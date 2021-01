Seltener ehemaliger Künstler enthüllt ursprüngliches Donkey Kong Country Art-Konzept

Esel Kong Land gilt seit langem als eines der besten Spiele von Super Nintendo, und ein Teil davon ist auf die Kreationen des seltenen ehemaligen Künstlers Kev Bayliss zurückzuführen. In einem neuen YouTube-Video enthüllte Bayliss eine Reihe früher Skizzen des Spiels, darunter Entwürfe für Donkey Kong, Winky, die Kremlings und mehr. Es ist ein faszinierender Blick auf den Designprozess und sollte für diejenigen von gleichem Interesse sein, die das Spiel gespielt haben, als es 1994 veröffentlicht wurde. und diejenigen, die es erst letztes Jahr entdeckt haben, als es auf Nintendo Switch veröffentlicht wurde!

Das Video ist unten eingebettet.

Bayliss ‘Designs sind etwas karikaturistischer als die Versionen, die im letzten Spiel endeten, aber sie haben immer noch das gleiche Gefühl. Es ist leicht zu sehen, wie sich diese Skizzen zu den Designs entwickelt haben, die es ins Endspiel geschafft haben. Während die Mehrheit der Zeichen in erscheint Esel Kong Land Rare war völlig originell und musste große Anstrengungen unternehmen, um Donkey Kong von der Version zu modernisieren, die ursprünglich in den Spielhallen neben seinem alten Erzfeind Mario erschien.

Rares Einstellung zu Donkey Kong war eindeutig sehr erfolgreich. Diese Version von DK ist nicht nur in einem Trio von SNES-Spielen erschienen, die Charakterüberholung hat auch in Mario-Familienspielen wie z Mario Kart 64 und Mario Party. Trotz dieser engen Verbindung mit Nintendos Maskottchen mit Schnurrbart fehlt DK insbesondere in der Super Nintendo World-Attraktion der Universal Studios Japan. jedoch, ein dataminer könnte Entdecken Sie Briefmarken und Materialien zum Charakter in der Super Nintendo World App. Diese Materialien stellen Rares Einstellung zu DK sowie Diddy Kong und mehr vor. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Attraktion des Themenparks in Zukunft möglicherweise Inhalte von Donkey Kong sehen wird!

Viele Designs aus früheren Spielen gehen oft verloren oder werden weggeworfen. Es ist also großartig zu sehen, dass Bayliss-Skizzen über 25 Jahre überlebt haben. Vielleicht sehen sie die Veröffentlichung eines Tages sogar als Teil eines spielbasierten Kunstbuchs! Angesichts der Popularität und Relevanz Esel Kong Land behauptet nach all den Jahren, es scheint sicherlich eine Möglichkeit.

Was halten Sie von diesem Start? Esel Kong Land Konzeptkunst? Bist du ein Fan des Super Nintendo-Spiels? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile deine Gedanken direkt auf Twitter unter @Marcdachamp über alles zu sprechen, was mit dem Spiel zu tun hat!