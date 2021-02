‘Make It Pointy’: Elon Musk wurde für das Raumschiff-Design von Sacha Baron Cohen Movie inspiriert

Sacha Baron Cohen kann den eleganten Look von SpaceX würdigen Raumschiff Rakete .

Der 2012 erschienene Film “The Dictator” des britischen Komikers diente Starship, dem Gründer und CEO von SpaceX, als Designinspiration Elon Moschus sagte auf Joe Rogans Podcast Donnerstag (11. Februar).

Musk zitierte die Szene, in der Admiral General Aladeen de Cohen, der autoritäre Herrscher der fiktiven Nation Wadiya, die von seinen Ingenieuren geschaffene Rakete bewertet. Das Fahrzeug hat einen stumpfen Kopf, den Aladeen nicht mag.

“Es ist oben zu rund. Es muss spitz sein”, sagte der Diktator erzählt der Leiter seines Atomprogramms , Nuclear Nadal (gespielt von Jason Mantzoukas). “Round ist nicht beängstigend. Pointy ist beängstigend.”

Starship, das 50 Meter hohe Raumschiff, das SpaceX entwickelt, um Menschen und Güter zum Mars und zu anderen entfernten Zielen zu transportieren, hatte ursprünglich auch einen relativ stumpfen Kopf. Musk sagte es Rogan . Aber der SpaceX-Chef, der bewusst seinen inneren Aladeen kanalisierte, forderte seine Ingenieure auf, Starship schärfer zu machen.

“Sie haben ihnen buchstäblich gesagt, sie sollen das Raumschiff wegen des Films ‘The Dictator?’ Schärfer machen”, fragte Rogan lachend.

“Ja. Und das wissen sie auch”, antwortete Musk lachend. “Es ist nicht so, dass sie nichts davon wussten. Ich dachte, es wäre lustig, es schärfer zu machen, also haben wir es getan.”

Rogan fragte dann, ob das Trinkgeld Starship einen aerodynamischen Vorteil verschaffte. “Es ist wohl etwas schlimmer”, sagte Musk und brachte beide Männer zum Lachen. Aber er fügte hinzu: “Es sieht cooler aus.”

Rogan und Musk haben während des fast 3,5-stündigen Interviews viel Boden unter den Füßen gehabt, was Sie können Hören Sie über Spotify . (Es gibt auch Clips auf der YouTube-Kanal von Joe Rogan Experience Zum Beispiel sagte Musk, dass SpaceX in diesem Jahr einen Prototyp eines Raumfahrzeugs in die Umlaufbahn bringen will, und er glaubt, dass das endgültige einsatzbereite Fahrzeug bis 2023 regelmäßig Menschen fliegen lassen wird.

SpaceX hat bereits Testflüge in großer Höhe mit zwei Starship-Prototypen gestartet. Die Fahrzeuge SN8 (“Seriennummer 8”) und SN9 schossen am 9. Dezember 2020 bzw. am 2. Februar dieses Jahres ungefähr 10 Kilometer über SpaceXs Standort in Südtexas in die Höhe. Beide Fahrzeuge zeigten insgesamt eine gute Leistung, waren es aber nicht in der Lage, ihre Landungen zu halten und explodierte an der Trefferstelle in riesige Feuerbälle.

Und wir sollten bald einen weiteren solchen Diebstahl sehen; SN10 ist bereits auf dem Prüfstand.

Wie seine beiden unmittelbaren Vorgänger ist der SN10 mit drei Raptor-Motoren der nächsten Generation von SpaceX ausgestattet. Das letzte Schiff wird sechs Raptoren haben, was es mächtig genug macht, um den Mond und den Mars zu starten, sagte Musk.

Aber auch das sechsmotorige Raumschiff wird Hilfe brauchen, um unsere viel massereichere Erde zu verlassen. SpaceX entwickelt daher auch einen riesigen Booster der ersten Stufe namens Super Heavy, der rund 30 Raptors haben wird.

Starship und Super Heavy werden schnell und vollständig wiederverwendbar sein, sagte Musk. Kurz nachdem Starship in den Orbit gestartet ist, wird Super Heavy für einen vertikalen, motorisierten Touchdown zur Erde zurückkehren, wie in den frühen Stadien von SpaceX. Falke 9 und Falcon Heavy Raketen schon. Und jedes Schiff wird mehrere Reisen in den Weltraum unternehmen, ohne zur Erde zurückkehren zu müssen.

Musk hat jetzt dreimal Rogans Podcast gemacht. Als er im September 2018 zum ersten Mal auftauchte, rauchte der Milliardär Unternehmer etwas Gras. Die Teilnahme ist in Kalifornien legal, wo Rogan seine Interviews aufzeichnet, aber Die leitenden Angestellten der NASA waren dennoch unglücklich und startete eine Sicherheitsüberprüfung von SpaceX und Boeing, den beiden Unternehmen, die Verträge der NASA über den Flug von Astronauten zur und von der Internationalen Raumstation abgeschlossen haben.

Musk schaltete sich während seines zweiten Chats mit Rogan im Mai 2020 oder während des Podcasts der letzten Woche nicht ein.