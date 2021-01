Macron fordert Biden zu einer stärkeren Beteiligung des US-Militärs auf

BREST, FRANKREICH (AP) – Der französische Präsident Emmanuel Macron hoffte am Dienstag, dass der gewählte US-Präsident Joe Biden in mehreren Konfliktgebieten und insbesondere im Nahen Osten ein größeres militärisches Engagement für den Kampf gegen islamische Extremisten zeigen wird.

Macron, der seine Neujahrsansprache an die französische Armee in Brest, Westfrankreich, übermittelte, sagte: “Ich bin sicher, dass die neue Regierung (Biden) in den kommenden Wochen Entscheidungen treffen muss Schlüssel, die ein verstärktes Engagement und Bewusstsein im Kampf gegen den Terrorismus kennzeichnen werden “in Syrien und im Irak.

Macron betonte, dass Frankreich seine Bemühungen zur Bekämpfung der islamischen Staatsgruppe in der Region fortgesetzt habe. Derzeit nehmen rund 900 französische Soldaten an der von den Vereinigten Staaten geführten internationalen Koalition teil. Der Flugzeugträger Charles-de-Gaulle werde in den kommenden Monaten an der Operation teilnehmen, sagte er.

Er forderte auch die Vereinigten Staaten auf, sich stärker in die multilaterale Verteidigungszusammenarbeit einzubringen. Biden, das am Mittwoch eröffnet werden soll, hat sich verpflichtet, die Beziehungen der USA zu Verbündeten und dem NATO-Bündnis wiederherzustellen.

Unter der Trump-Regierung wurde die Zahl der US-Truppen in Afghanistan auf rund 2.500 reduziert, und die US-Streitkräfte im Irak wurden in den letzten Monaten auf etwa das gleiche Niveau reduziert.

In seiner Rede schlug Macron auch vor, einen teilweisen Truppenabzug in der afrikanischen Sahelzone in Betracht zu ziehen, eine „Anpassung“, die er als Folge der Erfolge der französischen Streitkräfte im vergangenen Jahr vorlegte Von anderen europäischen Ländern wird eine stärkere Beteiligung erwartet.

Macron sagte, er werde nächsten Monat auf einem Gipfel in der tschadischen Hauptstadt N’Djamena Ankündigungen machen. Der Einsatz von rund 5.100 Soldaten in fünf westafrikanischen Ländern ist Frankreichs größte Militäroperation im Ausland.