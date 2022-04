Macron oder Le Pen: Frankreich steht vor einer schwierigen Wahl für den Präsidenten

Offizielle Wahlkampfplakate der französischen Präsidentschaftskandidaten Marine le Pen, Vorsitzende der rechtsextremen Partei Rassemblement National (Rallye National) in Frankreich, und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Kandidat für die Wiederwahl, werden am 20. April in Montchevreuil, Frankreich, auf einer offiziellen Plakatwand ausgestellt , 2022. REUTERS/Benoit Tessier

Erste Schätzungen der Ergebnisse um 18:00 Uhr GMT

Macron liegt in Umfragen leicht im Plus

Wahl zwischen proeuropäischem Zentristen und rechtsextremem Euroskeptiker

PARIS, 24. April (Reuters) – Die Franzosen begannen am Sonntag mit der Abstimmung bei einer Wahl, die darüber entscheiden wird, ob der zentristische pro-europäische Präsident Emmanuel Macron seinen Posten behält oder von der rechtsextremen euroskeptischen Marine Le Pen verdrängt wird, was auf einen hinauslaufen würde politisches Erdbeben.

Meinungsumfragen in den letzten Tagen haben Macron einen soliden und leicht wachsenden Vorsprung verschafft, da Analysten sagten, dass Le Pen – trotz seiner Bemühungen, sein Image aufzuweichen und einige der Richtlinien seiner National Rally Party abzuschwächen – für viele nach wie vor unangenehm ist.

Doch ein Überraschungssieg für Le Pen sei angesichts der hohen Zahl unentschlossener oder unsicherer Wähler, ob sie in der Stichwahl um das Präsidentenamt überhaupt wählen würden, nicht auszuschließen.

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an Registrieren

Da Umfragen zeigen, dass keiner der Kandidaten auf genügend engagierte Unterstützer zählen kann, wird alles von einer Kohorte von Wählern abhängen, die ihre Besorgnis über die Auswirkungen einer rechtsextremen Präsidentschaft gegen die Wut über Macrons Bilanz seit seiner Wahl im Jahr 2017 abwägen.

Wenn Le Pen gewinnen würde, würde dies wahrscheinlich das gleiche Gefühl politischer Umwälzung hervorrufen wie das britische Votum, die Europäische Union zu verlassen, oder die US-Wahl von Donald Trump im Jahr 2016.

Die Wahllokale öffneten um 8:00 Uhr (06:00 Uhr GMT) und schließen um 20:00 Uhr (18:00 Uhr GMT). Die ersten Hochrechnungen der Meinungsforscher werden unmittelbar nach Wahlschluss erwartet.

In Douai, einer mittelgroßen Stadt in Nordfrankreich, wo Le Pen Macron vor zwei Wochen im ersten Wahlgang besiegte, sagte die pensionierte Andrée Loeuillet, 69, sie habe für Macron gestimmt, wie sie es am 10. April gemacht hatte.

„Er hat seine Fehler, aber er hat auch Qualitäten. Er ist in der besten Position, um weiterzumachen, wir gehen durch schwierige Zeiten“, sagte sie.

Macron, 44 und Sieger desselben Matches vor fünf Jahren, warnte vor einem „Bürgerkrieg“, falls Le Pen – zu dessen Politik auch das Verbot des Tragens des muslimischen Kopftuchs in der Öffentlichkeit gehört – gewählt wird, und forderte die Demokraten aller Couleur auf, ihn zu unterstützen. .

Le Pen, 53, hat seine Kampagne auf die steigenden Lebenshaltungskosten in der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt konzentriert, von denen viele Franzosen sagen, dass sie sich durch die steigenden globalen Energiepreise verschlechtert haben. Sie konzentrierte sich auch auf Macrons aggressiven Führungsstil, der ihrer Meinung nach eine elitäre Missachtung gewöhnlicher Menschen zeige.

„Die Frage am Sonntag ist einfach: Macron oder Frankreich“, sagte sie am Donnerstag bei einer Kundgebung in der nördlichen Stadt Arras.

Unter den frühen Wählern im Dorf Souille in der Nähe der nordwestlichen Stadt Le Mans sagte der 56-jährige Beamte Pascal Pauloin, er habe aus Enttäuschung über Macron für Le Pen gestimmt.

„Ehrlich gesagt bin ich sehr enttäuscht. Unser Frankreich geht es seit Jahren nicht gut. Macron hat nichts für die Mittelschicht getan, und die Kluft zu den Reichen geht immer weiter auf“, sagte er.

Le Pen, die auch von Macron wegen ihrer früheren Bewunderung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisiert wurde, weist Rassismusvorwürfe zurück. Sie sagte, ihre Pläne, französische Bürger für Sozialwohnungen und Arbeitsplätze zu priorisieren und eine Reihe von Sozialleistungen für Ausländer zu kürzen, würden allen Franzosen zugute kommen, unabhängig von Religion oder Hintergrund.

Jean-Daniel Levy vom Meinungsforscher Harris Interactive sagte, Meinungsumfragen zeigten, dass Le Pen wahrscheinlich nicht gewinnen werde, da dies große Veränderungen in den Absichten der Wähler erfordern würde.

Wenn Macron gewinnt, steht ihm eine harte zweite Amtszeit bevor, ohne Schonfrist, die er nach seinem ersten Sieg genoss, und wahrscheinlich protestiert er gegen seinen Plan, unternehmensfreundliche Reformen fortzusetzen, einschließlich der Durchsetzung des Rentenalters von 62 auf 65.

Wenn sie ihn stürzt, würde Le Pen weitreichende Änderungen in Frankreichs Innen- und Außenpolitik anstreben, und die Straßenproteste könnten sofort beginnen. Schockwellen würden in ganz Europa und darüber hinaus zu spüren sein.

Wer auch immer gewinnt, eine große erste Herausforderung wird darin bestehen, die Parlamentswahlen im Juni zu gewinnen, um eine tragfähige Mehrheit für die Umsetzung seiner Agenden zu sichern.

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an Registrieren

Zusätzliche Berichterstattung von Michel Rose, Leigh Thomas, Juliette Jabkhiro und Gus Tropmiz; Geschrieben von Ingrid Melander; Redaktion von Mark John, Frances Kerry und Raissa Kasolowsky

Unsere Standards: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.