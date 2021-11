Machtrangliste der UEFA Champions League: Paris Saint-Germain rutscht weiter, Manchester City gewinnt den ersten Platz zurück

Die Gruppenphase der Champions League endet nächste Woche am Übergeordnet +. Mit bereits 11 Plätzen im Achtelfinale rangieren die Großmächte des europäischen Fußballs derzeit so:

Die obere Ebene: Titel oder Büste

Diese Teams sollten mit nichts weniger als einem Platz im Halbfinale enttäuscht sein, und ehrlich gesagt könnte selbst das nicht genug sein, so ist ihr Talentprofil.

1. Manchester City (+1)

Wählen Sie aus den Top 4 den wahrscheinlichsten Champions-League-Sieger. Am richtigen Tag scheint jedes dieser Teams die 28 anderen auf dem Platz auszuschließen, wie es City bei PSG getan hat. Obwohl der Vorsprung auf dem Platz knapp gewesen sein mag, waren die Männer von Pep Guardiola erneut die dominierende Mannschaft; In zwei Begegnungen mit einem angeblichen Rivalen um die Krone erzielten sie 4,03 erwartete Tore (xG), während sie nur 1,5 zuließen.

2. Bayern München (-1)

Der Rückgang in der Rangliste ist kein Hinweis auf ihr Versagen, obwohl man sich fragen kann, wie oft die Mannschaft von Julian Nagelsmann in einer schwachen Champions-League-Gruppe wirklich auf die Probe gestellt wurde. Duell am Sonntag mit Borussia Dortmund Stärke werfen einen genaueren Blick auf ihre Qualitäten nach drei Spielen, in denen sie nicht die gleichen überragenden Ergebnisse wie vor einigen Wochen kassierten.

3. Liverpool (-)

Der vielleicht verheerendste Angriff in Europa, jeder von Diogo Jota, Roberto Firmino, Sadio Mane und natürlich Mohamed Salah scheint in verheerender Form zu sein, wenn sie das Spielfeld betreten. Am verlockendsten könnte jedoch die lang erwartete Blütezeit von Thiago in den letzten Wochen sein. Die Verteidigung gibt gefährlichere Schüsse auf als andere Supermächte der Premier League, aber es sieht nach einer Mannschaft aus, die dies am anderen Ende mehr als ausgleichen wird.

4. Chelsea (+1)

Es gibt diese Spiele, in denen Chelsea alle Chancen der Welt erspielt, aber nie wie ein Tor aussieht, aber die Mannschaft von Thomas Tuchel ist jetzt in der Phase, in der sie ein ungewöhnlich hohes xG-Volumen anhäufen – über 2,5 pro Spiel Spiele – ohne am anderen Ende viele Chancen aufzugeben. Ihr Schwarm von Juventus war in dieser Saison eine so komplette Leistung wie die Champions League.

Lust auf noch mehr Berichterstattung in der Champions League? Hören Sie unten und folgen Sie Welcher Sinn! Ein täglicher CBS-Fußball-Podcast wo wir Sie über das Feld hinaus und um die Welt bringen, um Kommentare, Übersichten, Zusammenfassungen und mehr zu erhalten.

Ernsthafte Konkurrenten: Wenn es gut läuft, warum nicht wir?

Es liegt sicherlich nicht außerhalb der Vorstellungskraft, dass irgendeines dieser Teams im Mai den Europapokal in Istanbul gewinnen könnte, obwohl es möglicherweise ein paar glückliche Pausen braucht, damit sich das Turnier so entwickelt, wie es sich entwickelt.

5. Ajax (-1)

Wie letzte Woche beschrieben, war es nicht weniger beeindruckend zu sehen, wie eine geschwächte Ajax-Mannschaft Besiktas auf brutale Weise besiegte, als sie jeden anderen Gegner auf ihrem Weg besiegt hatte. Sébastien Haller verblüfft weiterhin die Skeptiker, während Dusan Tadic die Champions League mit kreierten Chancen anführt.

Schwarze Pferde: unwahrscheinliche Freier, aber trotzdem Freier

Diese Teams sind unwahrscheinlich Meister, aber Chelsea war es dieses Mal vor etwa einem Jahr auch. Es kann eine Änderung der Umstände wie bei den Blues bei der Ernennung von Thomas Tuchel erfordern, vielleicht eine Neuverpflichtung oder die Enthüllung eines neuen taktischen Plans. Es ist möglich, aber sicher nicht wahrscheinlich.

6. Real Madrid (+1)

In einer Siegesserie von sechs Spielen erzielte Madrid letzte Woche zwei äußerst beeindruckende Ergebnisse und verhandelte eine möglicherweise schwierige Reise nach Moldawien auf durchsetzungsfähige Weise, bevor er von hinten zurückkehrte, um Sevilla zu schlagen und eine große Lücke in der La Liga zu öffnen. Ihre Abwehr kämpft immer noch darum, ihre Blätter sauber zu halten, aber bei Karim Benzema und Vinicius Junior in der Form, in der sie sich derzeit befinden, spielt dies möglicherweise keine Rolle.

7. Paris-Saint-Germain (-1)

Während die kumulierten Ergebnisse etwas anderes vermuten lassen, ist die Realität, dass PSG zwei Spiele gegen einen potenziellen Rivalen bestritten hat, um die Champions League zu gewinnen, und in beiden Fällen unterlegen aussah. Fast ein Jahr später hat Mauricio Pochettinos energischer Stil nicht geklickt und es ist schwer zu sehen, dass er es mit drei Passagieren außerhalb des Balls oben auf dem Spielfeld tut. Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe könnten im Achtelfinale noch einige Spiele für diese Mannschaft gewinnen, aber Jamie Carragher hatte Recht, als er meinte, der Titel sei vorerst jenseits dieser Mannschaft.

In den letzten 16

Sie sind vielleicht noch nicht bereit, das Turnier zu gewinnen, aber sie werden nächstes Jahr definitiv in der K.-o.-Phase stehen.

8. Inter Mailand (+1)

Auf dem Kontinent und in der Serie A scheint Inter in den letzten Wochen gerade einen neuen Schritt gemacht zu haben. Der 3:2-Sieg über Napoli war ein echter Schub für ihre Titelhoffnungen, denn die Gelassenheit, mit der sie Shakhtar Donetsk besiegten, bewies, dass diese Mannschaft keine Wiederholung der Mannschaften von Antonio Conte in der Gruppenphase sein würde. Bis zum Achtelfinale wird niemand ein Unentschieden zu schätzen wissen, das ihn auf einer Seite gegen eine solide Verteidigung und auf der anderen Seite gegen das Tandem Lautaro Martinez-Edin Dzeko ausspielen wird.

9. Manchester United (+1)

Sie sind natürlich bis ins Achtelfinale, was hilft, aber jeder Optimismus, den man hinsichtlich der Chancen von United im neuen Jahr haben könnte, hängt sicherlich von der Prognose ab, wo Ralf Rangnick etwa zwei Monate nach Beginn ihres Projekts stehen könnte. Im Moment sehen sie weit von einem Spiel für die Top-Teams entfernt aus und haben mit Chelsea ein glückliches Remis gewonnen. Dennoch könnten sie mit dem richtigen Mann im Unterstand im neuen Jahr ein ernsterer Herausforderer sein.

10. Sportler (+8)

Ihre ersten Wackler haben stattdessen ihr Champions-League-Notizbuch gelöscht, aber seit der 0:1-Niederlage in Dortmund am 28. September gewinnen alle Sporting nur noch … und das ziemlich überzeugend. Ihr bisheriger Höhepunkt war der außergewöhnliche 3:1-Sieg gegen den BVB in Lissabon, der ihnen den Einzug ins Achtelfinale bescherte, ein Spiel, das Pedro Gonçalves mit Sicherheit einen neuen Ruf geben wird.

11. Juventus (-3)

Die Siegesserie von sechs Spielen im September und Oktober fühlt sich für eine Mannschaft, die so spielt, wie sie jetzt spielt, zunehmend wie ein seltsamer Zufall an: eine Mittelklasse-Mannschaft der Serie A. Zugegeben, von einem Spiel für Chelsea waren sie weit entfernt: Überholt im Mittelfeld, ohne wichtige Angriffspunkte. Verletzungen helfen der Mannschaft von Massimiliano Allegri nicht, aber es ist nicht das, was Juventus erwartet.

Die Anwärter auf die K.o.-Phase

Vor der Endrunde der Spiele können sich diese Teams noch für die letzten 16 qualifizieren.

12. Klein (+8)

Offenbar aus dem Nichts hat der Meister der Ligue 1 die Gruppe G zu ihren Gunsten gekippt. Nur Chelsea hat in der Gruppenphase weniger Gegentore kassiert als Lille, da sie den fünftbesten Gegner xG haben. Auf der anderen Seite behauptet sich Jonathan David als großer Star, der von einer Vielzahl der besten europäischen Teams begehrt wird. Ein Punkt in Wolfsburg – keine Gewissheit, aber sicherlich in ihrer Macht – und Lille ist vorbei.

13. Porto (+2)

14. Benfica (+6)

15. Villarréal (-1)

16. Red Bull Salzburg (-5)

Der Aufstieg von Lille ging einher mit dem rasanten Zusammenbruch von Red Bull Salzburg, das sich am 4. Spieltag hätte qualifizieren können, aber seine letzten beiden Spiele verloren. Über der im österreichischen Spiel so dominanten Jugend von Matthias Jassle schwebt die Frage, ob sie geübt genug sind, um die letzten Meter der Champions League zu laufen. Der Besuch erfahrener europäischer Betreiber in Sevilla sollte es uns sagen.

17. Atlético Madrid (-1)

18. Sevilla (+3)

19. Atalanta (-)

20. Wolfsburg (-3)

21. Barcelona (-8)

Es ist ein Beweis für den aktuellen Stand des spanischen Fußballs, dass sich Barcelona, ​​Atletico Madrid und Sevilla nach der Tat an der Spitze von Europas größtem Turnier befinden.

22. AC Mailand (+4)

Mit Barcelona und dem AC Mailand haben wir zwei traditionelle Mächte, die einen wirklich guten Schlag versetzt haben, aber es sieht so aus, als würden sie gegen die Teams scheitern, die sie an der Spitze des europäischen Fußballs an sich gerissen haben. Barcelona muss nach dem Unentschieden gegen Benfica Bayern München schlagen. Dies wird unabhängig von den Ergebnissen an anderer Stelle ausreichend sein, obwohl es leichter gesagt als getan ist. Milan muss unterdessen Liverpool schlagen und hoffen, dass Atletico Madrid und Porto gegeneinander antreten, um festgefahren zu sein. Die Mannschaft von Stefano Pioli hat während dieses Wettbewerbs bewiesen, dass sie jedes Top-Team testen kann, aber die Reibung des Grüns war einfach nicht mit ihnen verbunden.

Europa League am Ziel

Diese Teams werden nächstes Jahr europäischen Fußball spielen, aber in der zweiten Liga.

23. Borussia Dortmund (-11)

24. Sheriff Tiraspol (-3)

25. Zenit (-)

Im Rennen der Europa League

Diese Mannschaften können sich rechnerisch nicht für die K.o.-Runde qualifizieren, aber sie können die Europa League erreichen.

26. RB Leipzig (+4)

27. Club Brügge (-4)

Die entscheidende Berechnung bei der Entscheidung, welches Team in Gruppe A Dritter werden könnte, könnte sein, welcher seiner Gegner am 6. Spieltag die meisten Pferde hat. PSG und City wissen beide, wo sie landen werden, aber erstere haben immer das Gefühl, dass sie in ihrer Leistung etwas beweisen müssen. Es scheint nur plausibler, dass Leipzig für die Citizens etwas zu Hause bekommt, als dass Club Brügge in Paris gewinnen kann.

28. Jungen (-4)

Außerhalb Europas

Diese Teams sind garantiert Gruppenletzter und wurden komplett aus dem europäischen Wettbewerb ausgeschieden.

29. Dynamo Kiew (-1)

30. Schachtar Donezk (-3)

31. Besiktas (-)

32. Malmö (-)