen Flughafens Hamid Karzai in Kabul auf ein Flugzeug zurennen und verzweifelt fordern, aus der Hauptstadt zu fliehen, nachdem die Taliban schnell die Kontrolle übernommen hatten.

Yousafzai sagte, die Bilder von Zivilisten, die versuchen, aus Afghanistan zu fliehen, seien „schockierend“. BBC News erzählen in einem Exklusivinterview, dass es sich um eine “dringende humanitäre Krise” handele.

“Wir leben in einer Welt, in der wir über Fortschritt, Gleichberechtigung und Geschlechtergleichheit sprechen. Wir können uns kein Land vorstellen, das Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückliegt”, sagte die 24-Jährige gegenüber der BBC Newsnight gegenüber Sima Kotecha. „Wir müssen mutig Stellung beziehen für den Schutz von Frauen und Mädchen, für den Schutz von Minderheiten und für Frieden und Stabilität in dieser Region.

Yousafzai war 15, als seine Anwaltschaft für Bildung geschafft Ziel eines Attentats der Taliban.

Am 9. Oktober 2012 sprang ein maskierter Schütze in einen Lieferwagen, der die Mädchen zur Schule brachte, und rief „Wer ist Malala“, bevor er ihr in den Kopf schoss. Sie hatte gebloggt und die Weigerung, junge Mädchen im pakistanischen Swat-Tal zu erziehen, angeprangert, eine Lobbyarbeit, die sie im Alter von 11 Jahren begann.

Sie hat den Friedensnobelpreis gewonnen im Jahr 2014 und ist seitdem an der University of Oxford eingeschrieben. Sie konnte 2018 zum ersten Mal nach Pakistan zurückkehren, als die Führung des Landes den Terrorismus für besiegt erklärte.

Das benachbarte Afghanistan, das vor der US-geführten Invasion 2001 jahrelang von den Taliban regiert wurde, wird jedoch nach einem US-Militärabzug erneut belagert.

Während ihrer Herrschaft von 1992 bis 2001 hielten die Taliban afghanische Frauen unter der Kontrolle männlicher Familienmitglieder, und die Mädchen wurden nicht zur Schule geschickt.

“Ich denke, jedes Land hat im Moment eine Rolle und Verantwortung”, sagte Yousafzai im BBC News-Interview. „Länder müssen ihre Grenzen für afghanische Flüchtlinge öffnen, für Vertriebene.

Entsprechend Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen, stellen Syrer, Afghanen und Pakistaner im Durchschnitt weltweit die meisten Anträge auf internationalen Schutz. Die Anfragen aus Afghanistan haben stetig zugenommen und waren im Mai gegenüber Februar 2021 um 33 % gestiegen.

Aber als die Zahl der afghanischen Flüchtlinge wuchs, wollten einige europäische Länder, dass die Migranten des Landes das Land verlassen.

Die Innenminister aus Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland und den Niederlanden haben am 5. Zugehörige Presse.

“Wir möchten die dringende Notwendigkeit einer freiwilligen und nicht freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan betonen”, heißt es in dem Schreiben. “

Nachdem die Taliban die Oberhand gewonnen haben, weichen einige Länder aus.

Anfang dieses Monats, Deutschland und die Niederlande alle Zwangsräumungen ausgesetzt Migranten aus Afghanistan, weil die Taliban die Bürger bedrohen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, 10.000 Menschen müssten möglicherweise aus Afghanistan evakuiert werden, sagen Quellen. Reuters-Berichte.

Laut Reuters müssten Menschenrechtsaktivisten, Anwälte, 2.500 afghanische Hilfskräfte und andere gefährdete Mitarbeiter nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban evakuiert werden. Merkel sagte, Deutschland solle auch Nachbarländer Afghanistans unterstützen, um Flüchtlingen zu helfen.

Ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums sagte am Sonntag, dass 1.000 weitere amerikanische Truppen wurden nach Afghanistan geschickt, um bei der Evakuierung der Amerikaner zu helfen, wodurch sich die Gesamtzahl auf 6.000 erhöht, von denen jetzt 3.000 vor Ort sind.

Während des Montagschaos alle Flüge wurden festgenommen, aber es wird erwartet, dass die Evakuierungen am Montagabend wieder aufgenommen werden, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby.

Im Juli hat die Biden-Administration Bekanntmachung dass “Operation Zuflucht der Alliierten” zu unterstützen Afghanen bedroht Taliban für die Unterstützung der Vereinigten Staaten während der 20 Jahre Krieg.

Die Operation wird Umsiedlungsflüge für Einzelpersonen und ihre Familien unterstützen, die der US-Regierung geholfen haben und dies beantragen Spezielle Einwanderungsvisa.

Die Koordinierungsstelle des Außenministeriums unter der Leitung von “Allied Refuge Operations” macht keine weiteren Angaben zum Abflug von Flügen oder zu Wartezeiten der Antragsteller, während ihre Anträge geprüft werden. Kirby sagte, das Pentagon prüfe Standorte im Ausland und innerhalb des Landes, um während des Prozesses afghanische Flüchtlinge vorübergehend unterzubringen.

Yousafzai sagte, sie habe einen Brief an den Führer ihres eigenen Heimatlandes, Premierminister Imran Khan, geschickt und ihn gebeten, Flüchtlinge zuzulassen und „auch sicherzustellen, dass Flüchtlingskinder und -mädchen Zugang zu Bildung und Zugang zu Sicherheit und Schutz haben.

„Ihre Zukunft ist nicht verloren, sie können sich in örtlichen Schulen einschreiben. Sie können in diesen Flüchtlingslagern eine Ausbildung bekommen “, sagte sie.

Die Aktivistin sagte, sie habe den britischen Premierminister Boris Johnson noch nicht kontaktiert, sagte jedoch, dass die Zuschauer wissen sollten, „dass es gerade eine wichtige strategische Führungsrolle gibt“ und dass sie „einen mutigen Standpunkt zum Schutz der Menschenrechte einnehmen“ sollten.