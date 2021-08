Cyberpunk 2077 Patch 1.3 fügt kostenlosen DLC, eine sehr lange Liste von Updates und Patches hinzu

Marketingartikel von CD Projekt RED bestätigen Cyberpunk 2077 Patch 1.3 ist auf dem Weg war nicht sehr beeindruckend, aber zumindest ist die vollständige Liste der Fixes, Updates und Optimierungen für das Rollenspiel viel vollständiger. The Title Addition ist der allererste kostenlose DLC, der in Form neuer kosmetischer Gegenstände zum Ausrüsten kommt. Daneben wird es eine sehr lange Liste von Verbesserungen für das Spiel als Ganzes sowie Fehlerbehebungen für Probleme in Quests und Gigs geben.

Das Update würde “bald” auf PS4 eintreffen. Wir wären den ganzen Tag hier, wenn wir die vollständige Liste der Patchnotes veröffentlichen würden, daher haben wir unten einige der Highlights hervorgehoben.

Cyberpunk 2077 Patch 1.3 – Kostenloser DLC

Der alternative Auftritt von Johnny Silverhand – kann in den Einstellungen im Reiter „Zusätzliche Inhalte“ aktiviert werden.

– kann in den Einstellungen im Reiter „Zusätzliche Inhalte“ aktiviert werden. Mehrschichtige Deltajock-Jacke aus Kunstleder, leuchtende Punk-Jacke – beide sind in Vs Wohnungsversteck verfügbar, nachdem er eine Nachricht von Viktor erhalten hat, nachdem er The Ride abgeschlossen hat. Sie sind standardmäßig von seltener / ikonischer Qualität, die Herstellungsspezifikationen für die Herstellung höherer Qualität werden ebenfalls freigeschaltet.

– beide sind in Vs Wohnungsversteck verfügbar, nachdem er eine Nachricht von Viktor erhalten hat, nachdem er The Ride abgeschlossen hat. Sie sind standardmäßig von seltener / ikonischer Qualität, die Herstellungsspezifikationen für die Herstellung höherer Qualität werden ebenfalls freigeschaltet. Bogenschützenquarz “Bandit” – als Belohnung oder zum Kauf erhältlich (je nach Wahl des Spielers) nach Abschluss von Ghost Town und dann Erhalt einer Nachricht von Dakota oder Rogue. Wenn Sie die Nachricht nicht erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Sie sich im Badlands-Gebiet befinden, und verlassen Sie den Dakota-Workshop. Dakota wird auch einige Tage brauchen, um Sie zu kontaktieren.

Cyberpunk 2077 Patch 1.3 – Verbesserungen

Verbesserte Zoomstufe der Minikarte beim Fahren, damit sie stärker gezoomt und einfacher zu navigieren ist.

Automatische Liebe – Der Bildschirm mit Bildern von Skye und Angel wird viel länger angezeigt, was die Auswahl zwischen den beiden erleichtert.

Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, mit der Sie die Verteilung der Perk-Punkte im Fähigkeitsbaum eines Charakters neu zuweisen können.

Die Anzahl der Slots für automatische Backups wurde von 10 auf 20 und für schnelle Backups von 3 auf 10 auf allen Plattformen erhöht.

Datenbanklinks zu Protokolleinträgen hinzugefügt.

Zugänglichkeitsoption für Punktüberlagerung in der Mitte des Bildschirms hinzugefügt, die hilft, Reisekrankheit zu reduzieren / zu vermeiden. Es kann in Einstellungen → Schnittstelle → Punkt-Overlay in der Mitte des Bildschirms aktiviert werden.

Werkstätten werden jetzt V benachrichtigen, um seltener ein Auto zum Kauf anzubieten.

Der Effekt der Bildschirmraumreflexionen wurde verbessert, sodass er auf Konsolen weniger körnig aussieht und auf dem PC weniger visuelle Einstellungsqualitäten aufweist.

Filter für Questgegenstände im Rucksack hinzugefügt.

Questgegenstands-Tags für verschiedene Arbeitsgegenstände werden jetzt nach Abschluss der zugehörigen Quests entfernt, sodass sie verkauft oder fallen gelassen werden können.

Es ist jetzt möglich, V im Inventar mit einer Maus zu drehen.

Spieler können jetzt einen Quickhack korrekt erstellen, auch wenn sie ihn bereits erstellt und dann verworfen haben.

Vergleichs-Tooltip für Cyberware hinzugefügt.

Eine Benachrichtigung beim Kauf von Cyberware, die nicht die Level-Anforderungen für deren Ausrüstung erfüllt, wurde verbessert.

Es ist jetzt möglich, Handwerkskomponenten in großen Mengen zu verbessern.

Neue Schlafplätze für Nibbles in Vs Wohnung hinzugefügt.

Das Symbol auf einer Eliminationskiste wird jetzt rot, wenn der Spieler eine Leiche aufhebt, anstatt ausgegraut zu sein.

Das Landminensymbol wird nun ausgegraut, nachdem es deaktiviert wurde.

Es ist jetzt möglich, einen Aufzug zu benutzen, während man einen Körper trägt.

Glücklich zusammen – Barry hat jetzt ein aktualisiertes und einzigartigeres Aussehen.

Der Basisgegenstand wird jetzt wie die anderen Komponenten grün hervorgehoben, wenn er beim Herstellen desselben höherwertigen Gegenstands im Inventar vorhanden ist.

Cyberpunk 2077 Patch 1.3 – Spielablauf

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Handwerksspezifikationen von Bekleidungsgeschäften nur beim ersten Besuch bei einem Händler verfügbar waren.

Es wurde ein Problem behoben, das nach dem Besuch des Nomadenlagers auftrat und dazu führte, dass Waffen und Schnellmenüpunkte nicht verwendet werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, durch das das Hacken eines neutralen Ziels beim Angriff auf den Weihnachtsbaum nicht gezählt wurde.

Die Tutorial-Fenster von Skill Checks werden nicht mehr angezeigt, wenn auf Geräten die Aufforderung „Nicht erlaubt“ angezeigt wird.

V schaut nicht mehr nach unten, nachdem er die Schnellreise verwendet hat.

Cyberpunk 2077 Patch 1.3 – Konsolenspezifisch

Die Einstellung „Innere Tote Zone“ gilt nun auch für In-Game-Menüs.

[PlayStation] NPCs werden nicht mehr sprechen, nachdem sie getötet wurden.

Verbesserte Diffusion von Stadtlichtern.

Das Überschreiben eines Backups, wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, beschädigt das Backup nicht mehr.

Masken und Schläuche in der Scheune in Die Jagd wird nicht mehr unsichtbar sein.

Snape wird Johnny nicht mehr schneiden und das Glas richtig halten Tote Stadt.

Ein Problem in behoben Die Rettung wo das Laden eines Spielstands vor der Polizeiblockade den NCPD-Agenten daran hinderte, den Dialog zu starten, wodurch der Fortschritt blockiert wurde.

Es wurde ein Problem auf PS4 behoben, bei dem die Szene des Treffens mit Judy und Dolls war Fische startet nicht richtig.

[Xbox] Ein Problem in behoben Ein kühles Metallfeuer wo ein Teil der Szene in Cassius Ryders Klinik nach dem Fade abgeschnitten werden könnte.

Behebung eines Problems, durch das Waffen im falschen Slot ausgerüstet wurden, wenn sie aus dem Rucksack zugewiesen wurden.

Die oben aufgeführten Patchnotizen kratzen nur an der Oberfläche dessen, was Cyberpunk 2077 Update 1.3 bringt, also Wir empfehlen Ihnen, auf die vollständige Liste zu klicken.