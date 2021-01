Russischer Schuss in Österreich, Polizei ermittelt politisch motiviert

BERLIN (AP) – Die österreichische Polizei gab an, einen Russen festgenommen zu haben, nachdem einer seiner Landsleute am Samstagabend in der Nähe von Wien erschossen worden war. Österreichische Medien berichteten von einem möglichen politischen Attentat.

Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, dass das 43-jährige Opfer ein ethnischer Tschetschene war, der mehr als ein Jahrzehnt in Österreich gelebt hatte. Die Kurier-Tageszeitung berichtete, das Opfer sei ein Kritiker von Ramsan Kadyrow, dem autoritären Führer der russischen Region Tschetschenien.

Die niederösterreichische Polizei sagte in einer Erklärung am Sonntag, dass ein 47-jähriger Verdächtiger nicht widerstanden habe, als er von bewaffneten Beamten in Linz festgenommen wurde.

“Die Umstände des Verbrechens sind nicht klar”, sagte die Polizei, fügte jedoch hinzu, dass die Ermittlungen von regionalen Terrorismusbekämpfungsbehörden durchgeführt wurden.

Die niederösterreichische Polizeisprecherin Sonja Stamminger sagte, eine zweite Person sei im Zusammenhang mit dem Mord am Sonntag festgenommen worden, lehnte es jedoch ab, weitere Einzelheiten zu nennen.

Die russische Website Kavkazski Uzel, die Themen im gesamten Kaukasus behandelt, sagte, das Opfer habe unter Kadyrov einen YouTube-Kanal mit kritischen Kommentaren zu Tschetschenien betrieben.

Der Mord, der im Wiener Vorort Gerasdorf stattfand, ist auf mehrere andere Angriffe gegen Tschetschenen im Ausland in den letzten Jahren zurückzuführen.

Die deutsche Staatsanwaltschaft hat im vergangenen Monat einen russischen Mann wegen dreisten Berliner Mordes an ethnischen Tschetschenen angeklagt aus Georgia. Das Opfer hatte in Tschetschenien gegen russische Truppen gekämpft und war 2016 nach Deutschland geflohen. Die Staatsanwaltschaft sagte, der Verdächtige sei wegen Mordes durch die russischen Behörden angeklagt worden.

Im Februar wurde Imran Aliyev, der auch einen Youtube-Kanal hatte, der den tschetschenischen Führer Ramsan Kadyrow kritisierte, in einem Hotel in Lille, Frankreich, erstochen aufgefunden. Im selben Monat wurde ein weiterer tschetschenischer Dissident, Tumru Abdurakhmanov, in Schweden angegriffen.