Der Dubliner TikTok-Star erringt den Sieg im Red Bull Paper Plane National Final

Ein Student aus Dublin holte sich den Sieg, nachdem er zu einem der Gewinner des Red Bull Paper Plane National Final in Irland gekrönt worden war.

Howth Man Bill Oshafi fliegt nach Salzburg, Österreich, um im Mai an den World Finals teilzunehmen.

Im Gespräch mit Dublin Live schwärmte der DCU-Student im letzten Jahr: „Ich liebe Papierflieger, ich liebe Aerodynamik! [I love] die Mathematik beteiligt, nur was auch immer beteiligt ist. Ich wache mit Papierfliegern auf und gehe mit Papierfliegern ins Bett.“

Weiterlesen: World Paper Airplane Championship bereit zum Abheben, während Dublin Gastgeber der Qualifikation ist

Er lachte und sagte: „Das ist ein Witz! Das mache ich nicht.

„Ich ging eines Tages an meiner College-Bar vorbei und es gab einen Wettbewerb und ich dachte: ‚Oh ja, warum nicht! Ich mache eine Pause, also könnte ich genauso gut kommen.’“

Bills TikTok-Eintrag für den Red Bull Paper Wings-Wettbewerb brachte ihm die Stunt-Challenge ein.

Wir haben Bill nach seinen Top-Tipps für die Herstellung des perfekten Papierfliegers gefragt und hier ist, was er zu sagen hatte: „Also würde ich immer darauf achten, dass meine Basis fest ist, also biege ich das Papier zur Seite. Halte einfach alles sehr symmetrisch.

„Es ist wirklich gut, beim Werfen wirklich die Hand auszustrecken und fast nach oben zu zielen, damit der Wind ihn auffängt und er tun kann, was Sie wollen.“

Brian Grant und Jamie Kinsella vom Carlow Institute of Technology wurden ebenfalls zu Gewinnern in den Kategorien Distanz und Sendezeit bei den National Finals am Weston Airport gekrönt.

Das Trio reist nun nach Salzburg, Österreich, um an den Red Bull Paper Wings World Finals teilzunehmen, die im legendären Hangar-7 stattfinden, wo die Weltmeister 2022 gekrönt werden.

Sie können Bill auf TikTok folgen hier.

Weiterlesen:Laura Whitmore schlägt zurück, nachdem der ehemalige Star von Love Island die Moderatorin verprügelt hat

Weiterlesen:Die Zuschauer der RTE Late Late Show loben die „unglaubliche“ Bindung zwischen Organspenderfreunden

Melden Sie sich für den Dublin Live-Newsletter an, um die neuesten Dublin-Nachrichten direkt in Ihren Posteingang zu erhalten.